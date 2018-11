Mabel Hernández achaca su marcha de Ciudadanos al "aislamiento" sufrido y la "completa inoperatividad" de su partido para reconducir la situación

El "aislamiento" en el seno del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería es la causa alegada por Mabel Hernández para su salida de la formación naranja, a la que censura, además, la "inoperatividad" del partido a la hora de reconducir esta situación, que asegura estar sufriendo desde el inicio de la legislatura, sin que las promesas que en este sentido recibió el pasado verano, en una primera crisis, las haya visto cumplidas.

Si bien en julio de 2017, Hernández guardó silencio cuando comunicó su decisión de dejar Ciudadanos y pasar a formar parte del Ayuntamiento como concejal no adscrita, en esta nueva ruptura, la representante municipal ha optado por la remisión de un comunicado a la prensa en la que explica los motivos de su salida.

"El pasado 17 de julio de 2017 volví al Grupo Municipal de Ciudadanos, después de que me asegurara mi partido que la situación que venía sufriendo desde principio de legislatura iba a ser reconducida. Desde esa fecha, la situación no ha mejorado, sino que, por el contrario, ha ido empeorando progresivamente", detalla la edil, que describe su experiencia, desde luego negativa en cuanto a la relación que ha mantenido en este tiempo con Miguel Cazorla, portavoz de Cs, y Rafael Burgos.

"El aislamiento, falta de información y comunicación por parte de mis compañeros del grupo municipal han sido una constante en el día a día, que me impiden desarrollar mi trabajo en el Ayuntamiento como corresponde. Llegado a este extremo, y ante la pasividad y completa inoperatividad de mi partido en este asunto, me veo abocada, una vez más y de forma definitiva, a tomar la decisión de dejar de pertenecer al Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería y pasar a la condición de concejal no adscrita hasta final de legislatura, para así poder cumplir con mis funciones de concejala al servicio de los almerienses.