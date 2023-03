Juan Enciso recurrirá la sentencia: "Cuando un juicio tarda 14 años, no hay justicia"

El exalcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), ha anunciado este viernes que recurrirá la sentencia del caso ‘Poniente’ que lo condena a 5 años y 3 meses por un delito de malversación y ha subrayado: “cuando un juicio tarda 14 años -en celebrarse- no es justicia”.

Así lo ha manifestado en declaraciones en EFE, sobre un caso en el que asegura que se ha causado “bastante daño” a los 47 acusados finalmente enjuiciados -solo 32 de ellos condenados- tras tantos años “con todo paralizado y pendientes de una sentencia” que se ha demorado más de 20 meses desde que finalizó la vista oral en julio de 2021, con “todo lo que se ha dicho” en este tiempo.

“Me quedé tranquilo cuando salieron las previas y se dijo que no había cogido nada, ni un solo euro y que las cuentas eran correctas, que eso lo reconoció Hacienda en todas las informaciones que se hicieron. Por esa parte estoy contento y con la conciencia tranquila de no haber cogido nada. Por otra parte, estoy un poco enfadado, porque entiendo que esto no es justicia”, añade.

Para él, en la sentencia queda probado que no ha hecho “nada en absoluto” y que la gestión se realizó de forma correcta, toda vez que lamenta que no se haya analizado en el fallo el canon de ElSur, la empresa mixta de servicios con la que se hicieron las sobrefacturaciones que los magistrados de la Audiencia de Almería imputan a los condenados.

“El canon era lo que marcaba las obras que se tenían que hacer y era confeccionado por técnicos municipales y luego pasado a pleno, donde se aprobaba. Por ejemplo, en 2007 ElSur presentó un canon de 36 millones y sin embargo el Ayuntamiento lo repasó y lo hicimos por 22 millones de euros”, ha sostenido.

“Me extraña que no se haya valorado si el canon era correcto o no, porque así es como se podría saber si hubo o no sobrecostes. De hecho, cuando dejamos el Ayuntamiento en 2011, la nueva corporación aprobó el canon y un nuevo técnico revisó los precios y a preguntas de la oposición dijo que los precios eran correctos”, ha mantenido.

“Si esos precios los llevaban los técnicos municipales, los analizaban, los estudiaban, y eso es lo que se aprobaba en pleno… ¿Dónde está la sobrefacturación? No existe”, incide.

El fallo subraya que, como alcalde y miembro del consejo de administración de ElSur, fue “perfecto conocedor” de las actividades ilícitas y de los entramados empresariales que se beneficiaban de la empresa mixta y del “lucro ilícito obtenido por el socio privado” por “ficticios servicios de apoyo a la gestión por los que facturaban ingentes cantidades”, en “connivencia” con el exinterventor municipal, José Alemán.

“Yo no puedo estar de acuerdo con Alemán ni con nadie. Si los técnicos municipales aprueban esa obra, dicen que es correcto y que se le pague a ElSur, el interventor no puede decir nada, sólo dar el visto bueno y pasarme la firma a mí, porque previamente ha habido una comisión de técnicos que lo ha analizado todo”, recalca.

La sentencia indica que Enciso y su esposa constituyeron una sociedad entre ambos por la que llegaron a ingresar 671.000 euros, pero los magistrados sostienen que “no se ha acreditado que dichos pagos encubrieran donaciones o comisiones ilícitas” en su condición de regidor municipal y tampoco “se ha conseguido prueba suficiente del enriquecimiento personal”.

Una conclusión que, junto a lo anteriormente expuesto por él, hace para Enciso incomprensible su condena, aún cuando sea considerablemente menor a los 40 años que solicitaba para él la Fiscalía.