“A Sevilla en el tren del miedo son siete horas, en seis vas de Madrid a Nueva York”

La Mesa del Ferrocarril se subirá el próximo martes en el “tren del miedo” para viajar a Sevilla, con cuatro trasbordos en autobuses, con el objetivo de reclamar más respaldo de la administración que preside Juanma Moreno y de todos los grupos políticos con presencia en el Parlamento. Una veintena de representantes de la sociedad almeriense, en la que se han integrado cargos públicos y dirigentes de partidos, iniciarán a las cinco de la mañana el viaje a la capital andaluza para recordar -ya hubo una expedición antes- la pésima situación en la que siguen las comunicaciones ferroviarias de la provincia.

"El ejemplo más claro es que tardas siete horas en tren a Sevilla cuando de Madrid a Nueva York llegas en seis", dijo el coordinador de la plataforma formada por casi 200 colectivos y entidades almerienses. Son muchas las incógnitas de la Mesa del Ferrocarril a las que no ha respondido el Ministerio de Fomento, como los retrasos en el inicio de obras de los tramos que se adjudicaron el AVE a Murcia en Pulpí y Vera o en el contrato de construcción del cambiador de ancho en Granada o en la futura actuación de mejora de la línea convencional para ir a Madrid, y buscarán el amparo del gobierno andaluz.

Pero no parece que esté muy interesado cuando a cinco días del desplazamiento todavía no han confirmado la recepción por parte de Juanma Moreno. Sí hay previsto un encuentro por la mañana con la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y con los portavoces de la comisión de Fomento a los que pedirán una nueva Proposición No de Ley de respaldo institucional a la isla de Almería en su intento de revertir una situación ferroviaria trágica que incide directamente en una pérdida de competitividad de las empresas y frenar el desarrollo socioeconómico provincial.

La Mesa del Ferrocarril ha preparado un decálogo para el nuevo gobierno andaluz, que también será entregado al resto de instituciones, con las cuestiones "fundamentales" para contrarrestar el déficit en la infraestructura ferroviaria en la provincia y a la administración autonómica pedirán, más allá del apoyo y presión ante el Ministerio de Fomento, que contribuya a la puesta en funcionamiento de una línea de cercanías que conecte la capital con los municipios del Bajo Andarax.