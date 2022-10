Torrecárdenas se reúne con la enferma de cáncer y le pide perdón por los errores

“Después de escuchar todo mi relato, me han pedido perdón porque entienden que ha habido una falta de información considerable de los facultativos hacia mí a lo largo de todo el proceso asistencial. Han reconocido fallos pero en ningún momento han entrado a valorar si el tratamiento que se me ha pautado es o no el correcto. Se han ceñido a decir que ellos no eran oncólogos y que no entraban a valorar la decisión del profesional sobre el tipo de tratamiento que había prescrito. Creo, sinceramente, que lo único que les ha molestado es que haya recurrido a las redes sociales para denunciar y hacer pública la situación que se vive en el Servicio de Oncología. En esto han sido muy insistentes, pues lo que más les importaba era que dejara aparcada mi campaña mediática”. Es el sentimiento de Mariset Morales Muñoz tras la reunión que ha mantenido con la dirección del Hospital Universitario Torrecárdenas tras denunciar públicamente una “concatenación de errores” al pautar los tratamientos para hacer frente a un cáncer de mama con metástasis en hígado y huesos contra el que lucha. Eso sí, señala que “en todo momento han sido amables, comprensivos, y se han puesto a mi disposición para facilitarme informes, pruebas y lo que necesite, incluso me han puesto un oncólogo de referencia para que a partir de ahora sea siempre el mismo el que me atienda”.

El equipo directivo del Hospital Universitario Torrecárdenas, tras escuchar las quejas de la paciente y los argumentos que le han llevado a denunciar públicamente las presuntas negligencias (con informes de diferentes especialistas a los que ha recurrido de forma privada), se ha puesto a su disposición para revisar todo el proceso asistencial y facilitarle toda la información que solicite. Según ha podido saber Diario de Almería, el director gerente, Manuel Vida, mantuvo una reunión con los oncólogos del hospital para indagar en el caso de esta paciente que en apenas nueve meses ha recibido tres tratamientos diferentes de quimioterapia, de ellos “contraproducentes”, según la paciente y a criterio de otros especialistas que la tratan.

Felipe Cañadas: “El principal problema ha sido una falta de información a la paciente” El subdirector médico del Hospital Universitario Torrecárdenas, Felipe Cañadas, ha estado presente en la reunión que se ha llevado a cabo con la paciente en la Gerencia del centro sanitario. Según ha explicado a Diario de Almería, “el principal problema que ha habido con esta paciente ha sido una falta de comunicación a la hora de transmitirle los profesionales sanitarios los pasos a seguir en su tratamiento. Y esto obviamente hay que cambiarlo”. Cañadas sentencia que “en ningún caso el tratamiento que se le ha pautado por parte de los oncólogos ha sido erróneo, como tampoco lo es el que se le ha indicado por parte de los especialistas a los que ha recurrido de forma privada. Se trata de dos líneas de tratamiento diferentes pero en ningún caso una de ellas errónea”. Tal y como ha indicado, “además de un oncólogo de referencia para que se siga tratando en Almería, también se le ha ofrecido ayuda psicológica, que hasta ahora no la ha tenido y es muy importante en los pacientes oncológicos”. El director gerente, Manuel Vida, ha declinado hacer declaraciones sobre el caso, más allá de señalar su intención de reunirse con los oncólogos para indagar en lo que ha se ha podido mejorar con el caso de Mariset Morales.

Según han trasladado desde el hospital, “se va a revisar la información ofrecida por los profesionales a la paciente durante todo el proceso para proceder a mejorar los aspectos necesarios en la transmisión de dicha información”. Así se lo han indicado a la propia afectada durante la reunión que comenzó pasadas las 13:30 horas y se prolongó hasta las 14:30 horas.

La dirección, representada en la cita por el director gerente del hospital, el subdirector gerente, el director médico y la subdirectora médica responsable del Servicio de Consultas Externas y de la Unidad de Oncología, entre otros facultativos, han trasladado a Diario de Almería que “en ningún caso se han producido demoras en la atención ni en el tratamiento pautado a esta paciente”. Además, ha insistido en que “el tratamiento que se le ha suministrado responde a criterios clínicos y ha sido el adecuado en cada momento según la situación clínica”.

Denuncia pública en redes sociales

El caso de Mariset Morales Muñoz, de 33 años de edad, ha traspasado fronteras por el impacto del vídeo que ha publicado la paciente en sus redes sociales, así como la entrevista concedida a Diario de Almería. La intención, como argumenta la paciente, “no ha sido otra que generar un impacto para que la situación cambie a mejor en el Servicio de Oncología”.

Una vez más estamos ante un caso en el que es la palabra de los facultativos contra la del paciente. En esta ocasión, un caso tan grave como es la enfermedad del cáncer. Son puntos de vista distintos pero no solo entre los profesionales sanitarios y la paciente, sino también entre los propios especialistas que han atendido a la enferma en la sanidad pública y en la privada. Como ella ha relatado a este periódico, “han sido varios los oncólogos que me han visto en todo este tiempo que difieren sobre los procedimientos y tratamientos”.

Precisamente por esta disparidad de opiniones y tras escuchar a los responsables del Hospital Torrecárdenas, Mariset Morales Muñoz señala que “lo mismo la clave de todo esto está en revisar los protocolos de actuación que se siguen en el Servicio de Oncología”, aludiendo al hecho que no se le hayan realizado una serie de pruebas que, según otros especialistas, son “necesarias previamente al tratamiento” como es, por ejemplo, una biopsia del hígado.

Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Salud de la Junta de Andalucía y máximo responsable de la sanidad pública en la provincia de Almería, ha declinado hacer ningún tipo de valoraciones ni declaraciones al respecto.