La Junta apoyará con 80 millones a autónomos de hostelería, comercio, peluquerías, taxi y feriantes

El delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Emilio Ortiz López, ha informado hoy sobre el Plan de apoyo a pymes y autónomos de Andalucía, que incluye diez medidas urgentes y extraordinarias para faciltiar que las empresas y profesionales autónomos puedan mantener su actividad y el empleo, dotado con 666,6 millones de euros, de los cuales más de 200 son aportados por las Consejerías de Empleo y Transformación Económica.

“El Gobierno andaluz ha puesto en marcha medidas pioneras durante la primera fase de esta crisis, como las ayudas de 300 euros a autónomos y mutualistas que quedaban fuera de las ayudas estatales al cese de actividad, las diversas líneas de préstamos y avales a pymes y autónomos, las ayudas al alquiler para autónomos o la flexibilización del cumplimiento de requisitos para las empresas y entidades estuvieran ejecutando proyectos subvencionados”, ha recordado Emilio Ortiz. “Ahora, reforzamos ese apoyo poniendo el foco en los sectores que se están viendo más perjudicados por las medidas adoptadas para frenar la pandemia, como son la hostelería y el comercio, sumando también a las peluquerías, el taxi y los feriantes”, ha añadido.

Ortiz López ha destacado, de entre las diez medidas que recoge el plan de apoyo, las nuevas ayudas de 1.000 euros al mantenimiento de la actividad para autónomos de estas actividades, que cuentan con 80 millones de presupuesto. Estas ayudas se abonarán en un pago único del 100% y se tramitarán en dos meses “mediante un procedimiento automatizado que ya se ha usado con éxito en otros incentivos, lo que supone una importante agilización de los plazos , porque los autónomos necesitan nuestra ayuda ya para que puedan mantener su actividad”, ha señalado el delegado territorial, quien ha informado de que en Almería hay 18.000 autónomos encuadrados en estos sectores.

El plazo para solicitar estas ayudas será de 10 días a partir de la publicación en el BOJA de la convocatoria. Las solicitudes sólo se podrán presentar de forma telemática en la Oficina Virtual de la página web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y su formulación se ha simplificado al máximo, recurriendo a las declaraciones responsables del cumplimiento de requisitos y documentacion básica. Para ser solicitante es necesario estar dado de alta como autónomo en los CNAE indicados para hostelería, comercio minorista, taxi o el epígrafe del IAE correspondiente a peluquerías y feriantes a fecha de 14 de marzo de este año y como mínimo hasta el día de presentación de la solicitud; tener domicilio fiscal en Andalucía; y no haber recibido ayudas por cese de actividad en los sectores de hostelería, comercio, taxi y peluquerías. Además, exclusivamente para las tres primeras actividades, pueden pedir las ayudas los socios de cooperativas dados de alta como autónomos y los comuneros de comunidades de bienes.

Estas ayudas son compatibles con otros programas de apoyo de la Junta al colectivo de autónomos, como la ampliación de la tarifa plana o las ayudas de 300 euros y al alquiler que mencioné al principio.

Emilio Ortiz también ha explicado que la Consejería de Transformación Económica va a poner en marcha una línea de ayudas que contará con 44,6 millones de euros para facilitar que las pymes del comercio minorista y la hostelería, incluyendo al comercio ambulante y online, mantengan su actividad, amortiguando la pérdida de ingresos. “Son ayudas de 1.000 euros a fondo perdido que requerirán que se mantenga la actividad durante al menos cuatro meses”, ha puntualizado.

“También ofrecemos ayudas para asumir uno de los principales gastos de autónomos y pymes, el alquiler de locales. La Consejería de Empleo ha vuelto a ampliar el presupuesto, hasta 25,2 millones de euros, para las subvenciones al pago de alquiler de autónomos de la hostelería, el pequeño comercio, el ocio nocturno y el infantil: para los dos primeros sectores se otorgarán 1.200 euros, y para los otros dos, que llevan varios meses cerrados, 4.000 euros”, ha detallado Emilio Ortiz.

Además, se van a conceder incentivos para reducir los alquileres en hostelería y comercio, con 80 millones de euros en avales a través de Garántia y la Consejería de Hacienda. En este caso, se financiarán varios meses, el número dependerá de la rebaja en el alquiler que acuerden arrendador y arrendatario, que puede ser el 20 al 50% del alquiler durante al menos 6 meses. El importe del préstamo se pagará al arrendador, que así compensará la reducción de sus ingresos con la seguridad de cobrar por adelantado esta renta.

El delegado territorial ha explicado que “desde la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades se han puesto en marcha varias actuaciones para aportar liquidez a pymes y autónomos, con especial atención al industrial”. Así, ha recordado la línea dotada con 50 millones en ayudas de hasta 300.000 euros para que las pymes industriales que hayan tenido una caída de su cifra de negocio de más de 25% en el primer semestre de 2020 respecto al mismo período de 2019, puedan contar con la liquidez necesaria para pagar a proveedores, alquileres, suministros o nóminas, o reiniciar su actividad.

Está disponible, además, la línea de préstamos avalados para pymes y autónomos en general, con 300 millones de euros, junto a la Consejería de Hacienda y Garántia. “Esta medida se implantó tras el primer estado de alarma y ahora se potencia con avales de hasta el 100% de los préstamos, ampliando hasta el 31 de marzo de 2021”, ha detallado Ortiz López. Hay dos líneas y en ambas la Junta asume los costes del aval, el préstamo y el interés del primer año de carencia: la general consiste en garantías para préstamos de entre 12.000 y 100.000 euros y la segunda incluye microcréditos para autónomos de 9.000 a 15.000 euros.

La Agencia IDEA de la Consejería de Transformación Económica también avalará hasta el 80% de las cuantías de préstamos concedidos a pymes, micropymes y autónomos para aportarles liquidez, con cuantías de entre 5.000 y 300.000 euros. El presupuesto es de 10 millones y se espera que tenga un efecto multiplicador para movilizar 50 millones.

Además, se incluye entre las nuevas medidas un ‘Plan de digitalización de la actividad económica en el comercio, la hostelería y el turismo para pymes y autónomos’, en el que están implicadas las Consejerías de Transformación Económica, Empleo, Turismo y Agricultura y que suma 19 millones de presupuesto. “Con las diversas medidas que se incluyen en este capítulo queremos ayudar a las empresas a dar el paso de su transformación digital, más necesario ahora que nunca”, ha señalado Emilio Ortiz, quien ha detallado que se incluyen acciones de sensibilización, herramientas para diagnosticar la madurez digital de las empresas por sectores, asesoramiento para avanzar en la digitalización, formación y fomento de la colaboración y la innovación. Y aunque aún no se ha dotado económicamente porque los fondos proceden del Estado, a través de Next Generation EU, y no se han repartido todavía, se va a poner en marcha un proyecto de digitalización para el sector de la hostelería.

El plan de apoyo conlleva también bonificaciones fiscales al sector de juego y máquinas recreativas, un bono social para reducir la potencia eléctrica a pymes y autónomos afectados por la pandemia en su facturación y ayudas al sector cultural y de espectáculos, con 4 millones.

Emilio Ortiz también ha reclamado a todas las administraciones y especialmente al Gobierno central “que se sume al esfuerzo realizado por la Junta de Andalucía y al menos iguale el compromiso presupuestario del Gobierno andaluz, casi 667 millones. Además, pedimos al Ejecutivo una mayor protección para empresas y autónomos, con actuaciones como la extensión de los ERTEs y la flexibilización de sus requisitos; una moratoria de los préstamos ICO y otras líneas públicas; la bajada del IVA, especialmente de los sectores turísticos; exenciones o moratorias en impuestos estatales; ayudas a fondo perdido para los sectores más castigados por la crisis; y la suspensión del abono a las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos”, ha manifestado.