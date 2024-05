Juanma Moreno avisa en Almería: "Las elecciones europeas son las de agricultores y ganaderos"

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este viernes la importancia de las elecciones europeas del próximo 9 de junio para el campo de Andalucía ya que, a su juicio, “es el momento de nuestros agricultores y ganaderos” que tendrán la “voz autorizada de Carmen Crespo en la defensa de sus intereses”.

Así lo ha manifestado en Almería durante su intervención en un acto de campaña para las elecciones europeas del 9J, junto a la candidata número 2 del Partido Popular al Parlamento europeo, Carmen Crespo. El presidente andaluz ha avanzado que esta es la cita electoral de Almería y Andalucía porque “las decisiones de allí nos afectan aquí”. Ha recordado que es el presidente andaluz que más veces se ha reunido con dirigentes europeos para la defensa de los intereses de Andalucía.

“Antes, el sur de España no era entendido en Europa. No nos entendían cuando hablaba con dramatismo de la falta de agua que tenemos”, ha explicado resaltando que ha batallado para que, a partir del 9J con la victoria del PP, se impulse un Programa de Agua en Europa o contemos con un comisario europeo con competencias en agua que “nos entienda y respalde nuestras necesidades”.

“Andalucía no funciona sin agua y no puede competir con otras regiones si no la tenemos”, ha resaltado defendiendo que, por primera vez, se permitirá el uso en situaciones de emergencias de fondos europeos para garantizar el agua en Andalucía, “vital para nuestro presente y nuestro futuro”.

Para Juama Moreno, Carmen Crespo será la que lleve la voz de Andalucía y Almería a Europa, con la tarea principal de defender los intereses de los agricultores. “Si hay unas elecciones que son de los agricultores son las del 9J, no dejéis que otros decidan por vosotros”, ha dicho refiriéndose al sector que ha sumado 5.000 agricultores en cinco años y que representa el 16% de la riqueza en Andalucía, superando al turismo o a la industria.

“Enseñarle democráticamente a Sánchez la puerta de salida”

Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados este pasado jueves, Juanma Moreno ha expresado su “rabia y pena” ante el borrón de los delitos de cientos de personas que han delinquido. “¿Para qué ha servido el trabajo y esfuerzo de policías, magistrados, fiscales y jueces? ¿Para qué ha servido el esfuerzo del Gobierno de Mariano Rajoy?”, se ha preguntado.

Para Moreno, Pedro Sánchez ha aprobado esta ley -que no llevaba en su programa electoral- no por convicción, sino porque necesita siete votos que los tiene un prófugo y condiciona cada día nuestro país”. Por eso -ha continuado-, el 9J toca terminar con todo esto. “Sánchez está dividiendo a los españoles con un muro de hormigón y, si sale beneficiado este 9J, lo tomará como un aval a sus políticas”.

Juanma Moreno ha recalcado que es el momento de conseguir una “rotunda victoria” para alinear a los sectores productivos de Andalucía con Europa frente al “maltrato” de las políticas de Sánchez, un presidente con un proyecto “fallido” al que el 9J “le enseñaremos democráticamente la puerta de salida”.

Por su parte, Carmen Crespo ha avanzado que la primera petición que trasladará a Europa será pedir en la Comisión de Peticiones que el Gobierno de Sánchez arregle las desaladoras de Almería que llevan años “sin una inversión lógica” por parte del Estado. Ha asegurado que llevará la revolución hídrica a Europa con una gestión de “revolución” frente al “negacionismo del agua del PSOE”.

Frente a los “negacionistas del agua”, la candidata ha pedido apostar el 9J por el PP, el partido que ha demostrado que se puede gestionar de otra forma, con la revolución hídrica liderada por Juanma Moreno y la ambición verde de la mano de la agricultura como banderas.