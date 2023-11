José María Martínez de Haro recibe el Escudo de Oro de la Provincia con "el corazón lleno de orgullo"

"No cabe en mi cuerpo tanto orgullo, pero sí en mi corazón". Con esas palabras aceptaba José María Martínez de Haro el mayor reconocimiento que puede recibir un almeriense: el Escudo de Oro de la Provincia. Una distinción que le ha otorgado este jueves la Diputación de Almería por su amplia trayectoria en el mundo del periodismo y del derecho.

Rodeado por sus seres queridos, con su esposa Olga a la cabeza (con quien lleva compartiendo vida 53 años) y sus hijos Álvaro y José María, el veterano periodista no puedo evitar emocionarse con el homenaje de su tierra. "No esperaba un acto tan emotivo, pero esto me ha colmado", reconocía. Y es que para este garruchero nacido hace casi 80 años "no existe un amor mayor en lo más hondo de mi alma que el de sentirme andaluz, almeriense y garruchero".

El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, le impuso el Escudo de Oro de la Provincia al periodista y doctor en Derecho José María Martínez de Haro en un acto celebrado en el Patio de Luces de la institución. Según destaca la institución provincial, se trata de una de las distinciones más importantes de las que entrega la Diputación como reconocimiento a aquellas personas que, por su entrega, dedicación y esfuerzo, han contribuido al crecimiento y la prosperidad de Almería.

El emotivo evento, que comenzó a las siete y media de la tarde, sirvió para poner de relieve la trayectoria del homenajeado, un José María Martínez de Haro que, entre las diferentes ocupaciones que ha desempeñado está la de director del Gabinete de Comunicación del presidente del Gobierno Adolfo Suárez y, posteriormente, como asesor para relaciones con los medios informativos de Presidencia del Gobierno con Leopoldo Calvo Sotelo.

Durante su discurso, Javier A. García afirmaba que “la historia reciente de España se ha forjado con el esfuerzo de personas que dejaron a un lado sus intereses particulares en favor del bien común, de mujeres y hombres generosos que apostaron por la libertad y la igualdad como base fundamental de la convivencia. Personas como José María Martínez de Haro han levantado con sus propias manos los cimientos sobre los que se sustenta nuestra sociedad. Pilares sólidos que alzan la democracia que garantiza los derechos que ostentamos y por cuya defensa muchos de nuestros antepasados dieron su vida”.

En este sentido, el presidente ha concluido que Martínez de Haro “es un ejemplo a seguir, un espejo en el que mirarnos para aprender y no olvidar nunca el valiente trabajo que llevasteis a cabo para que en España reinara la paz y la ilusión por el futuro. Hoy la provincia de Almería te entrega su Escudo de Oro como símbolo de gratitud por todo lo que has dado a lo largo de tu vida al defender los intereses de tu tierra y de todos los almerienses, por la igualdad, la democracia y la libertad, lo más sagrado que defiende y reconoce nuestra Constitución”.

Por su parte, Martínez de Haro admitía que "si este escudo significa que he hecho algo bueno por mi provincia, lo recibo como la más alta consideración a mi labor continuada en favor de todo lo bueno que ocurre en Almería. Y a mi inabarcable amor a todo lo almeriense y, de manera especial, a Garrucha”.

Asimismo, Martínez de Haro asegura que “hay que alzar la voz en cualquier foro para poner en valor todas las iniciativas de tantos emprendedores almerienses, unos, tal vez muchos, hayan fracasado en el intento. Pero otros, con mucho esfuerzo, trabajo y valor, con talento, han logrado objetivos extraordinarios. Son un ejemplo y el orgullo de todos los almerienses y andaluces”.

Por último, el flamante Escudo de Oro ha incidido en que “es nuestro orgullo porque compartimos mucho con todos ellos. Esta Diputación Provincial ha estado y sigue estando en primera línea junto a los empresarios aportando iniciativas capaces de impulsar y favorecer el resurgir de Almería”.

Martínez de Haro decoró su discurso con algunas anécdotas de su apasionante vida, como las noches en vela junto a Adolfo Suárez esperando la noticia de la muerte de Franco o el viaje a China tras el fallecimiento de Mao Tse-Tung. Historias de un periodista que vivió desde dentro los años de la Transición y que pueden leer más detalladamente en este reportaje publicado por Diario de Almería.

En el acto también han intervenido dos personas que conocen muy bien a Martínez de Haro y que han ayudado a desglosar los logros de la trayectoria vital y laboral del homenajeado. El director de Actualidad Almanzora, Miguel Ángel Sánchez, y el concejal del Ayuntamiento de Garrucha Luis Fernández Cortés han incidido en las cualidades humanas y la valía profesional de su amigo.

Además de los cargos que ocupó al lado de los presidentes Adolfo Suárez y Calvo Sotelo, Martínez de Haro es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y titulado superior en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid. Entre los diferentes puestos de responsabilidad que ha ocupado, destaca su papel en medios como Diario 16 o como director de comunicación y relaciones externas de la multinacional Amstrad.

Fue el primer director almeriense del periódico La Voz de Almería en 1981. A lo largo de su carrera Ha publicado más de 9.800 artículos, 3.000 editoriales y otras obras como ensayos o poemarios. El Escudo de Oro de la Diputación de Almería se suma una larga lista de reconocimientos entre los que destacan la Medalla al Mérito Civil, el Indalo de Oro del Grupo Indaliano, la Medalla de bronce de la Mancomunidad del Levante Almeriense o la Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras otorgada por la Junta de Andalucía.