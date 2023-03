Indalecio Gutiérrez vuela a Madrid para preparar su defensa

Indalecio Gutiérrez ya arma su defensa en Madrid. El diputado nacional del PSOE de Almería ha cogido este viernes en el aeropuerto de Almería el vuelo de las nueve de la mañana para dirigirse a la capital del país y preparar la respuesta legal contra las manifestaciones del supuesto mediador en la trama que beneficiaba a empresarios canarios, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, en una entrevista concedida a OK Diario.

Según ha señalado el propio diputado a Diario de Almería, su viaje a Madrid tiene como finalidad el buscar el asesoramiento de los servicios jurídicos del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) en el Congreso de los Diputados para interponer las querellas que sean pertinentes tras las manifestaciones de Navarro Tacoronte y las publicaciones realizadas a través de digitales, redes sociales y servicios de mensajería móvil.

Ha manifestado su estupor por la reproducción de las palabras de un "presunto delincuente" en los medios de comunicación, así como por el hecho de que éste esté en la calle.

Por otro lado, ha reconocido que cenó en el restaurante Ramsés de Madrid, pero ha negado cualquier tipo de relación con la trama. Según él, ha podido conocer que el presunto mediador había acudido a esta polémica cena porque lo había llevado el 'Tito Berni', el socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo, así como que en la misma presuntamente había un empresario.

En cualquier caso insiste en que él sólo estuvo cenando con otros compañeros diputados y niega que hiciese uso del "servicio de catering" (prostitutas y cocaína) aludido por Navarro Tacoronte. "Quien me conoce, sabe que soy un deportistas y no tomo drogas", ha afirmado.

Mientras, la polémica sigue abierta y no dejan de llegar las peticiones de explicaciones. Por ejemplo, el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este viernes que es "el momento de dar ejemplo, de dar la cara, dar un paso al frente y depurar responsabilidades" relacionadas con el conocido como caso 'Mediador'.

"En el Gobierno de España tienen una facilidad tremenda para cesar a gente cuando, por ejemplo, hay un problema con unos trenes que no entran por unos túneles. Y, sin embargo, en casos como estos, que escandalizan al conjunto de la sociedad, pues no solo no dimite nadie, sino que se encubre", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación en Almería.

Ha mantenido que se trata de "un caso del que, cuanto más sabemos, más feo se pone". "Creo, sencillamente, que ni los españoles ni, sobre todo los andaluces, ni los almerienses nos merecemos otro caso en el que haya una vez más, corrupción socialista, prostitución y cocaína", ha abundado.

Por ello, ha sostenido que ante las "muy graves" informaciones que aparecen, son necesarias explicaciones del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y también del secretario general del PSOE de Almería, Juan Antonio Lorenzo, en este último caso en relación, precisamente, a Indalecio Gutiérrez.