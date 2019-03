Fomento no cederá la estación sin prórroga del servicio ferroviario en la Intermodal

Las obras de rehabilitación de la antigua estación de ferrocarril, en las que se han invertido más de 2,2 millones de euros, entran en su recta final sin que todavía se haya fijado el uso provisional que se le dará mientras se determina qué papel juega esta joya del siglo XIX en la última fase de la integración ferroviaria y la llegada del AVE a la ciudad. El Ministerio de Fomento ha confirmado a este periódico la posibilidad de retomar el servicio para el que se concibió si no hay acuerdo con el Ayuntamiento de la capital para una nueva prórroga de la concesión administrativa que caducó en julio del pasado año por la que Adif realiza la actividad en la estación Intermodal.

Fuentes del organismo estatal argumentan que han venido entregando toda la documentación requerida sobre la gestión de la explotación al área de Seguridad y Movilidad que es la que está cursando la prórroga, si bien a día de hoy no tienen aún la respuesta. Un trámite, por tanto, que condiciona la cesión para uso cultural que viene reclamando el alcalde del inmueble construido en 1895, en el marco de la línea Guadix-Almería, después de llegar a un acuerdo “sólo verbal” con el anterior ministro de Fomento.

Ramón Fernández-Pacheco ha criticado en las últimas semanas las “pocas ganas” del Ministerio de ceder el edificio en plena campaña electoral, si bien no ha tenido en cuenta que no habrá concierto sin la renovación de la concesión de la Intermodal. “Cualquier acuerdo deberá garantizar la explotación ferroviaria y sin la prórroga sería necesaria la antigua estación”, señalan fuentes del departamento que preside José Luis Ábalos. Es más, no sólo no han renovado la concesión por un lustro, sino que además tampoco han recibido, según el Ministerio, una propuesta en firme del Ayuntamiento para darle uso a la infraestructura que fue diseñada por el arquitecto francés Laurent Farge.

El proyecto de la segunda fase de la integración del ferrocarril contempla una transformación arquitectónica sustancial de la Intermodal para separar los viajeros de autobuses y trenes

Ni contenedor cultural, ni espacio de coworking, ni estación gourmet... las ideas planteadas en los últimos años no han llegado a Fomento de momento y más allá de la prórroga de la Intermodal se tienen que estudiar si los usos son compatibles con la rehabilitación integral iniciada a principios del pasado año y con su protección, a pesar de que el inmueble sigue sin la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), incoada en 1985 y sometida a información pública en 2005 pero todavía inconclusa. Desde Fomento recuerdan que no descartan la posibilidad de que se compatibilicen usos viables que viene barajando el consistorio -sin que haya comunicación oficial al respecto- con la prestación de un servicio ferroviario que se derivó a la anexa estación en el año 2000.

El proyecto básico de construcción de la integración del ferrocarril en su segunda fase, cuyo contrato de consultoría y asistencia técnica se licitó en febrero se contempla una transformación arquitectónica del edificio de viajeros intermodal con el fin de acoger el incremento de actividad por la llegada del AVE de Murcia. La adaptación afectará a la separación de los usuarios de los autobuses y trenes, cobrando fuerza la necesidad de un edificio netamente ferroviario para Adif, el existente en la Intermodal, y uno de nueva planta para servicios de transporte por carretera. No tiene cabida inicialmente el empleo de la vieja estación de ferrocarril a no ser que lo precisen las alternativas de funcionamiento conjunto o de la futura conexión con el Puerto.

El Ayuntamiento logró un más que generoso contrato con Renfe, antes incluso de la creación de Adif, hace ya casi dos décadas a la hora de definir la futura actividad, así como todas las obligaciones de conservación, de la vieja estación de ferrocarril. Logró en tiempos de Juan Megino como alcalde que la operadora estatal del tren cediera el terreno necesario para la nueva instalación en la que se integrarían los dos modos más tradicionales de transporte y, además, asumiera el gasto de más de 600 millones de pesetas antes de sacar a concurso la explotación de la que fuera la primera intermodal de Andalucía.

La oposición del sector de los autobuses a que la gestión de la nueva terminal fuera entregada a Renfe, tras el cierre de la que había en la Plaza Barcelona, obligó a convocar un concurso público del que el organismo dependiente del Ministerio de Fomento resultó adjudicatario poco antes de que iniciara actividad en julio del año 2000. A partir de ahí, han sido 18 años de control y explotación de la concesión de la Intermodal hasta la finalización de la concesión el pasado verano. El nuevo contrato estará vinculado sí o sí a la cesión de la vieja estación, de lo contrario se antoja complicado el entendimiento de las dos administraciones.