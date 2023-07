El Hospital Torrecárdenas volverá a abrir su bar y la cafetería tras las vacaciones

Dos de las patologías más urgentes de las que adolece actualmente el Hospital Universitario Torrecárdenas están ya en vías de curación. La primera, el parking que ha anunciado el propio hospital y cuya fisonomía ya ha publicado en sus redes sociales, tal y como avanzó el domingo Diario de Almería en su versión digital. Cristal, hierro y hormigón parece que son los materiales por los que se apuesta para esta nueva infraestructura, a tenor de la maqueta a la que ha tenido acceso este periódico y que obedece a una propuesta realizada por la dirección gerencia del centro sanitario de referencia de la provincia y a la que se sumarán ideas y propuestas que aporten las empresas interesadas en el concurso.

Y la segunda dolencia, y no menos necesaria, la reapertura de la cafetería restaurante que cerró sus puertas en plena pandemia a causa de la mala situación económica de la empresa que tenía la concesión y que dejó a miles de personas “huérfanas” de un lugar donde desayunar, comer o comprar un bocadillo como tentempié. Y todo en un lugar alejado de cualquier servicio de restauración que pudiera suplir este déficit, sobre todo para personas mayores, para quienes no tienen vehículo con el que desplazarse, para los que no puede alejarse mucho del hospital por estar a cargo de algún enfermo hospitalizado, para pacientes que vienen de los pueblos y no tienen a nadie en la capital o para los mismos sanitarios (aunque tras el cierre se arbitró una solución urgente para dar servicio al personal en un espacio habilitado en el interior del Hospital Materno Infantil).

Más pronto que tarde los almerienses dispondrán de nuevo de un servicio de cafetería y restaurante donde se atienda una necesidad que es básica y que así han reconocido tanto desde la gerencia del hospital como desde la Junta de Andalucía. Desayunar, comer y cenar ya no va a ser una odisea para quienes tienen que pasar días en el hospital. Así lo ha avanzado el delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, quien ha defendido que “se están dando los pasos lo más rápido posible para sacar este servicio a licitación en un breve periodo de tiempo”. Según ha puntualizado el responsable de Salud en la provincia, “ahora mismo la concesión del servicio a una nueva empresa está en estudio jurídico y la idea es volver a sacarlo a licitación en cuanto se pueda”. Sí ha querido dejar claro que “no vamos a esperar a que se termine de construir el nuevo edificio de aparcamiento, en cuya cubierta irá ubicada la nueva cafetería y restaurante, porque es una necesidad importante la que hay”. De la Cruz Belmonte ha explicado que “posiblemente el servicio se adjudique donde antes estaba la cafetería que hoy está reconvertida en un espacio living para que las empresas interesadas puedan optar y restablecer el servicio en breve”.

Cabe recordar que a raíz de las quejas y reclamaciones de los almerienses, y a la vista de que es una necesidad de primer orden, el Hospital Universitario Torrecárdenas decidió adecentar el edificio de la cafetería tras su cierre y articuló un espacio donde los usuarios pudieran tomar tranquilos y en un ambiente diferente al del interior del hospital, un café, unos macarrones o una tostada, todo extraído de máquinas expendedoras. No hay servicio de camareros pero sí mesas donde poder sentarse, un microondas donde calentar la comida precocinada o una fiambrera que venga hecho de casa, así como tostadoras para saciar las necesidades la hora del desayuno.