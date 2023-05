La Junta dice que la Ciudad del Cine de Almería "no está olvidada" pero aboga por afrontar su alto coste "de forma colectiva"

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha asegurado que el proyecto para edificar en Almería una Ciudad del Cine "no está olvidado", si bien ha señalado las "dificultades" que existen para emprenderlo en base al estudio de viabilidad elaborado en 2019 y que reflejaba un coste de "más de 100 millones de euros" y su ubicación en solo dos de las cinco localizaciones propuestas entre Almería, Níjar y Tabernas.

"Los proyectos están ahí y están estudiándose", ha indicado el consejero, quien ha detallado que entre las conclusiones alcanzadas al respecto se ha llegado al punto de "considerar que efectivamente esa inversión tan costosa se tenía que desarrollar de forma colectiva", según ha contestado en comisión parlamentaria a preguntas del diputado autonómico socialista José Luis Sánchez Teruel.

Bernal ha reconocido que hubo contactos con los ayuntamientos de cara a desarrollar la iniciativa, aunque debido a sus costes la Junta no podía afrontar por sí sola la actuación, por lo que "se buscó un pool".

"No está olvidado, pero hay que emprenderlo", ha insistido antes de puntualizar que incluso la Comisión Europea "declaró ilegales, por ejemplo, las ayudas concedidas para levantar y gestionar una cosa parecida en Alicante", por lo que se intenta no dar "pasos en falso en esa materia".

En cualquier caso, el titular andaluz de Cultura ha incidido en la "estrategia común" que se lidera desde la Consejería de Presidencia para "centralizar" y crear un "hub de referencia para la producción audiovisual", en el marco de la Estrategia Audiovisual de Andalucía basada en la colaboración público-privada y con el que se quiere potenciar la "producción audiovisual a nivel nacional e internacional".

Esta actuación "dará visibilidad al sector audiovisual andaluz como un sector industrial que genera ese valor añadido", ha defendido Bernal en relación a los trabajos ligados a dicha estrategia y que se "van a poner en marcha a partir de ahora".

UN "ENGAÑO" PARA EL PSOE

Por su parte, el parlamentario socialista ha calificado de "nuevo engaño" para la provincia la actuación seguida por el gobierno autonómico al haber "abandonado" el proyecto ya en la anterior legislatura con la consejera Patricia del Pozo al frente de las políticas de Cultura.

Para Sánchez Teruel, la idea ha sido "tirada a la basura" pese al "consenso existente" para su puesta en funcionamiento por los anteriores gobiernos, cuando incluso se llegó a decir que la actuación "se vinculaba a la Ciudad de la Cultura que promovía el Ayuntamiento de Almería junto al Auditorio Maestro Padilla" y que, según ha advertido, tampoco se ha desarrollado.

"Ambas cosas están íntimamente conectadas, dijo su predecesora: la idea de crear unos estudios de cine en la provincia para impulsar la industria cinematográfica y el proyecto del Ayuntamiento de remodelar el Auditorio Maestro Padilla y ampliarlo con un edificio anexo que iba a ser tangible y material en dos o tres años, según dijo", ha relatado el dirigente socialista.

El proyecto para la Ciudad del Cine, que preveía conforme a sus estudios previos una "importante superficie de terrenos" y una "potente inversión", debería ser a juicio de Sánchez Teruel un "proyecto serio, de progreso y de futuro para Almería", ya que lo respaldaban "tanto el anterior gobierno socialista como el actual".

"Nuevamente han mentido a los almerienses con la Ciudad del Cine y la Ciudad de la Cultura ya que no han hecho nada ni han movido un papel para hacerlo realidad", ha reprochado.