José Antonio Nieto: "De Gabriel he aprendido muchas cosas, diría que todo lo bueno que he hecho"

El que fuera alcalde de Córdoba y actual portavoz del grupo parlamentario del PP andaluz, ha destacado en el XIV Congreso Provincial del PP de Almería el papel que en las últimas décadas ha jugado Gabriel Amat: "He aprendido muchísimas cosas, diría que todo lo bueno que he hecho". Nieto ensalzó que el que hoy deja de ser presidente del PP almeriense le ha enseñado cómo se dirige un partido y recordó que "ha sido un ejemplo para todos porque cogió las riendas en una situación terrible, con una crisis profunda y dos escisiones". También ha aprendido, según relató ante el plenario, cómo se tiene que llevar una ayuntamiento, todos los días a las ocho de la mañana bajando a la calle y sin descanso ni festivos.

"También he aprendido como persona, cómo has luchado por tus vecinos y por las inversiones que necesitaba esta provincia en Sevilla y en Madrid". Nieto ha valorado la aportación almeriense al PP andaluz en parlamentarios y votos, además de la importancia de la consejera en la materia más importante para esta provincia. "Javier te toca recibir una herencia a la que has contribuido, con muchas horas y kilómetros de la mano de Gabriel. Ahora te necesitamos para que el PP de Almeria siga siendo el partido más fuerte, el que lidera los escaños, el que más aporta siempre y estoy convencido de que lo vas a conseguir".