El 'mediador' señala a Indalecio Gutiérrez como uno de los "gallos en el corral" de las cenas con putas y droga

"Era uno de los gallos del corral. Era como el que quería llevar la voz cantante, el experto en varias materias". "Nos pedía catering [prostitutas] y consumía cocaína". Son sólo dos de las afirmaciones que realiza sobre el diputado nacional del PSOE de Almería, Indalecio Gutiérrez, el supuesto mediador en la trama que beneficiaba a empresarios canarios, Marcos Antonio Navarro, en una entrevista concedida a OK Diario. Algo que ya ha sido tajantemente desmentido por el propio político, quien anuncia acciones legales, pero que no ha impedido que el PP ya haya reclamado aclaraciones urgentes sobre estas acusaciones públicas.

Navarro Tacoronte, que da nombre al caso Mediador, y supuestamente era el nexo de unión entre las empresas de la trama y el diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, 'Tito Berni', asegura a dicho periódico digital que el socialista almeriense participó en las orgías con prostitutas pagadas por los empresarios, y precisa que las prostitutas le "llevaban cocaína".

"No tengo ninguna duda de que era él, el primero de la película. De entrada supe que era un vicioso", asegura a OK Diario el mediador, a la vez que deja ver que el diputado almeriense también consumió la citada droga: "A mí se me informó que sí, yo no lo ví".

EL PP PIDE RESPUESTAS

El diputado nacional por el PP de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha reclamado este jueves al PSOE y al diputado socialista Indalecio Gutiérrez que expliquen la presunta participación de éste en “cenas, fiestas en las que incluso se podía llegar a tener servicio de prostitución”.

Ha exigido que estas aclaraciones se realicen con “inmediatez” y “contundencia”, a la vez que ha condenado que esas cenas con “prostitución” y “drogas” se realizaban “a la vez que esos mismos diputados votaban por la mañana en el Congreso a favor de la ilegalización de la prostitución y penar con hasta tres años su consumo”.

Considera además que “en el momento en el haya una evidencia” de que se ha cometido una “actividad ilícita que roza o bordea la ilegalidad”, cualquier diputado implicado “tendría que dimitir”.

EL ALUDIDO LO NIEGA TODO

Indalecio Gutiérrez ha publicado en Twitter un mensaje en el que asegura que se "está publicando información rotundamente falsa" sobre él. "No todo vale, la palabra de un presunto corrupto y delincuente no tiene credibilidad alguna. Voy a emprender acciones legales para salvaguardar mi inocencia y mi honor", ha añadido.