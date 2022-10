Un perfil de Vox Roquetas desempolva el Águila de San Juan el día de la fiesta nacional

El perfil de Twitter de Vox Roquetas celebra desde ayer el día de la fiesta nacional con la fotografía de un grupo de militantes, en lo que parece una nave o almacén de productos agrícolas, que portan la bandera preconstitucional con la que fuera enterrado el dictador Francisco Franco en 1975, lo que ha generado multitud de críticas y comentarios en las redes sociales. En la bandera del régimen anterior al democrático que portan los militantes luce un águila llamada de San Juan, un escudo que se remonta a los Reyes Católicos que fue implementado en la posguerra como símbolo de la unidad y del carácter nacional-católico del régimen franquista.

Desde la dirección provincial del partido explican que este perfil de Twitter no es oficial y no pueden controlar lo que publica en sus redes sociales el conjunto de la militancia. Es más, según argumentan fuentes de Vox, las personas que aparecen en la fotografía ni tan siquiera son militantes del partido. A pesar de la creciente polémica en redes sociales, no se ha retirado la imagen con la bandera del águila que no es ilegal pese a estar asociada a la dictadura y que fue oficial en España hasta que se aprobó la Constitución en 1978, cuando ya se establece como único emblema el actual.

Si quieres estar al tanto de la actividad política y social de VOX Almería, evitando noticias falsas o bulos, ¡síguenos! Esta es la ÚNICA cuenta oficial de VOX que informa de la actualidad en toda la provincia. 💪🏼🇪🇸 — VOX Almería (@Vox_Almeria) October 11, 2022

El Código Penal no castiga el uso de estos símbolos vinculados al régimen salvo que se utilicen en lugares y actos dependientes de administraciones públicas, tal y como recoge la ley de memoria histórica, impulsada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Una persona la puede exhibir en sus redes sociales o en una reunión con amigos sin cometer un delito, pero no sería legal si estuviera colgada en el balcón de un ayuntamiento. No obstante, se contempla una excepción que sí estaría penalizada dentro de los tipos generales de delitos de odio y apología del franquismo con penas de multa y prisión de hasta cuatro años.