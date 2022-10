La Magna, una procesión histórica para conmemorar a la Agrupación

Por fin llegó el esperado 29-O, el día de la Procesión Magna. Diez Cofradías la harán posible esta tarde a partir de las 16.40 horas en que saldrá del templo del Espíritu Santo la Borriquilla. La Agrupación de Cofradías respirará cuando llegue ese momento ya que su trabajo de meses habrá merecido la pena. La entidad religiosa que dirige Isaac Vilches ha venido trabajando meticulosamente casi desde que finalizó la Semana Santa de este 2022 para que las calles de Almería acogieran este espectacular evento con motivo del LXXV Aniversario de la fundación de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería. Seis fueron las artífices de ella: Estudiantes, Encuentro, Silencio, Santo Sepulcro, El Amor y La Soledad. Hoy día, 75 años después, son 27 las Hermandades de Pasión y Gloria asociadas. De ellas, tan sólo diez procesionarán con uno de sus pasos y harán posible la Magna, algo que creó un cierto malestar entre las Cofradías que no fueron invitadas a participar en ella.

Si piensa acudir en su vehículo al centro por la tarde, deseche la idea porque corre el riesgo de no pode llegar o, en su defecto, no poder salir... aunque tendrá una hora más para intentarlo ya que a las 3 de la madrugada se cambiará al horario de invierno y serán las 2. En el despiece central ofrecemos las alternativas posibles para ir al centro; y recuerde: no coja su coche.

¿Cuándo comienza la aconsejable abstinencia automovilística? Pues a las 16.40 en que sale la Borriquilla, a la que seguirán la Oración en el Huerto (Catedral, 17 h.) la Merced (Catedral, 18 h.) la Unidad (San Ildefonso, 18 h.) Santa Cena (San Pedro, 19 h.) la Sentencia (San Ildefonso, 19 h.) Pasión, (Santa Teresa, 19. 40 h.) Cristo de la Buena Muerte (Compañía de María, 20 h.) la Soledad (Santiago, 20 h.) y por último el Resucitado (colegio Divina Infantita, 20.10 h.). Teniendo en cuenta que estarán en la calle una media de seis horas y que las últimas en recogerse serán Pasión y la Soledad (0.30 horas del domingo), la Sentencia (1.30 h.) y el Resucitado (2 de la madrugada), tendrán tiempo de sobra para ver los diez pasos que componen la Magna en algún lugar de Almería. Adjunto un despiece lateral para que calculen hacia dónde estarán las procesiones más o menos a la hora que le venga bien salir a verlas. Y antes de acostarse recuerde cambiar la hora ya que esta noche dormimos una más, es el cambio bueno: a las 3 de la madrugada serán las 2.