Maribel Sánchez: “El gobierno andaluz está cerrando las heridas que tenía abiertas en Almería”

En febrero se cumplirán los dos primeros años desde que Maribel Sánchez Torregrosa (Vélez-Rubio, 1979) fuera nombrada como principal responsable de la Junta en Almería. Hace balance de la gestión del gobierno andaluz, de los proyectos desbloqueados y de los retos de futuro en la provincia.

- Decía Juanma Moreno en su última visita que Almería había dejado de ser la gran olvidada de Andalucía. ¿Qué ha supuesto para la provincia el nuevo gobierno andaluz?

- Almería ha conseguido en estos casi dos años que el gobierno andaluz vaya cerrando las grandes heridas que tenía abiertas la provincia con proyectos inacabados desde hace más de una década como el Materno Infantil o la Autovía del Almanzora a la que se han destinado 25 millones de euros y de forma inminente saldrá la siguiente licitación de 33 millones para conectarla con la A-7. Tenemos otras obras que van como un tiro como la circunvalación de Berja que tenía que estar acabada hace 9 años, también el desdoblamiento de la Vera-Garrucha cuyas obras se iniciaron hace más de 10 años y en uno solo hemos completado el 52% restante. Estamos hablando de un gobierno serio, responsable y rápido. En diez días tenían los ayuntamientos en sus cuentas el dinero para sufragar los gastos por el desastre de la DANA en septiembre de 2019. Eso los alcaldes del PSOE nos han reconocido que jamás en su vida habían tenido una gestión tan eficaz. Estamos hablando también de la bajada de impuestos y, por supuesto, de la sanidad. En menos de dos años 17,3 millones de inversión firmada del puño y letra de Juanma Moreno para un hospital que en 2011 tendría que haber estado acabado, con el PSOE llegaron 23 millones en 11 años. Esa es la gestión hoy marcada por la responsabilidad, eficacia y rapidez para ir tapando las heridas. Almería ha sido maltratada, abandonada, la gran olvidada por la Junta y eso no va a pasar con Juanma Moreno.

- ¿Y no está frenando la pandemia la inversión en los proyectos pendientes?

- A pesar de sufrir la peor pandemia del siglo, no se ha retrasado ningún proyecto, todos siguen en marcha. El consejero de Educación anunció hace unos días inversiones millonarias para la infraestructura educativa como el conservatorio de Kina Jiménez que ya se ha adjudicado y se inician las obras en breve. Son gestos de una gestión muy positiva para esta provincia como el plan de infraestructura sanitaria por el que este verano se pusieron sobre la mesa 6,2 millones para el SAS y otros 6 para Poniente, nada menos que obras por 12 millones de euros que el 31 de diciembre de 2020 van a estar ejecutadas en su totalidad. Esa capacidad para dar respuesta y soluciones jamás se ha visto en Almería. Tampoco me puedo olvidar de la Casa del Mar que si todo marcha según lo previsto la inaugurará el propio presidente en enero. Pude verla con mis ojos que está acabada, después de años de portadas y reivindicaciones de un barrio entero, Pescadería-La Chanca, que tuvo que echarse a la calle contra el abandono del gobierno andaluz. Su lucha no ha caído en saco roto, pero ha tenido que estar indisolublemente unida a un gobierno serio, responsable, que miró a la cara a esos vecinos y les dijo que nosotros no parábamos la obra. Nos encontramos cuando llegamos una estructura con dos trabajadores, así que tengo que felicitar al Distrito Sanitario de Almería por su esfuerzo para ir solventado los problemas que han surgido. Qué casualidad que con el PSOE tenían todas las obras paradas, todas tenían problemas, y con nosotros no. Se trata de gestión, trabajo, esfuerzo, cariño, dedicación.

"Por fin la Junta prioriza a esta provincia frente a las demás, los grandes olvidos han ido saliendo del cajón”

- En la última encuesta del CIS andaluz se le da una mayoría al PP y estamos a media legislatura. ¿Es para preocuparse o mirar con optimismo hacia el futuro?

- Tenemos que saber de dónde venimos y los parlamentarios que tenemos, pero estamos demostrando a los andaluces y a esta provincia que es un gobierno moderado, tranquilo, que no ha venido ni a romper ni a avasallar, sino a trabajar y a sumar. Porque hemos sacado de los cajones proyectos que estaban olvidados. Que vimos como Susana Díaz se llevó las máquinas de la Autovía del Almanzora cuando ganó las ultimas elecciones en 2015 y no han vuelto hasta esta legislatura. Ahí es donde hablamos. Tenemos una oportunidad de oro, pero sabemos que va a ser solo una, para demostrarle a los andaluces y almerienses que hay otra forma de gobernar esta tierra. Y tienen que ver que el gobierno de Juanma Moreno sienta muy bien a esta provincia y que los grandes olvidos están saliendo del cajón gracias a su gestión.

- ¿Cree que los ciudadanos aprecian el cambio?

- Sí, la gente lo está percibiendo, y más en Almería que hemos sido los grandes olvidados, que esta provincia se ha hecho a sí misma. Los gobiernos han tenido abandonada a esta provincia y te hablo de todos, también los de Madrid porque todos hemos cometido errores, pero eso no va a ocurrir con el gobierno de Juanma Moreno. No puede ser casualidad que hayan metido 23 millones al Materno en 11 años y nosotros hayamos podido meter 17 en menos de dos. ¿Por qué? Porque se ha priorizado, por fin se ha priorizado a Almería frente a otras provincias como Málaga y Sevilla. Todo ese dinero antes iba para otros sitios porque tenían sus compromisos y ahora se está compensando con este gobierno del cambio ese castigo y marginación. Moreno tenía el compromiso de darle a esta provincia lo que merece y lo está demostrando con hechos y con números. Están ahí, no hay discurso que los pueda borrar.

- Hay dos cierres que han sido muy controvertidos que erosionan al gobierno andaluz en Almería. Cruz Roja y centro de menores de Purchena. ¿Eran necesarios?

- Hay un cinismo absoluto por parte del PSOE de Almería porque su gobierno tenía la responsabilidad de cuidar ese hospital que tenían cedido por convenio y han estado mirando para otro lado 25 años. Ahora se están dando los golpes de pecho como irresponsables. Se ha cumplido el convenio con Cruz Roja y en la negociación se plantea una tasación para llegar a un acuerdo. Con ese escenario y respetando absolutamente el trabajo que hace esta organización, no hay acuerdo. Y no lo hay porque en el hospital de Torrecárdenas se han quedado libres 5 áreas que se han trasladado al Materno y 120 camas, más las 30 de Salud Mental. Son 150 camas que hace 365 días no tenía Almería. Y en Cruz Roja había 37 camas ocupadas y las otras 30 necesitaban reformas que con el PSOE no se hicieron. Hoy tenemos 80 camas más sin las de Cruz Roja que hace un año y los profesionales allí no tienen la infraestructura adecuada para atender a sus pacientes con más medios. Los sanitarios se han reubicado en Torrecárdenas y esos pacientes y familias están en un hospital del siglo XXI porque todos conocíamos las deficiencias de ese centro que no era nuestro. En Torrecárdenas se han invertido más de 12 millones entre 2019 y 2020 en equipamiento e infraestructuras, estamos dándole el mejor uso a la inversión disponible. Y el tema del CIMI de Purchena se fundamenta en el informe del Defensor del Pueblo sobre la reubicación de los jóvenes. La Consejería ha actuado en consecuencia y yo se lo dije al Defensor que era el único que podía revertir la situación. Aquí tenemos jóvenes de Málaga y Granada lejos de sus familias y se había recomendado su aproximación. Estamos buscando nuevas perspectivas para el centro desde otra Consejería incluso, pero todavía están en el aire.

"Vimos cómo Susana Díaz se llevaba las máquinas de la Autovía del Almanzora en 2015 y han vuelto en esta legislatura con el PP”

- Las obras del AVE no son competencia autonómica, pero me consta que están presionando a Fomento para que no haya más retrasos. ¿Tendremos AVE en 2023?

- La consejera Marifrán Carazo mantuvo hace unos días una reunión con el consejero de la Región de Murcia con la intención de hacer fuerza en el levante español porque nos tienen olvidados. Nosotros estamos viendo que esa previsión no se va a cumplir porque posiblemente algún año la infraestructura esté acabada en Almería pero no servirá de nada porque todavía ni siquiera han licitado algunos tramos en Murcia. El ministro dijo que tramo a tramo, pero de qué sirve concentrar el esfuerzo en un tramo si no avanzas a la par en el resto. Nos ocurre a nosotros con la Autovía del Almanzora, si no sacamos a licitación el tramo que conecta con la Autovía del Mediterráneo de qué sirven los 25 millones del que tenemos en obras. Hace unos meses se fueron todos los del PSOE de Almería y la Mesa del Ferrocarril a los trabajos en Níjar para decirnos que en 2023 sería una realidad el AVE. Y a los 15 días donde dije digo he dicho Diego. Ya empezaron a trascender mensajes de 2024 y 2026. Y lo saben los empresarios y también la Mesa del Ferrocarril. No se va a cumplir el plan plurianual que dejó programado Íñigo de la Serna y están engañando a los almerienses. El gobierno andaluz está presionando para que esta provincia deje de ser la gran olvidada del AVE, pero aquí el problema ya no es sólo Almería, es del levante español porque puede ser que en 2026 esté completado en la provincia pero que no pueda llegar a Murcia.

- La agricultura sigue tirando de la economía provincial, pero lastrada cada vez más por el problema de los precios. ¿Qué están haciendo para ayudar al sector?

- El compromiso del gobierno andaluz con la agricultura se traslada en los tres presupuestos que ha hecho el ejecutivo andaluz. El esfuerzo presupuestario de la Consejería de Agricultura se ha incrementado cada ejercicio con respecto al anterior. Este año, de los 155 millones provincializados en el borrador de presupuestos, lo que ha supuesto un 8% más, 80 corresponden a la Consejería de Carmen Crespo. Lo que demuestra el compromiso y también el gran papel que está jugando nuestra consejera y su equipo. Un esfuerzo que propicia mejoras en la infraestructuras hídricas con todos los proyectos de depuración con 38 actuaciones declaradas de interés de la comunidad en el año 2010 y que estaban olvidados. En este 2020 se van a quedar todos iniciados, en diferentes fases de tramitación, pero iniciados. Tenemos la restauración de cauces. Tenemos la ley de la cadena alimentaria tan importante para la supervivencia del sector, pero que depende del Gobierno de España que debe sentarse con las comunidades para que el precio que percibe el agricultor sea justo. Entendemos las demandas del sector, pero no es algo que podamos resolver por nuestra cuenta. La Consejería se está dejando la piel con las inspecciones del producto que llega para su reetiquetado para evitar una mala praxis que es muy residual pero que hace mucho daño al campo.

- ¿Qué balance hace de la gestión autonómica en la batalla contra el coronavirus?

- Juanma Moreno se ha echado a la espalda esa presidencia de la Junta como líder de Andalucía para ir por delante de la gestión de la pandemia y su gobierno ha dado la cara desde el primer momento. A la semana ya había puesto mil millones sobre la mesa para esas primeras ayudas a los autónomos por el cierre. Siempre con rapidez, eficacia y atendiendo al criterio científico de la comisión de alertas y los expertos epidemiológicos. En Andalucía se ha dado certidumbre y seriedad, garantías con las decisiones que se han tomado. La sociedad almeriense percibe el esfuerzo que está haciendo el gobierno andaluz por dar respuesta y soluciones y entiende que las medidas no son gratis, no son caprichos, que está muriendo mucha gente y la UCI sigue con demasiadas personas, pero es verdad que ya son muchos meses y la gente está desgastada por el esfuerzo.

"Las medidas no son gratis, no son caprichos, está muriendo mucha gente y la UCI sigue con demasiadas personas”

- Los hosteleros han roto relaciones con la Junta, ¿entienden sus reivindicaciones?

- Entendemos perfectamente las protestas de los hosteleros, están desesperados porque es un sector muy perjudicado por la pandemia y no llegan a final de mes. Y los hosteleros han demostrado que dan la seguridad necesaria, cumplen con las medidas y que sus negocios son lugares seguros, pero el problema somos nosotros que cuando llevamos dos horas en el bar ya estamos dándonos besos y abrazos sin respetar ni la distancia ni el resto de medidas. Los hosteleros no tienen culpa, pero hay que evitar ese foco. Necesitamos cuanto antes que llegue esa vacuna para poder ponerle fin a esta pandemia y que estas familias que tanto aportan al PIB y a la creación de empleo puedan volver a la normalidad. El gobierno andaluz sigue en contacto con ellos y ha puesto 667 millones para ayudarlos. Pero Andalucía no es una isla y es necesario un marco de medidas estatales. Hace falta un Gobierno como el de Merkel o Macron que fijen las pautas y no que existan 17 protocolos para 17 comunidades. No vamos a echar balones fuera, pero no puede ser que el Gobierno de España todavía no haya dicho que los ERTE se pueden ampliar al 31 de diciembre como en el resto de países para dar certidumbre a las empresas. Los ayuntamientos no han recibido un céntimo del Gobierno y a las comunidades llega a cuentagotas.

- En otros países como Alemania se están cerrando colegios y comercios y aquí en Andalucía se flexibilizan horarios y se avanza hacia la desescalada navideña. ¿No crees que estas medidas pueden tener conllevar más rebrotes e incidencia en enero?

- A mí me consta que al presidente Juanma Moreno le ha costado mucho tomar estas medidas y se planteó un debate intenso en la última reunión con el Comité de Alertas porque eran conscientes del daño que se puede generar a los hosteleros diciéndole que tienen que cerrar de seis a ocho. Pero los expertos han dejado claro que sigue muriendo gente y tenemos que garantizar la respuesta del sistema sanitario. Se ha buscado un equilibrio entre la salud y la economía. La Junta quiere ayudar a esas empresas que ahora lo están pasando mal porque no pueden pagar sus facturas a final de mes y lo que no podemos permitir es que bajen la persiana para siempre. Pero son medidas necesarias. Y también te digo que por muchas restricciones que se apliquen y por mucho control que tengamos como los ciudadanos no se lo tomen en serio estas navidades y tengan cuidado por supuesto que en enero habrá una tercera ola que no sabemos hasta donde puede llegar. Esto va en la responsabilidad individual de cada uno. El otro día fallecieron 8 personas, el anterior 5 y tenemos mucha gente en la UCI y más de 100 hospitalizados. Nadie está libre de acabar en una UCI intubado ni sabe cómo va a afrontar tu cuerpo el virus. En función de lo que cada uno se cuide y proteja estas Navidades estará cuidado y protegiendo a los que más quiere. Luego podremos criticar y maldecir al político de turno, pero si uno no cumple y provoca la muerte de un familiar siempre sabrá qué ha sido su responsabilidad.

- No sé si los sanitarios después de tantos meses de esfuerzo comprenderán lo de flexibilizar las medidas en Navidad.

- Este verano con la ola de agosto me iba directamente a la Delegación de Salud y he visto un equipo y una coordinación de la situación impecable, han realizado un grandísimo trabajo sin horario, día y noche y hasta fines de semana. Había epidemiólogos metiendo datos a las tres de la mañana para que la estadística fuera lo más real posible. Un esfuerzo tan gigante que ha ido mucho más allá de lo profesional, se han llevado su vida personal. Han puesto su vida al servicio de la sociedad para ayudar a parar esta pandemia. Y precisamente por nuestros sanitarios la sociedad debe estar a la altura de las circunstancias y estas navidades cuando nos quitemos la mascarilla tenemos que pensar en los profesionales que están en la UCI atendiendo casos COVID. El esfuerzo de todas las delegaciones ha sido máximo, pero especialmente la de Salud y las de Empleo y Educación. Y también tengo que decir que la sociedad almeriense se ha portado de lujo y los porcentajes están ahí.

"Hay coordinación absoluta y unión en mayúsculas, todos los delegados vamos en el mismo barco”

- ¿Qué resumen hace de estos dos años?

- Para mí lo más importante de estos dos años de gobierno andaluz ha sido el avance en infraestructuras y el salto en equipamientos sanitarios que ha sido brutal. No nos hemos encontrado con el Materno para cortar la cinta como dicen, en menos de dos años hemos invertido 17 millones de euros. Y Juanma Moreno no ha venido hasta noviembre porque el día 1 se pudo contratar a 128 profesionales nuevos, contratos todos para el nuevo hospital. Y cuando estaba el capital humano es cuando ha venido el presidente a inaugurarlo con la cabeza bien alta, no iba a venir como hacían otros a recorrer un hospital vacío. Esa es la diferencia entre la gestión del PSOE y la del PP. Hoy el Materno está abierto porque Juanma Moreno ganó las elecciones, sino seguiríamos viendo ahí un hospital a medias como otras infraestructuras como la autovía del Mármol o la Casa del Mar. Y otro ejemplo de la mala gestión y dejadez, 17,5 millones de euros hemos tenido que pagar de los incumplimientos de contrato con las constructoras de la autovía del Almanzora.

- ¿Cómo está siendo a nivel provincial la coordinación de un equipo de delegados de dos partidos políticos?

- Hay una coordinación absoluta, unión y equipo en mayúsculas. Siempre se lo repito. Estos cuatro años vamos en el mismo barco, el éxito de uno repercute en el éxito de todos. Y mi misión aquí es facilitar y ayudar en todo lo posible a los delegados a los que agradezco su esfuerzo, lucha y compromiso con la provincia. Se están dejando la piel por demostrarle a los almerienses que este proyecto político puede echar raíces firmes que traigan futuro, progreso e ilusión a una provincia que ha sido maltratada. No vamos a compensar todo ese abandono de 40 años en cuatro, pero se está cumpliendo con Almería a pesar de una pandemia que está siendo brutal. Hoy tendríamos la excusa perfecta para no acometer grandes inversiones porque la crisis requiere concentrar los recursos en sanidad. Pero no vamos a renunciar a ningún proyecto importante de Almería por la pandemia y así se ha plasmado en los presupuestos del próximo año.