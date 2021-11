Juan Antonio Lorenzo: “Voy a poner toda mi generosidad sobre la mesa antes del domingo”

Juan Antonio Lorenzo, arquitecto técnico de profesión, es alcalde de Serón desde 1999 y portavoz del PSOE en Diputación desde 2015. Es una de las principales voces del municipalismo de su partido en la provincia y ese es precisamente el eje sobre el que quiere cimentar el futuro del socialismo almeriense.

– ¿En qué momento y cómo decide convertirse en candidato?

– En las reuniones que hacemos los alcaldes y portavoces de la provincia reflexionamos sobre el futuro del partido en Almería y poco antes del Congreso de Torremolinos cuando José Luis decide dar el paso a un lado empezamos a visualizar y valorar el recambio más conveniente. En ese nutrido grupo de cargos del municipalismo de toda la provincia me proponen y me animan a presentarme, incluyendo al Sánchez Teruel, y no pude negarme. No me gusta dar pasos atrás ni en la vida ni en la política y entendí que debía aceptar el encargo porque no me faltaba ilusión. Les dejé claro que sólo no podía hacerlo y necesito su ayuda y a partir de ahí todo lo que hemos hecho ha sido crecer en apoyos, en ideas y en nuestra candidatura.

– Lo suyo ha sido entonces candidatura exprés...

– Estoy viviendo unos días trepidantes, ilusionantes y algún día escribiré un libro de cómo ser candidato y hacer una campaña en dos semanas. El proyecto provincial no está definido, después de las primarias haremos un buen grupo de trabajo, integraremos a todo el que quiera, seremos generosos y construiremos un proyecto para los próximos cuatro años con el que el PSOE aspire a recuperar el espacio electoral que no tenemos. Hay una ponencia marco en la que he participado, pero durante el congreso y después será el momento de materializar un proyecto completo, con objetivos claros y una.

- Su candidatura nace del municipalismo, ¿qué papel ha jugado su portavocía de la Diputación?

- Desde que estoy en la Diputación he tenido un contacto mucho más estrecho con los 46 alcaldes y alcaldesas del PSOE y con los portavoces de la oposición, pero lo que más he podido constatar ha sido el desequilibrio que está creando el PP en la provincia de Almería y es otro de los motivos que me han llevado a indignarme, a decir esto hay que corregirlo. Están perjudicando a la provincia y no somos conscientes por los grandes titulares de todos los 'fregaos' en los que se meten a base de no atender las cosas importantes que afectan a los municipios.

– Entonces su decisión no ha sido un señalamiento de la actual dirección provincial para el relevo.

– No, con José Luis he hablado después, pero todo surge en el seno de un grupo de alcaldes que deciden que yo me ponga al frente de la candidatura. La verdad es que no me ofrezco, pero no pude negarme ante la insistencia de compañeros a los que yo habría apoyado.

– ¿Siente el respaldo mayoritario?

– Si, lo estoy sintiendo, a cada hora tengo buenas noticias y estoy muy animado. Aquí se manejan muchos sentimientos, ilusiones, aspiraciones de compañeros... te vas cargando de responsabilidad y compromiso. Noto ese aliento y respaldo, hay personas a las que hacía mucho tiempo que no hablaba con ellos. Llevo 22 años y medio y ahora está siendo muy satisfactorio ese reencuentro con compañeros que hace tiempo dejaron de ser alcaldes y concejales. Y, sobre todo, cuando muchos me dicen cuenta conmigo y no hacía falta que me llamaras. El nuestro no es un proyecto de a ver a quien tengo comprometido, sino de generar ilusiones entre la militancia porque es esperanzador y ganador. No sólo quiero ganar, quiero ilusionar al PSOE de Almería para recuperar el espacio político que no tendríamos que haber perdido nunca.

– Desde el regional piden candidaturas de integración y en Almería presentan tres listas. ¿Cómo le ponemos al niño? ¿Hay posibilidades de llegar a un acuerdo?

– Por supuesto que lo veo viable, aconsejable, oportuno y necesario. Creo que debemos de confluir y es lo que nos dicen desde Sevilla y Madrid. Y nosotros lo vamos a conseguir. Estoy seguro de que Indalecio y Sonia van a ser personas tan generosas o más que yo porque yo voy a poner toda mi generosidad sobre la mesa antes del domingo. He hablado ya con Indalecio y hemos quedado en vernos y con Sonia también. Antes del domingo me voy a ver con los dos y voy a intentar que confluyamos en una lista. Nuestro partido tiene unas normas muy concretas y quizás nos estemos sobreexponiendo en estos momentos por la campaña, pero así funciona el PSOE y siempre ha sido el más democrático. Una vez que termine ese proceso de primarias vamos a tener que trabajar juntos, ellos son mis compañeros, cada uno desde donde nos ponga la militancia. Indalecio y Sonia son condición necesaria para el futuro del partido en Almería.

– Todos hablan de generosidad, pero sin ceder el primer puesto.

– Esto no es una cuestión personalista, yo entiendo que nuestro proyecto es el que más encaja con la realidad social y política de la provincia de Almería. Somos gente que venimos de la calle, de patear todos los días los pueblos mirando a los ojos a sus vecinos, y tenemos el proyecto que puede recuperar la confianza del electorado. Esto no quiere decir que los demás proyectos hay que apartarlos, creo que hay que refundirlos, pero el principal objetivo debe ser que incorporemos al municipalismo a la toma de decisiones. Y así lo entiende Juan Espadas que también es alcalde. Hay que construir una ejecutiva que esté llena de municipalistas y de jóvenes que son el futuro del partido.

– Espadas no se ha posicionado con nadie, ¿seguirá al margen?

– Lo está cumpliendo, es un secretario general que cumple su palabra y eso es bueno para el PSOE de Almería que no haya injerencias de los órganos superiores. De Almería saldrá el proyecto que quieren los militantes y eso es una garantía para Juan Espadas y para el PSOE andaluz, por lo que creo que la nueva ejecutiva está siendo muy inteligente.

– El que sí se ha posicionado es Sánchez Teruel y en otras opciones no lo ven acertado.

– José Luis en el momento que decide no presentarse es un militante más, es secretario general en funciones, pero puede expresar libremente su deseo. Yo agradezco su apoyo, es un gran honor viniendo de una persona como él que ha demostrado la generosidad más grande que se puede tener en una organización: si mi figura es un obstáculo para que se cohesione un proyecto me aparto. Eso es algo que no olvidaré jamás. Hay un alcalde amigo que me dice siempre cuando entres en algún sitio mira siempre dónde está la puerta de salida. Y eso es algo que en política no hay que perder nunca de vista. Y ahí José Luis nos ha dado una lección de honradez, de generosidad y de amor por el PSOE. .

– Hemos dejado atrás la contienda susanista, pero la dirección provincial que le respalda hoy viene de ese proyecto. ¿Puede suponer algún desgaste a su candidatura?

– Ahora ya no hay susanismo ni sanchismo. Ahora todos estamos con Espadas y todos somos los candidatos de Espadas. Vengo sin mochila y me debo a un grupo de alcaldes y alcaldesas que decidimos sacar adelante esta candidatura. Las decisiones que tomo las contrasto con ellos. Mi único cartel es ser el alcalde de Serón y vengo a poner en práctica en el partido ideas que hemos aprendido del municipalismo y otras que tendremos que reformular con las personas que formen parte de la ejecutiva en la que estarán Indalecio y Sonia. No reniego del pasado de mi partido, hay luces y sombras, pero voy a plantearme el análisis de lo que no ha sido positivo para corregirlo y mantener lo que se está haciendo bien y han mantenido un cuerpo electoral importante en la provincia.

– ¿Estarán Indalecio y Sonia en su ejecutiva si pasaran por las urnas?

–Son dos personas imprescindibles en el PSOE y la política almeriense, aquí no sobra nadie, cuando hablo de unión no es una frase hecha, son necesarios para que el partido sea más fuerte. Esto no es una cuestión personalista, es un proyecto de todo el socialismo almeriense.