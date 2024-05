Mujeres de cine (III). Mitos eróticos del cine rodaron en Almería: Claudia Cardinale y Brigitte Bardot

Pese a que la clave de su carrera fue su sex-appeal, Cardinale era una estrella conservadora: nunca luchó por triunfar en el cine norteamericano, reconocía su mal inglés y sólo cintas hollywoodienses de cierta envergadura como “El fabuloso mundo del circo”. Aquí se acogió con mucho gusto sus formas redondeadas y sus enormes ojos oscuros, ya que aquí también rodó “Las petroleras”, en Madrid y Burgos, inenarrable western que mezclaba entre su reparto nombres tan dispares como Brigitte Bardot y José Luis López Vázquez, además de Cardinale, Teresa Gimpera y Patthy Shepard.

La italiana Claudia Cardinale fue premiada con el Premio Tabernas de Cine, otorgado por Almería Western Film Festival, por participación en el largometraje “Hasta que llegó su hora”, película que protagonizó bajo las órdenes del director de spaghetti westerns Sergio Leone y que se rodó en Tabernas. Marca el momento del esplendor que se vivió en el desierto de Almería en los años 60 y 70. “Leone culminó la estilización de su lenguaje con esta película, que convirtió a sus cuatro protagonistas, Charles Bronson, Henry Fonda, Jason Robards, Claudia Cardinale y Gabriele Ferzetti en iconos del spaguetti-western”.

Haciendo referencia a las producciones en las que había participado, afirmó que “era la única donna, entre tanto hombre”. De hecho, en “Hasta que llegó su hora”, Cardinale era la única mujer del reparto, rondando junto a los míticos Charles Bronson, Henry Fonda, Gabriele Ferzetti y Jason Robards.

C. C.nació en Túnez (1938), pero con nacionalidad italiana. Sin embargo, no lo tenía fácil para llegar lejos: ya estaban Gina Lollobrigida y Sofía Loren.

Fue una de las grandes actrices del cine europeo. Trabajó con Sergio Leone, Luchino Visconti, Mario Monicelli y Federico Fellini, participando en títulos legendarios como “El gatopardo”, “Ocho y medio”, “La amante de Mussolini”, entre otras muchas.

Una de sus últimas apariciones en el cine fue, en el 2012, en la película de Fernando Trueba “El artista y la modelo”.

En 2014 re­gresó a Almería para participar en la producción búlgara, “Érase una vez en el oeste”, donde se interpretaba a sí misma recorriendo los lugares en los que había rodado sus películas.

C. C. ha pasado a la historia como una de esas estrellas que ‘calentaron’ el panorama social de Europa. Marlon Brando, Marcello Mastroianni y Alain Delon fueron algunos de sus amores, cuando el sexo no era algo omnipresente y los espectadores sólo podían atisbarlo en el cine.

“Yo llegué al cine en los 60, cuando era algo grandioso. He rodado más de 130 películas. De pequeña quería ser exploradora y, de alguna forma, lo he sido. No me arrepiento de nada de lo que he hecho. Hay una palabra en árabe, maktub, el 'destino'; si lo hiciste, es porque tenías que hacerlo. He tenido suerte”.

Brigitte Anne-Marie Bardot, París (1934). Es actriz, cantante, escritora. Icono de la moda y símbolo sexual de mediados del siglo XX, además de ser activista de derechos de los animales. Ha sido apoyada por celebrities tales como Isabelle Adjani, Kim Basinger, Tippi Hedren, Ursula Andress y Johnny Hallyday. Llegó a pedir al Rey Felipe VI y al Gobierno, la abolición "urgente e inmediata" de la caza con galgos, una práctica que definió como "cruel, salvaje" e "infame".

En 1984 se despidió con un desnudo integral para la revista Playboy, puede decirse que B. B. pasó por el cine como una estrella fugaz. Desarrollada en 20 años, su filmografía se inició en 1952 de la mano de Jean Boyer. Pero fue su primer marido, Roger Vadim, el que hizo de ella el mayor mito erótico de su tiempo. La danza fue su primera vocación y la canción. En 1949 ya era modelo de la revista Elle.

Actriz destacada en las primeras cintas, antes de protagonizar “Y Dios creó la mujer” intervino en quince producciones. Pero será dando vida a la Juliette Hardy de esta última donde los cinéfilos, la convierten en el mito que habría de ser hasta el final de su carrera. Su fotogenia, su anatomía perfecta, su aspecto de mujer niña y su desparpajo, hacen de B.B. la primera musa de la Nouvelle Vague. La fama internacional de la actriz —en EEUU llegó a ser la francesa más conocida— contribuye decisivamente a la difusión de la nueva pantalla de su país.

Ya retirada en Saint-Tropez, se convirtió en una de las primeras adalides de la causa animalista y de la extrema derecha gala. Su cuarto marido, Bernard d’Ormale fue asesor de Jean-Marie Le Pen y Brigitte Bardot nunca ocultó sus simpatías. Abiertamente en contra de la islamización de Francia, ha sido condenada hasta en cinco ocasiones por incitación al odio racial.

Meses más tarde del rodaje de “Las petroleras”, regreso a Almería para rodar “El boulevard del ron” (1971) del director Robert Enrico, junto a Lino Ventura.

Una secuencia de “El bulevar del ron”: Aquella en la que, mientras se hunde el barco y los tiburones hacen círculos en torno al naufragio dispuestos a devorarla, la B. B. se agarra al mástil y espera la muerte cantando “Plaisir d’ amour.

Brigitte Anne-Marie Bardot se esculpió como mito erótico de los años 50 y 60 por su talento y con su forma de ser. Una promesa de tabúes rotos. Una chica liberada de culpas en un tiempo en el que la sociedad se mostraba inamovible en sus expectativas sobre el papel de la mujer.

B. B. vino para rodar la película "Shalako" (1968), de Edward Dmytryk, con Sean Connery. Él no era tan sociable. Todo lo contrario que ella, que no sólo acabó siendo ‘adoptada’ por los gitanos del lugar, sino que hacía que las tiendas de la ciudad se llenasen de curiosos cada vez que acudía a comprar algo por las calles almerienses.

B. B. se tomó Almería como un lugar de vacaciones en el que dar rienda suelta a su espontaneidad.

En la película “Joyeros del claro de luna”, dirigida por Roger Vadím acompañando a Stephen Boyd y un burrito que se hizo famoso, al que metió en su misma habitación. Ella era así. Terminó su carrera en 1974.

El atractivo sexual es Marlene Dietrich, el glamour es Ava Gardner, Brigitte Bardot mezcla todos estos ingredientes explosivos, y agrega un toque de fantasía personal.