Libertad provisional para la madre detenida por lesionar a su hija de 16 meses

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de El Ejido ha ordenado que quede en libertad con cargos la mujer que estaba en prisión provisional después de que su hija de 16 meses ingresase en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.

Además de para la investigada P.Q.T., la juez acordó también este miércoles que quedase en libertad provisional su pareja sentimental, S.P.G., que ingresó en la cárcel junto a la progenitora de la niña, ambos investigados por un delito de lesiones agravadas en concurso con un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar.

Así lo ha indicado a EFE la abogada de los investigados, Arianna Martínez Hernández, quien ha agradecido “a esta nueva juez y al fiscal que ahora han visto la causa, por su comprensión y el estudio del caso, ya que esto no ocurrió con la juez de Almería”. La letrada se refiere a la responsable del Juzgado de Instrucción 2 de Almería, que fue la que acordó la prisión provisional.

“Son una familia normal. No tienen antecedentes ni nada que ocultar. Incluso autorizaron a los policías a entrar a su casa a tomar fotografías. Pero la juez no quiso tomar declaración a la madre y el hermano de S.P.G., cuando manifestaron que la que siempre ayuda a cuidar a la niña es la madre de él. Sólo escuchó a la madre de P.Q.T., que no tiene relación con ella”, explica.

Precisamente, es la abuela materna la que tiene ahora la custodia de la pequeña en Reus (Tarragona), mientras que la madre de la bebé tiene una orden de alejamiento que la letrada piensa recurrir “para que pueda al menos establecer una comunicación con ella, aunque sea por videollamada”. “Se le han quitado todos los derechos que tiene como madre de manera injustificada”, asevera.

La letrada mantiene que se acordó la prisión provisional “sin haber escuchado a las partes y vulnerando los derechos de los encausados”, ya que el auto de ingreso en la cárcel ya estaba redactado -asevera- cuando terminó la vista en la que declararon los investigados.

“Además, alegamos que no se cumplían los requisitos para que ingresaran, ya que no hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de prueba. Se ha entregado la custodia temporal de la niña a la abuela materna, que vive en Reus, y la niña ya está allí”, apostilla.

“Estas semanas en prisión no se las quita nadie. Dicen que han sufridos amenazas. Yo creo que los han querido forzar a contar una verdad, que uno le echara la culpa al otro”, afirma la abogada.

Mantiene además que tanto la versión de los investigados como las de la madre y el hermano de S.P.G son “coincidentes”, toda vez que resalta que las mismas “han dado respuesta a cada una de las lesiones que tenía la menor”.

“Si eres un maltratador, no llevas a tus hijos al médico cada vez que le ocurre algo. Es una madre joven, inexperta, que se encontró con un embarazo sorpresivo y que además es víctima de violencia de género por parte del padre de su hija. Vino huyendo de Reus y el padre tiene una orden de alejamiento de la madre y de la niña”, sostiene.

Y sobre S.P.G., incide en que es el progenitor de una niña, cuya madre se ha ofrecido incluso a declarar para “demostrar que es un buen padre y que jamás la ha maltratado”.