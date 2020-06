Fuensanta Pérez: “Los refugiados salen de su país para salvar sus vidas”

España recibió el año pasado 118.264 solicitudes de protección internacional. En 2020 las petitorias han ascendido a 37.294, una cifra que se vio mermada con la llegada de la Covid-19. Desde 2012 España ha ido batiendo récords anuales consecutivamente y, a día de hoy, el Gobierno español recibe hasta 45 veces más peticiones de asilo que ocho años atrás. Los datos de casos favorables, sin embargo, son más escasos. Tan sólo el 5% de estas demandas se convierten en resoluciones favorables de Protección Internacional.

Cruz Roja actúa desde diferentes ámbitos ante semejante recepción de solicitantes. La oenegé tiene como principal objetivo garantizar la protección e integración social de los refugiados en nuestro país. Uno de los puntos donde Cruz Roja Española trabaja de manera directa es en el Centro de Migraciones de Roquetas de Mar, en Almería.

En una callecita del municipio hay dos portales contiguos que casi parecen dos comunidades de vecinos cualquiera, pero son algo mucho más especial. Las habitaciones del bajo que en su día fueron diversas estancias de un hogar, ahora son usadas como oficinas, talleres y aulas a servicio de los técnicos, voluntarios y usuarios de Cruz Roja. Los pisos superiores están habitados por las familias llegadas a España, donde esperan ilusionadas alrededor de seis meses que sus solicitudes sean aceptadas. El centro recibió a 260 personas en primera acogida durante el año pasado. En atención jurídica se atendieron a 237 usuarios y en psicológica a 159. Actualmente son 52 plazas las que están ocupadas con solicitantes de protección internacional.

Mohamed El Khalloufi, marroquí, fue una de las personas que, a través del servicio jurídico de la oenegé, solicitó protección internacional. “Yo me he pasado toda la vida sufriendo con la política del gobierno de Marruecos porque tienen muy olvidada nuestra región, la del Rif, desde hace mucho tiempo” cuenta. Mohamed es abogado y se encontraba en una buena posición social y económica en Marruecos, pero hace cuatro años decidió emigrar: “mi familia que ya vivía aquí me decía ‘Mohamed, vente aquí porque vas a la cárcel o perderás la vida’. Cogí a mis hijos, que estaban estudiando, y a mi mujer y me vine a España”.

Fuensanta Pérez, responsable del Centro de Migraciones de Roquetas, y Macarena Gil, abogada del mismo centro, coinciden, “los solicitantes de protección internacional han salido de su país por motivos forzosos.” Fuensanta asegura que la palabra refugiado para ella es un concepto administrativo y que lo importante para todo el equipo es la persona con la que trabajan. “Cada uno de ellos tiene su historia detrás, sus necesidades, sus fortalezas, sus debilidades, sus virtudes…pero todas tienen un rasgo común: no salen de su país para mejorar su situación sino para conservar su vida”.

Macarena y Fuensanta trabajan junto a 26 técnicos más para ofrecer ayuda psicológica, social, jurídica y educacional a todos los solicitantes que están pendientes del trámite de su gestión. “Cuando una persona pide protección internacional, también tiene derecho a entrar en el sistema de acogida. España tiene que proporcionales recursos a aquellos que no tengan medios para permanecer en el país mientras se cursa su petición” afirma Macarena. La abogada es quien conoce todos los entresijos burocráticos de la protección internacional y quien, también, aconseja, acompaña y enseña a los refugiados con el papeleo. “Lo normal es que cuando lleguen al centro, lo hagan con la entrevista realizada. Desde el servicio jurídico chequeamos la documentación y el relato, a la vez que durante toda la vida del procedimiento intentamos también mejorar el expediente del usuario”.

El proyecto de Cruz Roja se divide en varias fases. En la primera, reciben atención psicológica, talleres de formación e idiomas, ayuda jurídica y tienen cubiertas sus necesidades básicas. “A los seis meses pasan a la fase de autonomía donde se promueve que hagan frente a un alquiler y busquen trabajo” explica Macarena antes de añadir: “se les sigue haciendo un seguimiento trimestral o mensual ya que las ayudas se reducen a un súper mínimo cuando ya son autosuficientes”.

Todo este apoyo fue imprescindible para el desarrollo y la evolución de Mohamed en nuestro país: “Siento un profundo agradecimiento hacia los responsables y voluntarios de Cruz Roja. Cuando llegas a un país, que es otro mundo, y no tienes absolutamente nada, ni derechos siquiera para solicitar ayuda, Cruz Roja te deja seguir adelante. Te tienden la mano para que te levantes otra vez”. Ahora él y su familia quieren ayudar a las personas que le ayudaron a él y contribuir en el que ya considera su país, “quiero que mis hijos tengan un buen futuro para que puedan devolver algo a España”.

Refugiados y voluntarios/as de Cruz Roja Española en Almería

Con el objetivo de concienciar sobre los retos y dificultades que afrontan las personas solicitantes de Protección Internacional en España, Cruz Roja Española cuenta con la campaña de sensibilización Ahora que están aquí, #TeNecesitanCerca.

Dispone de una web donde se alberga la versión electrónica del juego denominado Acércate, en el que se describe el proceso de acogida e integración de los solicitantes de asilo en España. A través del juego, se muestran los principales retos que afrontan las personas solicitantes de Protección Internacional a su llegada a nuestro país y se propicia la reflexión sobre cómo todos podemos participar en su proceso de integración.

El juego tiene un formato físico para su utilización en actividades de calle. Además, se dispone de 4 infografías para explicar cómo funciona el sistema de acogida y cómo se puede colaborar en la integración de las personas refugiadas. El material se completa con 2 gráficas y con 2 vídeos de corta duración.