Nuevos delegados de la Junta: Carmen Navarro y Francisco Bellido, entre los diez elegidos

La Junta de Andalucía dará a conocer este miércoles, tras la reunión del Consejo de Gobierno que preside Juanma Moreno, el nombre de los diez delegados territoriales que tendrán cada una de las ocho provincias. Tras la designación de consejeros, viceconsejeros y directores de áreas de la administración regional, en la reunión del pasado martes 30 de agosto fueron nombrados los delegados del Gobierno y en la de mañana se conocerá el resto de la estructura de un organigrama provincial que en Almería encabeza Aránzazu Martín.

Según ha podido conocer este periódico de fuentes del partido, se da por prácticamente garantizada la continuidad de Juan de la Cruz Belmonte en la Delegación de Salud y Consumo, de Emilio Ortiz en Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de la abderitana Raquel Espín que posiblemente intercambie el departamento de Sostenibilidad por el de Agricultura. De manera que quedarían siete vacantes al frente de las delegaciones territoriales en Almería, de las que al menos dos, procedentes de la comarca del Almanzora, ya tienen 'propietario' a falta de la confirmación oficial en el Consejo de Gobierno de este miércoles. Carmen Navarro asumiría la Delegación de Justicia, Administración Local y Función Pública y Francisco Bellido la cartera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Carmen Navarro (Macael, 1960) es una de las mujeres con mayor recorrido y trayectoria en el PP almeriense llegando a ser la portavoz de Turismo en el Congreso de los Diputados. Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y en Periodismo por la Universidad de Murcia, diplomada en Magisterio por la Universidad de Granada y Master en Comunicación Social por la Universidad de Almería y en Dirección Comercial y Marketing. Además de diputada nacional, fue parlamentaria andaluza y vicepresidenta del partido en Almería. En la actualidad, es diputada provincial delegada de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa.

Por su parte, Francisco Bellido es concejal de Deportes, Comunicación y Turismo en el Ayuntamiento de Olula del Río, además de portavoz del equipo de gobierno desde junio de 2019. Diplomado en Turismo por la Universidad de Almería, con anterioridad fue director comercial de Soluciones Go On. Los cinco delegados restantes son todavía una incógnita que no ha podido ser despejada aún por este periódico. Con la reestructuración del organigrama de la Junta de Andalucía, en cada una de las provincias existirán, además de la delegada del Gobierno, las siguientes diez delegaciones territoriales: