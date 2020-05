En la inmensa mayoría de los municipios del país no se concibe una fiesta popular sin una orquesta. Son las encargadas de llenar de música y color las verbenas de cientos de pueblos, convirtiéndose prácticamente en el único referente cultural de esas localidades de la denominada España vaciada. Músicos, cantantes, bailarines y técnicos se preparaban en los primeros meses del año para afrontar desde este mes de mayo el comienzo de la que debería haber sido su temporada alta, el momento clave de las orquestas de facturar para sobrevivir el resto de la campaña. En este 2020, no podrán contar con ese importante filón, ya que la crisis sanitaria del coronavirus está llevando a suspender prácticamente, hasta mínimo después de verano, todos los festejos que estas agrupaciones se encargaban de animar. En Almería, cerca de una veintena de ellas sufren ya las consecuencias de un estado de alarma al que ha llevado una pandemia que ha silenciado cada verbena española hasta nuevo aviso.

"Normalmente nuestro período de trabajo se corresponde a todos los meses del año, puesto que también existen fiestas patronales en invierno y diferentes eventos o reuniones. Sin embargo, la etapa más intensa oscila entre los meses de mayo y octubre, recalcando que los meses de julio, agosto y septiembre son el núcleo profundo de nuestro sector. A día de hoy el verano prácticamente se da por perdido ya que están suspendiendo casi todas las fiestas y eventos masivos de afluencia de gente, aunque siempre queda una esperanza de poder continuar con nuestro trabajo", comenta Luis Soriano Fernández, socio fundador y trabajador de la mítica Orquesta Cristal, agrupación que cuenta con más de 40 años de historia y que es, desde hace unos pocos, la orquesta en activo más antigua en la provincia de Almería y de toda Andalucía.

A lo largo del año 2019, la citada orquesta hizo un total de 71 actuaciones (69 en tierras almerienses) y en lo que va de 2020 han realizado solamente cinco, cifra que posiblemente no aumente hasta el próximo invierno, y eso siendo muy optimistas con respecto a la vuelta a la normalidad tras levantarse el confinamiento y dar por superada la pandemia de la enfermedad COVID-19. "Posiblemente y a esperas de futuros acontecimientos, sí estamos hablando del peor verano desde la fundación de la orquesta ya que puede que no podamos ni trabajar. Después de la crisis económica anterior hubo un bajón en nuestro sector, pero ya nos habíamos recuperado", asegura Soriano, que tiene confianza en "que se llegue a la normalidad lo antes posible, siempre velando por la salud de todos".

Este proyecto musical comenzaría en el año 1979, cuando Luis, a la vuelta del servicio militar, se puso en contacto con su hermano Diego Soriano y crearon el Grupo Cristal tras reunir a diferentes músicos de formaciones como Símbolos, California y Génesis. Unos años más tarde pasaría a llamarse Orquesta Cristal, al incorporar la sección de instrumentos de viento. Así, en la actualidad, siguen en activo y forman la sociedad Luis Soriano (bajista), Diego Soriano (batería, percusión y voces) y Luis Ruiz (saxo alto y tenor), incorporándose este último a la agrupación en 1982. Desde su fundación, esta orquesta nunca había vividos momentos de tanta incertidumbre, y aunque sus miembros prefieren no dejar de lado su optimismo, son conscientes de que este parón obligado les hará mucho daño a nivel económico, ya que puede darse un año en blanco para un sector que en Almería está representado por cerca de una veintena de agrupaciones musicales de este tipo. De hecho, no se descarta que alguna de ellas no lleguen a soportar este duro golpe que ha provocado la crisis sanitaria del coronavirus.

"Estamos esperando acontecimientos sobre las condiciones que se decreten este año y deseamos que para el año 2021 se normalice la situación en cultura, ocio y sobre todo en las fiestas patronales, que son nuestra fuente de trabajo", comenta Luis Soriano, que confiesa que "hasta la fecha no hay noticias de ningún tipo sobre posibles ayudas económicas, ya que entramos en vacíos legales actuales en todos los reales decretos puestos por el Gobierno". Y es que, pese al parón de actividad y, por consiguiente, la imposibilidad de poder generar ingresos, "seguimos manteniendo ahora mismo los gastos normales de cualquier otro año, correspondientes a nuestra empresa como por ejemplo el mantenimiento de los vehículos, el pago de cuotas legales, préstamos varios, material de la orquesta, o la nave de ensayo".

Se intuye un panorama oscuro, por lo menos en este 2020, para un sector que, según se cree ya desde la Asociación de Orquestas Profesionales, "posiblemente no se vuelva a trabajar hasta mayo de 2021". Esto hace que la superviviencia de muchas de estas agrupaciones esté en jaque, ya que un año sin actuaciones implica evidentemente uno sin ingresos y no todas las orquestas podrán sorportarlo. La incertidumbre ahora mismo es total para este gremio de músicos que se pasan los veranos de pueblo en pueblo animando decenas de festejos que este año no se celebrarán.

"No podemos estimar unas cifras aproximadas de gastos y pérdidas puesto que es una situación sin precedentes y no hay un cálculo real de pérdidas. Lo que sí hay que destacar es que nosotros tenemos que afrontar todos los gastos anteriormente citados sin ningún tipo de ingreso", recalca Luis Soriano. miembro de una orquesta que para la Gira 2020 iban a tener a una decena de personas en el escenario, los tres socios históricos más Antonio González (trompeta), Pedro Gámez (guitarra eléctrica y española), José Briceño (teclados) y los cantantes Javi Cañadas, Carlos Soriano, Rebeca Moya y Silvia Cañadas, además del staff técnico formado por Juan Antonio Osorio (sonido) y Mickael Rubio (pantalla y luces).

"En cada uno de los casos de los trabajadores es totalmente diferente. Los tres socios y alguno de los componentes quedan desamparados ante esta situación. La mayor parte combinan este trabajo con otros trabajos en distintos sectores", informa uno de los fundadores de la Orquesta Cristal, agrupación que, como muchas otras, está viviendo en esta cuarentena uno de los momentos más inciertos de toda su historia.