La Universidad de Almería desembarca en el centro de la ciudad

La Universidad de Almería desembarca en el centro de la capital. El próximo curso académico la institución tendrá su deseada sede en el Paseo de Almería, concretamente en el edificio que hasta ahora había sido titularidad de la Seguridad Social, junto a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y que recientemente ha sido transferido a la UAL.

Se da respuesta así a una demanda histórica del rector actual, Carmelo Rodríguez, que va a cerrar así su etapa al frente del Gobierno de la institución académica habiendo cumplido prácticamente todas las metas que se marcó en su proyecto hace 8 años (dos legislaturas).

La Universidad, que cumple este año su 30 aniversario, y lo hace abriéndose a la sociedad almeriense y se acercándose a los ciudadanos con un espacio emblemático que estará lleno de actividades.

El rector, Carmelo Rodríguez, ha manifestado su "satisfacción" por haber logrado un "anhelo histórico" para la Universidad y para la ciudad de Almería. "Desde la creación de la UAL, tanto por parte de la comunidad universitaria como de la ciudadanía ha existido un interés de tener un edificio emblemático en el centro de la ciudad y lograr así una mayor proyección socia, además de apoyar el progreso socioeconómico y cultural", como ha sentenciado el rector.

El edificio está ubicado en la más céntrica calle de la capital, el Paseo de Almería y en breve comenzarán las obras para que pueda inaugurarse el próximo curso académico 2023/2024. "Cada reto logrado es especial pero este se quedará en la memoria histórica. Como almeriense me siento ilusionado por lo que este edificio va a suponer para todos, sino porque han sido muchos los momentos imaginando que este día llegaría. No se puede negar que la UAL cuenta con un campus único, envidiable junto al mar, pero era la única que no contaba con un edificio representativo en el centro de la ciudad", ha explicado Rodríguez.

Han sido años de gestiones yde esfuerzos por parte de todos los agentes implicados en este reto y por eso el rector ha querido manifestar su "infinito agradecimiento" a todos durante el acto en el que se ha realizado la transferencia de titularidad del inmueble.

¿A qué se va a destinar el edificio?

El edifico será el nexo de la UAL con los ciudadanos. "Queremos que sea un espacio emblemático y de representación institucional donde realizar eventos y recepciones, pero también que esté lleno de vida y actividades que puedan contribuir a la proyección internacional, transferencia del saber y el conocimiento, formación y divulgación" ha sentenciado Rodríguez Torreblanca, al tiempo que ha avanzado que "en este tiempo de espera hemos trabajado en un proyecto de rehabilitación para su puesta en marcha lo antes posible".

"Quedan ahora por delante diez meses de obras que se iniciarán a partir de la firma del acta de replanteo. El presupuesto asciende a 1,2 millones de euros aproximadamente y plantea la ejecución de nuevos espacios respetando los elementos protegidos y poniendo en valor todos los elementos de interés. El edificio, como ha descrito el rector, "se adaptará a los usos que se requieren y se ha diseñado una distribución interior creando espacios flexibles y multiusos, siempre desde el respeto a la historia del inmueble".

Un acto histórico

El Ministro de Integración, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cerrado el histórico acto de trasnferencia de la propiedad del Gobierno de ESpaña a la Universidad de Almería de forma gratuita. Ha señalado que es gratificante estar en Almería sobre todo "por que esto es el origen de un cambio de la forma en la que la Seguridad Social concibe su patrimonio y cómo éste puede transferirse a otras administraciones públicas que van a hacer un buen uso de ello". El ministro ha explicado el por qué de la tardanza de esta transferencia de la propiedad, un proceso largo para el que han tenido que cambiar una Ley.

El ministro ha entregado al rector el documento que hace a la institución académica propietaria de este bien.