Impactantes testimonios e imágenes de accidentes de tráfico para concienciar a los jóvenes

Policías, bomberos, médicos, enfermeros de emergencias, víctimas y sus familiares... han protagonizado un espectáculo sin precedentes en Almería cuyo objetivo no era otro que concienciar sobre las consecuencias de los accidentes de tráfico. Una actividad dirigida a jóvenes estudiantes de Secundaria que no ha dejado indiferente a nadie. Los impactantes testimonios de los efectivos que forman parte de los equipos de emergencias, las duras y reales imágenes que se han proyectado, los relatos de víctimas y la simulación que se ha hecho con actores, no ha dejado a nadie indiferente. Precisamente esa era la meta. Hacer reflexionar a los más de mil jóvenes que se han dado cita en el Auditorio y que, como ha señalado la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, “aún no tienen edad de conducir pero pueden ser el canal que les haga llegar a sus padres, hermanos o familiares el mensaje de que al volante hay que ser responsable, con la preceptiva concienciación de base que ya ellos mismos llevan para cuando el día de mañana sean conductores”.

La actividad se enmarca en el Proyecto “Sobre Ruedas” que la Delegación Territorial de Salud ha puesto en marcha para incidir en la prevención y reducción de la accidentabilidad por tráfico en los jóvenes. Tal y como destacan los principales intervinientes en estos siniestros (sanitarios de emergencias, bomberos y policías) “los accidentes de tráfico constituyen la primera causa de mortalidad y lesión medular traumática en edades jóvenes, provocando un elevado coste en términos de sufrimiento humano, por la pérdida en sí o por las importantes secuelas que genera, ocasionando en cualquier caso un cambio sustancial en los proyectos vitales de muchas personas y familias”.

El Proyecto ‘Sobre ruedas’, se desarrolla en dos actividades, una de acción formativa e informativa en las aulas de los institutos de Almería y la otra el Espectáculo Audiovisual Impactante que es precisamente el ‘Road Show’ que tuvo lugar en la mañana de ayer dirigido a a jóvenes de entre 14 y 18 años de edad.

La actividad pretendía, a través de música y audiovisuales, concienciar sobre los riesgos de conducir vehículos y lo que conlleva hacerlo bajo la influencia del consumo de alcohol o drogas, así como las maneras de evitar accidentes. A través de testimonios reales de víctimas de accidentes, imágenes y música, se han querido lanzar mensajes de una manera diferente a lo que está acostumbrado este sector de la población.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín, ha asistido al evento acompañada por los delegados territoriales de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, y Desarrollo Educativo, Francisco Alonso. Martín ha señalado que “a través de esta actividad, la Junta de Andalucía tiene como objetivo reducir el número de siniestros y sus consecuencias en la población juvenil; sensibilizar, desde el espacio socioeducativo, a los jóvenes sobre la evitabilidad de los accidentes, así como su impacto en el individuo, su familia y la sociedad en su conjunto”.

La delegada del Gobierno ha incidido en la importancia de “mejorar los conocimientos de fisiología y anatomía del sistema nervioso central, así como las causas que producen las lesiones medulares y los traumatismos craneoencefálicos y las medidas preventivas para evitarlas”. “A través de actuaciones como este Road Show tratamos de sensibilizar a la población juvenil de la realidad psicológica, social y laboral que presentan las personas discapacitadas y las barreras y dificultades para su integración y rehabilitación integral”, ha concluido.

Los testimonios de miembros de los diferentes servicios de emergencia, así como de las propias víctimas y sus familiares se han intercalado con vídeos en los que se han mostrado imágenes de accidentes simulados. Todo ello complementado con una puesta en escena propicia para meter en ambiente al joven: a través de una iluminación especial y una música adecuada con la que se ha recreado el entorno de una discoteca, para conseguir que antes del espectáculo el joven se encontrara “en su ambiente” y de esa manera estuviera predispuesto en mayor medida a aceptar cuanto va a ver y a escuchar.

El concejal de Movilidad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha valorado "la importancia de este tipo de acciones educativas para concienciar a los más jóvenes sobre la promoción de hábitos saludables para una movilidad segura". Insistió en que "los accidentes de tráfico pueden tener consecuencias fatales, por lo que toda la población, tanto adultos como jóvenes, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que supone estar dentro de un vehículo, evitar distracciones y respetar estrictamente las normas de circulación. Un solo segundo de despiste puede cambiarte la vida, por lo que al volante hay que ser responsable".

El concejal ha destacado la apuesta que el Ayuntamiento está realizando por fomentar una movilidad sostenible entre los más jóvenes con iniciativas como 'Al cole en bici o andando' puesta en marcha este curso.