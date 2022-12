Lotería de Navidad: La Trece de Almería brinda por la buena suerte de su administración

La Trece de Almería lo ha vuelto a hacer. La administración que regala ilusión escondiendo sobres con décimos en el barrio ha repartido 40.000 euros con dos cupones de un cuarto premio, el 25.296, y además la terminación del segundo premio para todos los que hallaron los sobres escondidos: 100 euros por cada uno.

El lotero, Jesús Ibáñez, no puede estar más contento. "No solo por esos 40.000 euros, sino también porque nuestra iniciativa de esconder décimos también ha sido premiada", admite. "Ya me han empezado a llamar muchos de esos buscadores que recorren el barrio cada mañana; da casi tanta alegría como el cuarto premio".

Esta administración no es nueva en eso de dar premios, ni mucho menos. El año pasado vendió 17 series del tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, que recayó en el 19617. "Hemos dado el Gordo de la Lotería Nacional varias veces, un Euromillón con 65 millones de euros y primitivas... En total son más de 100 millones de euros durante toda nuestra trayectoria", explica Ibáñez.

En el barrio de Oliveros todo el mundo está contento hoy. El Gordo ha pasado también por allí, en concreto por la Adiministración número 18 con un décimo. 400.000 euros. Y La Trece deja 40.000 euros más una pedrea de otros 4.000 euros con su número escondido en las calles: el 89874.

Ibáñez estaba celebrando la Navidad cuando se ha enterado del cuarto premio. "Estaba en una fiesta que hacemos en el barrio de Oliveros y estábamos celebrándolo sin saberlo" admite sonriendo. Luego, ha abierto la preceptiva botella de champán y ha colgado el cartel del número 25.296, el que ha vuelto a llevar la alegría a su administración.