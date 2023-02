Julio Béjar prepara una obra de teatro sobre la experimentación con los vecinos en Palomares

El Proyecto Indalo, un plan urdido por el gobierno de Estados Unidos con el beneplácito de España, estudió la interacción del plutonio en la población de Palomares, después de que en 1966 cayesen las bombas termonucleares. En definitiva, el mayor experimento con humanos jamás hecho en España y que ha inspirado al dramaturgo almeriense Julio Béjar para escribir la obra "Palomares (la playa de Plutón)".

"Como almeriense, la historia de Palomares siempre ha estado muy presente en mi vida —cuenta el dramaturgo desde su oficina de Madrid—. La famosa foto de Fraga bañándose en la playa siempre ha orbitado en mi cabeza". Por eso vio la necesidad de escribir una obra sobre Palomares, algo que hasta ahora no se había hecho.

El documental "Palomares: Días de playa y plutonio", emitido en Movistar +, encendió en él la chispa. Se puso en contacto con el investigador José Herrera, que le pasó cientos de documentos sobre sus trabajos. "La labor de investigación ha sido muy exhaustiva, leyendo muchas cosas y viendo documentales", explica Julio Béjar.

Presentó el proyecto a la convocatoria del X Laboratorio de Escritura Teatral Fundación SGAE y fue seleccionado. Durante los últimos ocho meses ha estado trabajando en él y se espera que se publique esta primavera.

Es una obra de ficción inspirada en todos esos documentos a los que ha tenido acceso. Sucede en dos tiempos diferentes: en enero de 1966, cuando un avión cisterna y un bombardero colisionaron en vuelo provocando la caída de las cuatro bombas termonucleares en Palomares; y 20 años después, en 1986, en un país ya democrático y con una alcaldesa socialista al frente. "Los efectos del plutonio en las personas solo se pueden ver a largo plazo; me interesaba ver ese proceso", explica Béjar.

Una de las primeras personas que ha podido leer la obra es Antonia Flores, la alcaldesa pedánea en 1986. "Fui a Palomares, porque para mí era muy importante encontrarme con ella; leímos la obra y nos emocionamos juntos", recuerda el escritor.

¿Puede esta obra acabar con el estigma que sufren los vecinos de Palomares? "Creo que decir eso sería subestimar el poder del teatro", afirma Béjar. Pero justifica la necesidad de escribir sobre lo que pasó en 1966 y las décadas posteriores "para que no vuelva a ocurrir algo así; si no llega a caer una bomba al mar que tuvieron que buscar durante tres meses ni se habrían enterado de lo que pasó en realidad", afirma.

"Palomares (la playa de Plutón)" ha supuesto un viaje emocional para su autor. Admite que "como almeriense, esta historia me agarra muy fuerte". No es solo el relato de un accidente y la experimentación posterior con seres humanos, sino que es una historia de desarraigo, de abandono y desprecio de unas administraciones que a día de hoy aún no se ponen de acuerdo para descontaminar un pueblo que unas bombas pusieron en el mapa, para su desgracia.