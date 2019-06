Jóvenes con talento hacen las maletas

Isabel Juárez no ha bajado la nota de sobresaliente en los últimos tres años en el instituto Alhadra de la capital y desde muy pequeña es una apasionada de la fotografía y televisión. Sandra Rodríguez también ha terminado sus estudios con un expediente brillante en el colegio Portocarrero de Aguadulce, además de jugar al golf desde los seis años y ser una virtuosa del piano. Son dos jóvenes almerienses que cruzarán el charco con una beca académica de excelencia para formarse en universidades punteras y cumplir el sueño americano. Y partirán en agosto junto con otros cuatro estudiantes de la provincia que gracias a sus cualidades han conseguido una beca deportiva en disciplinas como fútbol, atletismo y golf.

Entre los integrantes de esta nueva hornada de jóvenes con talento figura Andrei, hijo del entrenador -ahora en Dinamarca- y exfutbolista rumano Constantin Galca, que ha finalizado los estudios en el colegio Altaduna-Saladares con notas de vértigo, habla tres idiomas y tiene magia con el balón en los pies. Cursarán grados en las universidades de California, Colorado, Miami, Missouri y Michigan sufragando menos del 40% de lo que cuesta a cualquier otro matriculado. En su camino a Estados Unidos han tenido la suerte de cruzarse con la empresa Deporte y Talento, una aventura que se forjó hace diez años por otro joven almeriense que decidió crecer al otro lado del Atlántico.

Miguel Jiménez fue becado en fútbol y logró estar entre los once mejores de la liga universitaria al tiempo que cursó dos carreras. Ahora se dedica a captar a los estudiantes de medio mundo con potencial tanto en lo deportivo como en lo académico. Comenzó con sólo 21 años cuando estaba en tercer curso. Desde entonces han sido más de 400 de España y Latinoamérica y de la provincia en los últimos años alcanza la veintena. El curso pasado fueron once. No importa que se almuerce a la una y se cene a las cinco de la tarde. Ni la distancia con la familia y los amigos. Los que han vivido la experiencia de estudiar en Estados Unidos saben lo importante que ha sido para su preparación y trayectoria profesional.

Miguel Jiménez A sus 27 años es fundador de la empresa Talento y Deporte, decisión que adoptó después de lograr una beca de fútbol convirtiéndose en uno de los mejores universitarios al ganar dos ligas en Estados Unidos al tiempo que cursó dos carreras (Business Administration y Management Sport & Marketing). La empresa nació en su tercer año de universitario, con sólo 21 años, y ya ha trabajado para 400 jóvenes.

Las becas gestionadas cubren del 50 al 100% de los gastos y los importes iniciales -de entre los 30.000 y 150.000 dólares curso- pueden incrementarse en base al rendimiento académico y deportivo, de hecho es habitual. Miguel Jiménez se marchó con una beca parcial del 60% y al segundo año le subió al 80%, después de ser elegido mejor jugador de fútbol de su universidad. Cuando entró en el once estadounidense de los futbolistas universitarios alcanzó la totalidad del importe de la matrícula y gastos de alojamiento. Las becas deportivas para alumnas suelen ser, de media, más elevadas que la de los varones, según argumenta el fundador de Talento y Deporte. Los jóvenes almerienses que viajarán este verano y que ya han pasado por centros punteros de Estados Unidos suman becas por importe superior al millón y medio de dólares.

En su conjunto el próximo curso son un centenar los alumnos de Dubai, Inglaterra, Brasil, Argentina, Perú y Venezuela que se van a beneficiar de su mediación. España es su mercado más fuerte y las becas deportivas suponen el 90% de los jóvenes a los que ayudan a cumplir su sueño. Un barcelonés internacional con la selección de waterpolo y dos canteranos de clubes como el Getafe, Real Madrid y Rayo son los que cuentan con dotaciones más altas en el listado en curso. Del resto de países figuran, entre otros, tres futuros estudiantes de ingeniería aeroespacial que han recibido múltiples ofrecimientos de centros estadounidenses por su brillante trayectoria.

La labor de captación que realiza Talento y Deporte no se ciñe sólo al trabajo para convencer a los padres y elegir centro. Hay más de 3.000 universidades estadounidenses con este tipo de becas y no se trabaja con una lista cerrada o concertada. “Buscamos la mejor universidad y beca para los estudiantes y para eso hay que conocer sus preferencias, aptitudes y personalidad, centros en los que sabemos que va a ser bien acogido y va a tener el mejor rendimiento acorde con sus expectativas”. Y casi todos lo consiguen.

Tan sólo un joven almeriense hizo las maletas y se volvió a casa a los pocos días de marcharse sin posibilidad de retomar los estudios. “Lo más cómodo es seguir en su zona de confort, con su familia y amigos, pero es una oportunidad que les marcará el resto de su vida, tanto por la formación como por la experiencia personal”, dice Miguel Jiménez, padre del emprendedor y director comercial. Mantienen una estrecha relación con los jóvenes que no termina con el proceso de admisión y atienden cualquier problema que pueda surgir en su estancia al otro lado del Atlántico.

En los últimos años han tejido una gigante telaraña de contactos con las federaciones deportivas y clubes de todo el mundo, también en Almería, con los que captar a sus futuros clientes para darles la oportunidad de cursar estudios en Estados Unidos. Trabajan con entrenadores de academias de Brasil y Dubai, asociaciones en Venezuela, empresas en Argentina... con los que reúnen el material que avale la candidatura. Dossieres, vídeos e informes que se remiten después a las universidades y que suelen ser determinantes para su ingreso.

En la provincia también han impartido charlas en colegios e institutos como el SEK Alborán de El Ejido, el Portocarrero de Aguadulce o La Salle en la capital, los que suelen ser más proclives a internacionalizar el futuro de sus mejores alumnos. “Cuando un alumno decide estudiar fuera crea un precedente para futuras generaciones”, argumenta. Su actividad con los jóvenes talentos ha despertado el interés de empresas y fundaciones almerienses dispuestas a colaborar con las becas deportivas y académicas a modo de mecenazgo.

MARÍA CASTILLO Marketing y Public Relations

Una atleta brillante con notas excelentes

María Castillo Castillo es una estudiante que acaba 2º de Bachillerato en el centro educativo Ágave y cuenta con una brillante trayectoria deportiva compitiendo al máximo nivel tanto en atletismo como fútbol, de ahí que sea una de las primeras opciones de distintas universidades americanas, pendientes de su decisión. María tiene tres subcampeonatos de España y 18 campeonatos de Andalucía en diferentes pruebas de atletismo como velocidad, salto de longitud y combinadas y actualmente juega al fútbol en uno de los clubes históricos de la ciudad, la UD Pavía. Quiere cursar un doble grado de Marketing y Public Relations y aún no ha elegido en qué universidad.

ISABEL JUÁREZ Film, Video and Media Studies

Pasión por el cine de una alumna ejemplar

Isabel Juárez es la excelencia académica, una estudiante brillante que se acaba de graduar con honores en el IES Alhadra de la capital recibiendo el respaldo y admiración del claustro de profesores. En los tres últimos años no ha bajado de sobresaliente. Tiene una pasión desde pequeña, la fotografía y el cine, por lo que cursará Film, Video and Media Studies en la Western Michigan University en la que ha recibido una beca de excelencia por su rendimiento académico. Isabel podrá hacer intemships (prácticas) y trabajar para los medios de comunicación de una Universidad con 27.000 estudiantes de más de 100 países.

JUAN FRANCISCO PETE Sport Management

Futbolista albojense en busca de desafíos

Juan Francisco Pete Teruel es un ejemplo para los jóvenes de la comarca del Almanzora. Siempre ha tenido un sueño y se lanzará a conseguirlo. La primera vez que habló con el fundador de Talento y Deporte en una presentación le dijo que “la clave de la vida es aceptar desafíos”. Natural de Albox y estudiante del IES Cardenal Cisneros, ha jugado en los equipos de la zona y también en la selección almeriense de fútbol. Es un jugador polivalente, de medio campo con llegada, lo que ha gustado a varios entrenadores americanos. Aún no ha elegido el centro para cursar el doble grado de Exercise Sciencie y Sport Management.

PABLO VENEGAS Business Administration & Sport Management

Joven promesa del golf con varias ofertas

Pablo Venegas Martínez empezó a jugar al golf en El Toyo con solo cinco años. Es un jugador persistente que se supera día tras día y que viene de participar en el campeonato de España y en breve lo hará en Andalucía en Jerez. Hijo de la concejala almeriense Ana Martínez Labella, acaba de graduarse en Bachillerato en La Salle y está pendiente de elegir la universidad estadounidense a la que se marchará. Además de su excelente nivel deportivo, Pablo Venegas destaca por su alto nivel de inglés y constancia en los estudios, de ahí que haya recibido varias ofertas de los centros de Nueva York, Carolina del Norte, Iowa y Missouri. En breve tendrá que elegir la universidad.

SANDRA RODRÍGUEZ Business Administration & Marketing

Piano, golf y beca de excelencia académica

Es una de las estudiantes con mejor expediente de Roquetas. Sandra Rodríguez, hija del concejal José Juan Rodríguez, ha completado sus estudios en el colegio Portocarrero de Aguadulce con un expediente de vértigo. Desde que visitó por primera vez Estados Unidos tuvo claro que quería estudiar allí y se ha esforzado para conseguir una beca académica para realizar el doble grado de Business Administration & Marketing. No sólo destaca por sus notas, además tiene dos grandes pasiones, el golf que lo practica desde que tenía 6 años en el club del Playa Serena y el piano desde los 11. Aún está deshojando la margarita entre varias opciones: California, Minnesota, Lousiana y Michigan.

ANDREI GALCA Business Administration & Marketing

Talento con el balón y expediente brillante

Andrei Galca, hijo del exfutbolista Constantin Galca que jugó en varios equipos españoles entre los que figura el Almería (68 veces internacional), es un talento futbolístico afincado en Almería que ahora partirá hacia la Universidad de Missouri Valley College, centro que lleva dos años jugando la final del campeonato . Jugador creativo, con talento, después de pertenecer a clubes como el Steaua deBucarest recaló en el CD Ejido. Andrei es buen estudiante con nota media de sobresaliente y habla tres idiomas. Se ha graduado en el colegio Altaduna-Saladares y cursará doble grado de Business Administration and Management & Marketing.