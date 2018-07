Irene Villa habla de cómo superar las secuelas de un atentado terrorista

"La percepción de legitimar a menores de forma inmediata deberá permanecer en un futuro", es la premisa que englobó la mesa redonda en Purchena protagonizada por: Jaime Aguilera García, Jefe del Servicio de Protección de Menores de Málaga; Alicia Núñez Castillo, Jefa de Centros de protección de menores de la Dirección General de Infancia y Familias; José Puerta Alarcón, Jefe del Servicio de Protección de Menores en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada.

Actualmente, esta reflexión conlleva a que se está en aumento la reintegración familiar o la adopción. "Los principios básicos en el sistema de protección de menores lo encabezan el interés superior del menor, seguido del medio familiar de origen, prevención ante el riesgo, atención inmediata al desprotegido y por último una integración en familia y/o en un Centro de Protección adecuado", aseguró Aguilera. En la misma línea Núñez indagó en que, "los Centros de Protección de Menores deben garantizar una atención adecuada a las necesidades que presenten cada uno de los menores y promover el desarrollo de las diversas dimensiones de su personalidad".

José Puertas, Jefe del Servicio de Protección de Menores en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Granada "como la prevención es algo esencial en el tema de Menores. Protección de Menores interviene cuando el daño ya está hecho, donde asumimos la tutela de estos." Ha concluido en relación al trabajo que se realza con una profunda reflexión: "Trabajamos con personas, la duda siempre existe de si se ha tomado la mejor decisión. Se pueden cometer errores por actuaciones insuficientes o por exceso."

La periodista y escritora, Irene Villa reflexionó acerca de su libro Saber que se puede, un testimonio valiente en primera persona de superación constante desde que a los 12 años sufriera un atentado de ETA. Villa aseguró que practicar deporte fue esencial para la superación del ataque"el submarinismo es maravilloso porque no tiene escaleras".Sus limitaciones físicas no le han impedido aceptar toda clase de desafíos deportivos, que "nadie diga que no se puede hacer algo, al menos hay que intentarlo", indagó la comunicadora. "El deporte hace que las barreras que una persona con discapacidad a veces encuentra en la sociedad, desaparezcan"Igualmente, la periodista explicó que otro factor importante para superar el trance es no sentirse victima ni adoptar actitud de miedo dado que el amor hace que todo funcione, hablar en positivo, pensar en progresar, fuera culpas, quejas y ser agradecida. En relación a los menores afirmó: "Por muy dura que sea la realidad con la que el menor en riesgo de exclusión social se encuentre, lo importante son sus herramientas internas, su fortaleza, su capacidad de resistencia, porque serán capaces de salir como la flor de loto de las aguas más estancadas y horribles". Además, la escritora habló de su fundació Irene Villa, creada en el año 2014 cuyo lema es transmitir felicidad, amor y alegría.