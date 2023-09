La Junta de Andalucía no ve "atentado al patrimonio" en el acto vandálico del Cable Inglés

El delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, José Vélez, ha señalado este jueves que los jóvenes que saltaron desde el Cable Inglés, declarado BIC, tras acceder al mismo fuera de su horario de apertura escalando por el mismo y que también brincaron entre las columnas del monumento a las víctimas de Mauthausen, catalogado como Lugar de la Memoria de Andalucía, "no han cometido atentado contra el patrimonio".

Vélez asegura que "no deja de ser una actitud lógicamente muy mala hacia el propio monumento, pero tampoco han incumplido nada que no sea el propio acceso, el horario que tiene el Cable Inglés", ha manifestado el delegado a preguntas de los periodistas tras una rueda de prensa en Almería, donde ha señalado que desde la Delegación de Cultura "no tenemos por qué emprender nada".

En este sentido, ha incidido en que el Cable Inglés se trata de un espacio "abierto al público, un espacio que es transitable", por lo que, a priori y según las imágenes subidas por los protagonistas de las mismas, únicamente "lo que han hecho ha sido saltarse esa restricción" de horario y de acceso, según el delegado.

Fuentes del Gobierno andaluz han añadido que, por el momento, la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía no ha abierto investigación por estos hechos al no haberse observado "daños al patrimonio", sentido en el que además consideran que en la normativa vigente no se observa la posibilidad de sanción "por uso indebido", según han analizado.