Miguel Cazorla: “Tendremos que buscar consensos y dialogar, no habrá mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Almería”

MIGUEL CAZORLA GARRIDO (Almería, 18 de septiembre de 1967) es uno de los fundadores de Cs en la provincia y su primer coordinador. Desde junio de 2015 está al frente del Grupo Municipal y fue el primero en manifestar su interés para repetir como candidato a la Alcaldía de Almería en las municipales de mayo. Después de anunciar primarias y luego decir que no hay militantes suficientes para que se realicen, Ciudadanos tardó en deshojar la margarita de su cabeza de lista en Almería para acabar con todas las incógnitas el domingo. Casado y con tres hijos, este empresario de la agricultura mantiene intacta su vocación en la cruzada contra la vieja política.

– Al final ni primarias, ni recambio. Todo sigue igual.¿Cómo valora su reelección como candidato?

- No se han celebrado primarias porque no se cumplían con los requisitos que establecen nuestros Estatutos. Como ya se explicó, las primarias se tienen lugar en aquellas ciudades con más de 400 afiliados al corriente de pago y con más de seis meses de antigüedad, hecho que finalmente no se dio en nuestra capital. Es decir, no hay primarias porque se ha cumplido rigurosamente con nuestros Estatutos. Sobre mi candidatura me remito a las palabras de nuestro secretario general, José Manuel Villegas, quién aclaró que se ha optado por una candidatura continuista avalada por el buen trabajo que ha hecho el equipo del Grupo Municipal en la presente legislatura. Siempre he estado al servicio de mi partido y si han decidido que encabece de nuevo la lista de Ciudadanos en la capital, lo voy a hacer con la misma fuerza, energía e ilusión que el primer día, convencido de que estamos haciendo la política que Almería demanda.

- En los últimos días tuvo reuniones con Fran Hervías y José Manuel Villegas para convencerles de que era la mejor opción. ¿Cuáles fueron sus argumentos?

- No he tenido reuniones para convencer de nada a nadie porque el contacto personal con la dirección del partido siempre ha sido fluido y permanente en todos estos años, esto no es cosa de un día o un momento concreto. No hay mayores argumentos que el trabajo diario, el esfuerzo y la dedicación para defender la política de Cs en el Ayuntamiento de Almería como administración más cercana a los ciudadanos. Considero y, así nos lo trasmiten nuestros vecinos, que hemos ejercido una oposición responsable, demostrando una nueva forma de hacer política útil desde un talante honesto y negociador porque el objetivo del Grupo Municipal es y será mejorar la capital y la calidad de vida de los almerienses. Pero insisto, no entregamos nuestro apoyo sin condiciones y, por eso, cuando ha sido necesario, le hemos plantado cara a los incumplimientos, a la desidia y pasividad del equipo de gobierno.

“De no tener nada hemos pasado a ser llave de gobierno y fiscalizar todo lo que se ha hecho”

– ¿Cuándo conoceremos al resto de la candidatura de Ciudadanos?

- Muy pronto. Pero ahora lo verdaderamente importante es hacer presidente de España a Albert Rivera el próximo 28 de abril. Ciudadanos tiene el proyecto que nuestro país necesita porque gira en torno a tres ejes la unión, la regeneración y la modernización. España necesita un Gobierno libre de hipotecas que no le deba nada ni a nacionalistas ni a populistas y Albert Rivera es la persona idónea para liderar el cambio. Estamos convencidos de que un Gobierno de Cs le va a sentar bien a España y, por su puesto, a la provincia de Almería porque nuestro candidato al Congreso, José Manuel Villegas, con profundas raíces en Dalías y enamorado de nuestra tierra es el mejor representante que podemos tener en el Ejecutivo.

- ¿Está ya su equipo decidido?

- Sí, se trata de un equipo heterogéneo compuesto por excelentes profesionales cada una en su ámbito. Todas ellas personas comprometidas con el proyecto de Ciudadanos, con nuestra capital y con un profundo sentido de la responsabilidad pública. Nuestros estatutos en el año 2017 se cambiaron y antes se elegían en primaria al candidato y luego los puestos del 2 al 5. Nos ha dado muchos calentamientos de cabeza porque te imponían a tus compañeros de viaje para ejecutar un proyecto político y podían ser no afines a ese objetivo ni reconocerte el liderazgo. Ahora se elige al cabeza de lista y una vez proclamado candidato podrá designar a las 26 personas que le acompañan y los tres suplentes. Tengo un proyecto de ciudad para gestionarla de otra manera muy distinta al PP. Y estamos en esa planificación y en el control del gobierno que no ha cumplido el 43% de las medidas y te estoy hablando de más de 150 medidas y más de 80 mociones.

– ¿Cómo valora el trabajo del Grupo Municipal de Ciudadanos?

- Hemos estado trabajando por y para los almerienses y se ha visto cómo nos hemos preocupado por mejorar la vida de los almerienses siendo llave de gobierno. Todo lo que hemos conseguido ya lo conocen los afiliados, ese trabajo está ahí y nos lo dicen en los barrios a los que vamos. Hemos exigido y potenciado a través de los presupuestos, porque nuestro voto no era un cheque en blanco, medidas para mejorar la ciudad. Hemos sacrificado nuestra vida personal por los almerienses y de no tener nada hemos pasado a ser llave de gobierno y fiscalizar todo lo que se ha hecho en esta ciudad.

- En la capital tienen organización dividida en cinco distritos, una estructura de partido muy compleja que puede influir a la hora de llegar a acuerdos...

- Es un partido más plural que el resto, damos más participación a las personas para que se involucren con cargos orgánicos y teniendo cinco coordinadores hay cinco responsables de la política municipal. A los cargos públicos con tareas de gestión nos viene muy bien porque hay personas más implicadas en el proceso interno y con mayor cercanía de la agrupación con los afiliados.

"El PP se ha quitado la careta y se hace la foto de los presupuestos con la no adscrita para tapar su pésima gestión”

- ¿Se equivocó en la designación de Mabel Hernández?

- De ese tema no merece la pena hablar porque le ha ocurrido a todos los partidos con personas que se han ido con más o menos elegancia y para eso hay un pacto antitransfuguismo. Lo más sensato es dejar el acta como hizo también Nicasio en esta legislatura. Y nos ha pasado a nivel andaluz y hay que pasar página. Su designación se hizo, como la del resto de candidatos, en dos reuniones en las que todos nos pusimos de acuerdo. Se votó de uno en uno porque yo no quise tener esa responsabilidad y la elegimos entre todos. Ahí están las actas. Mabel ha tenido un enorme problema con todos y llevamos dos años soportando que no aceptaba las reglas del juego y en una organización las aceptas o estás fuera.

– Y encima se marcha aprobando los presupuestos del PP...

- Eso ya va en la conciencia de cada uno. El PP ha aprovechado esta situación y lo que ha pasado es que se ha quitado la careta porque se han hecho la foto con una concejala no adscrita. Y yo creo que bien no le hace públicamente porque nuestro partido ha estado ahí desde el primer momento, hemos aprobado los presupuestos, somos los que los hemos puesto en la Alcaldía, eso sí, sin un cheque en blanco y exigiendo que se cumplan los compromisos. En cambio tenemos un 43% de incumplimientos y ni el alcalde ni ningún otro concejal nos han dado una justificación de su gestión. En septiembre lo advertimos y le pedimos al PP que nos dijera cómo iba a hacer lo que debía y nos dieron largas. Y han hecho una cosa mucho peor a su pésima gestión y es que cuando no han cumplido con nosotros, han cogido a una no adscrita para salvar los trastos. Eso es un grave error, la política ha cambiado tantísimo y lo estamos viendo día a día que al no cumplir con nosotros con quién no lo hacían era con los almerienses. El desprecio no se lo hacen a Cs sino a los almerienses. Y te lo puede decir la gente en la calle. Tenemos un alcalde que no ha sido elegido por el pueblo y que ha sido investido por los votos de Ciudadanos y todos los vecinos saben lo que han dejado de hacer en la ciudad.

- Entiendo que la maniobra con los presupuestos complica la relación con el PP. ¿Estaría dispuesto a darle otra vez la Alcaldía?

- Yo te contestaré con la contraria. ¿Me harían ellos alcalde a mí? ¿Tendré yo que contar con el PP? Puede darse la circunstancia. No vamos a poner sobre la mesa el pasado y lo tengo clarísimo. Si algo hemos hecho durante estos tres años y medio es pasar página y pensar en los almerienses por encima de los intereses personales y partidistas. Y lo hemos demostrado a diario plantando cara a toda esa manera de hacer la vieja política y al inmovilismo del PP y PSOE. Hemos buscado el consenso y hemos sido el partido que más ha trabajado para llegar a acuerdos con la oposición y el equipo de gobierno, permanentemente dialogando y eso es lo que valora la ciudadanía. En mayo nos vamos a sentar y hablaremos de todo por el bien de los almerienses. Hemos estado toda legislatura trabajando contra el desequilibrio en los barrios, por conseguir más política social y bajar los impuestos e impulsando más de 180 medidas sin estar de acuerdo con la forma de gobernar del PP, así que cuando llegue mayo volveremos a hacer lo que tengamos que hacer por el bien de esta ciudad.

– No habría entonces ningún freno a un pacto de gobierno con el PP.

- Ningún problema, pero tendremos que ver primero la aritmética electoral. Si ellos necesitaran a Cs tendríamos que sentarnos a hablar. Y dependiendo de los resultados dentro del acuerdo podría estar que nuestros votos y los suyos sirvan para que Cs tenga la Alcaldía. No me siento nada engañado porque sabía dónde me metía y con quién me metía. Yo ya había estado gobernando con ellos cuatro años y las bases del PP son las mismas siempre. Inmovilismo y una política rancia y los jóvenes de ahora siguen las mismas directrices que la corporación de 2003. Pero no podemos hablar de personas porque no es lo importante, sino de un plan para la ciudad. Cuando tengamos el programa electoral será nuestro catecismo para sentarnos a negociar.

"Si algo hemos hecho en esta legislatura es pasar página y pensar en la ciudad por encima de intereses partidistas”

- ¿Se ha arrepentido alguna vez de no hacer alcalde a Pérez Navas?

-No hay que mirar atrás ni para tomar impulso, hay que vivir el presente y lo que realmente nos han agradecido los almerienses a Cs es el talante, esa manera de buscar consensos y acuerdos permanentes para mejorar la vida de los vecinos de Almería. Hubiéramos hecho exactamente lo mismo en la oposición si gobiernan PSOE e IU.

– ¿Cuáles son los principales ejes de su proyecto político de ciudad?

- Estamos elaborando un programa electoral determinado por el ‘feedback’ con la ciudadanía. Tenemos muchas ideas recogidas y un proyecto de ciudad, pero lo vamos a consensuar con la sociedad. Pero ahora mismo estamos volcados en tres cuestiones. Lo primero en hacer a Albert Rivera presidente del Gobierno, porque nuestro país necesita un proyecto serio como el de Ciudadanos. En segundo lugar, seguimos intentando que el equipo de gobierno cumpla el 43% de medidas sin hacer y fiscalizamos lo que hacen y, por último, estamos informando a la ciudadanía lo que se ha logrado en cohesión social, bajada de impuestos, equilibrio de los barrios...

- ¿Con qué te quedarías de todo lo andado en esta legislatura?

- En clave interna, como organización de partido, me quedaría con una satisfacción como primer coordinador provincial de Cs en Almería y parte del equipo fundador en el avance y confianza recogida de los almerienses, aumentando el número de afiliados y cargos en la provincia. La ciudadanía nos está viendo como política útil, la que Almería demanda. Y desde el punto de vista del cargo institucional, me quedo con haber trabajado con un equipo magnífico de colaboradores en el Ayuntamiento con el que hemos puesto sobre la mesa más de 80 medidas y haber podido mejorar la vida de los almerienses, sin estar gobernando, desde una oposición responsable. No lo había hecho nunca nadie, desde fuera de un gobierno, influir para cambiar las cosas en una ciudad. Es un logro muy importante porque lo fácil hasta ahora era el acuerdo y entrar en el gobierno. Y yo que he vivido las dos posibilidades me quedo con la de conseguir mejoras desde la oposición.

"Lo que realmente nos han agradecido los almerienses es el talante y hubiéramos hecho lo mismo con PSOE e IU”

– Han entrado en el gobierno de la Junta de Andalucía, ¿lo harán en las ciudades?

- Hemos estado cuatro años con gente que no venía de la política formándose y como ya se dijo en el congreso de 2017 a partir de ahora formaríamos gobierno porque tenemos bagaje y experiencia. La ciudad cuando vota a unos representantes públicos quiere que le resuelvan los problemas y para eso que generar alianzas y no enfrentamientos y complicaciones.

- ¿Se pedirá las competencias de Urbanismo?

- Vuelta la burra al trigo (risas)… ¿Se lo pedirá Ramón? Nosotros sólo contemplamos el escenario de ganar las elecciones. Tenemos proyecto, experiencia, equipo de gente preparadísima, conocemos el Ayuntamiento desde dentro... con todos estos condicionantes está claro que aspiramos a la Alcaldía y a gobernar. Y con los pies en el suelo te digo que sabemos que ningún partido político tendrá mayoría absoluta y tenemos que ir a hacer consensos y dialogar y en eso, en sentarnos a llegar a acuerdos, hemos sido ejemplares.

– ¿Tendría algún reparo en formar gobierno con Adriana Valverde?

- Opto a ser alcalde de esta ciudad con la confianza y el respaldo de todos los almerienses.

- ¿Estaría dispuesto a ser alcalde con votos de concejales de Vox?

- Lo evidente es que las propuestas de Vox están en las antípodas porque Ciudadanos es un partido liberal y progresista. No vamos a defraudar a nadie y no nos moveremos ni un milímetro en nuestros planteamientos ni ideales. El caso de Andalucía es el ejemplo más claro porque nuestra formación sólo llegó a un acuerdo con el Partido Popular que, por cierto, como recordó Luis Garicano en Almería, ese acuerdo está teñido de naranja en un 90%. Los datos y los hechos están ahí y, en casi 100 días del Gobierno del Cambio, ya se han puesto en marcha las 21 medidas a las que nos comprometimos. Insisto, no vamos a defraudar a nadie y vamos a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de los almerienses, por la igualdad entre personas y territorios eliminado los desequilibrios entre barrios, por ejemplo, y por generar y aprovechar las oportunidades que plantea nuestra ciudad.