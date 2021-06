Juan Ignacio Zoido: "El PP de Almería sois una referencia para todos, os necesitamos"

Durante el XIV Congreso Provincial del PP de Almería, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido ha puesto en valor el trabajo del partido en la provincia durante las últimas décadas con Gabriel Amat al frente de la organización. "Elección tras elección el mapa de Almería seguía pintado de azul y eso no ha sido por casualidad", expresó. En este sentido, Zoido llegó a pedir perdón a la familia del alcalde de Roquetas que hoy deja de ser líder de los populares almerienses por todo el tiempo que ha dedicado a la política y por las vejaciones que ha soportado por parte del PSOE que no conseguía frenar sus buenos resultados. "No podían aguantar que seas un referente en lo político, en la gestión y en lo personal porque gracias a tu trabajo el PP gobernó con Aznar, con Rajoy y ahora lo está haciendo con Juanma Moreno".

En su breve intervención, Juan Ignacio Zoido planteó la batalla al lado de los agricultores que promueve su partido en todos los estamentos, incluido Bruselas, y también su rechazo frontal a cualquier medida del Gobierno que implique la reducción de la aportación del agua que Andalucía necesita. "Vamos a luchar por los intereses de la huerta de Europa, por una tierra que es ejemplo de sostenibilidad". Y para concluir su discurso destacó la capacidad de liderazgo y trabajo de Javier Aureliano García. "El PP de Almería sois una referencia nacional, os necesitamos".