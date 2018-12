Múltiples detenciones por el homicidio de un hombre en Paterna del Río

En este punto, algunos algunos vecinos vieron otra decena de vehículos allí de la Guardia Civil. El cuerpo lo encontró el helicóptero y al parecer el fallecido era familia de uno de los que usaban el antiguo obrador de pan. Las primera detenciones, ya con el secreto de sumario decretado por el juez, no se hicieron esperar. Aunque no fue posible apresar a todos los responsables a la vez, lo que ha dilatado en el tiempo el cierre de la operación.

Ese día todas las alarmas sonaron a la vez en este municipio de 300 habitantes. Los agentes acordonaban la casa pero ésta se encontraba vacía y con signos de violencia. No se sabía si había un muerto o un herido que se había esfumado del lugar. Las pocas dudas se despejaron tres días más tarde, el 16 de octubre, cuando apareció un cadáver en la curva cerrada, anterior del cortijo Baena.

La víctima no era un vecino de este municipio

El alcalde del municipio, José Asensio, ha señalado a Diario de Almería que no consta que el fallecido fuese vecino o residente en Paterna del Río o que tuviese vínculos con el pueblo. “No nos falta nadie, no hemos echado de menos a nadie”, incidía el regidor en declaraciones a este periódico, añadiendo que se ha tratado de un “acontecimiento muy desagradable” para los vecinos que “se han visto un poco en desamparo al no saber que era exactamente lo que pasaba”.