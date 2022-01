“El PSOE sí puede sacar pecho por el AVE, el descrédito político es exclusivo del PP”

JUAN ANTONIO LORENZO CAZORLA, arquitecto técnico de profesión, es alcalde de Serón desde 1999 y portavoz del PSOE en la Diputación desde 2015. Es una de las principales voces del municipalismo de su partido en la provincia y ese será precisamente el eje sobre el que pretende cimentar el futuro del socialismo almeriense que desde noviembre del pasado año está en sus manos.

- Dos meses al frente del PSOE de Almería, ¿se ha encontrado lo que esperaba en el partido?

- Formaba parte de la ejecutiva y como portavoz de la Diputación tenía una relación estrecha con la dirección por lo que muchas cuestiones del funcionamiento del partido ya las conocía, pero siendo sincero tengo que decir que otras tantas no como, por ejemplo, la contabilidad ni la responsabilidad que tiene uno por la cantidad de temas que se tocan cada día. No me lo imaginaba porque tampoco había tenido nunca interés por las cuestiones orgánicas y ahora que lo estoy comprobando tengo que reconocer que tiene su enjundia y es una ocupación apasionante. Aquí hay faena para aburrir, de eso ya me he dado cuenta.

- ¿Ha iniciado encuentros con las agrupaciones y colectivos que forman el PSOE almeriense?

- La agenda se precipitó desde el primer día y no me ha dado tiempo prácticamente ni a aterrizar porque ya había temas por resolver de primera mano. El partido a nivel interno está ahora mismo terminando un proceso de asambleas locales y hemos tenido que estar muy encima del desarrollo de toda la gestión interna. A continuación haremos una ronda de visitas a todas la agrupaciones para ir conociendo a los compañeros que no he tenido ocasión de ver desde las primarias para abordar las ideas que vamos a poner en marcha.

- ¿Cuáles han sido los principales retos de la hoja de ruta que se ha marcado en la provincia?

- Lo primero fue componer una ejecutiva que integrara a todos y eso se está haciendo ahora en la renovación de las agrupaciones locales. Pensamos que estamos ante un tiempo nuevo en el que no se puede desaprovechar a ningún militante que esté dispuesto a trabajar y ese proceso se está solventando de manera satisfactoria. A partir de ahora el partido tiene que ponerse las pilas de cara a la convocatoria electoral que va a ser inminente en Andalucía, posiblemente antes del verano, porque es muy importante que seamos capaces de transmitir las sensaciones que tienen muchos de los ciudadanos que emitirán su voto para elegir entre la gestión que está haciendo el PP y la que ofrecemos nosotros. Y eso no se explica en grandes mítines sino a pie de calle, viendo los problemas que tienen y ofreciendo soluciones. Uno de nuestros grandes retos es recuperar espacio electoral de cara a las autonómicas, pero también tenemos el ojo puesto en las municipales que empezaremos a trabajar este mismo verano.

– ¿Ha mantenido ya las primeras conversaciones con el regional y federal?

- Hay un contacto permanente entre la ejecutiva provincial y la regional. Tenemos reuniones todas las semanas, es más hablo con Juan Espadas dos o tres veces por semana y también con los responsables de Organización y Política Municipal. Hay una relación muy estrecha porque se prevén unas elecciones cercanas y el partido tiene que estar engrasado y coordinado para afrontarlas. También hay contactos con el Federal para abordar cuestiones de la provincia y hay muy buena relación y coordinación entre las tres direcciones territoriales.

"Los alcaldes nos hemos sentido muy solos al enfrentarnos a una situación tan dramática como esta pandemia”

- ¿Le han felicitado los responsables de otras formaciones en Almería?

- Pues sí, en todos los casos he recibido la felicitación que he correspondido. Hay cordialidad entre los responsables que coincidimos además en la Diputación y con algunos de ellos hemos quedado en mantener futuros contactos para abordar cuestiones de interés general para la provincia que trascienden el ideario político.

– ¿Está el PSOE de Almería más unido ahora que antes de las primarias del 21 de noviembre?

- Creo que sí y lo estoy viendo en el respaldo que están recibiendo las nuevas ejecutivas y la que nosotros conformamos en el provincial con un apoyo de casi el 85%. Ese respaldo mayoritario avala un proyecto que la socialdemocracia vuelva a Andalucía y a la Diputación de Almería y que se mantenga en el Gobierno de España. Ese objetivo lo tienen claro la inmensa mayoría de los compañeros del partido que saben que no es el tiempo de hablar de nosotros, sino de la unión por un proyecto común en la provincia.

– En su nueva ejecutiva ha incorporado personas del municipalismo, pero también mantiene personas de peso en la anterior dirección. ¿Cuál fue el planteamiento?

- El otro día hicimos el primer consejo municipalista que lo preside el alcalde de Fiñana y cada área está trabajando ya en organizar los próximos cuatro años. En esa ejecutiva hay gente joven que hace un trabajo importante, precisamente el congreso regional de Juventudes Socialistas se celebra en Garrucha el 5-6 de febrero, hay un nutrido grupo de alcaldes y se han mantenido otras personas que yo consideraba imprescindibles en la gestión del partido. Yo no quería que el PSOE de Almería se diera la vuelta como un calcetín. Se ha regenerado en un aspecto importante, pero no se trataba de cambiar todo. Hay personas muy válidas que han decidido dar un paso a un lado y otras que era necesario que estuvieran en este nuevo proyecto porque sin ser continuista necesita conexión con el anterior. El partido y el proyecto no lo tenía apuntado en una hoja antes del congreso, es algo que vamos a construir entre todos con unos pilares que son la unidad, la integración, el municipalismo y la juventud.

– ¿Qué le ha parecido el relevo de Fernando Martínez en la Agrupación de la capital? ¿Ha felicitado a Indalecio Gutiérrez?

- Sí, me parece muy bien el relevo porque le ha parecido bien a la inmensa mayoría de militantes de la capital. Nosotros no tenemos nada que decir que no sea felicitarlos como hemos hecho con la ejecutiva de Indalecio que es vicesecretario general en la Agrupación Provincial. También tuve ocasión de hablar con Fernando para congratularnos del proceso y valorar la posición que ocupa tan importante para Almería como secretario de Estado y nexo con el Gobierno. Hay buenas vibraciones, sintonía e ilusión en la capital y eso va a propiciar una magnífica candidatura en las municipales para conseguir sacar al PP del equipo de gobierno del Ayuntamiento que buena falta le hace a la ciudad. Los compañeros del Grupo Municipal están haciendo un gran trabajo que dará sus frutos en las elecciones.

"Estamos viendo en el día a día como el PP está desmantelando la sanidad pública en Andalucía”

– ¿Tendrán que votar si se cambia de candidato en la capital?

- Nuestro partido tiene ese proceso democrático y los cantos de sirena que siempre se oyen no tienen validez porque lo decidirán los militantes. Todo el mundo puede tener favoritos, pero las primarias serán las que determinen si hay otro candidato.

– Una de las principales críticas a la gestión de la Junta en la pandemia pasa por el deterioro de la Atención Primaria y se están movilizando con sus alcaldes.

- No sólo la Atención Primaria, estamos denunciando que el PP está desmantelando la sanidad pública andaluza y lo estamos viendo día a día. El otro día lo reivindicamos un grupo de alcaldes pero somos la voz de los ciudadanos. Está claro que la pandemia nos sorprendió a todos. Pero tengo que decirte que los alcaldes nos hemos sentido muy solos a la hora de enfrentarnos a una situación tan dramática y desconocida para todos como la pandemia. Hemos tenido que trabajar e improvisar mucho porque los ayuntamientos son los gobiernos más cercanos a los ciudadanos. Creo que hemos sabido gestionar con muchísimo esfuerzo y responsabilidad y te pongo un ejemplo. Muchos ayuntamientos hemos tenido que ponernos a fabricar mascarillas para los vecinos cuando no había. Y tengo claro que de esta pandemia hemos salido porque hemos salido juntos, no ha habido individualidades, creo que es la principal enseñanza de esta situación. Y también que lo público tiene que estar por encima de cualquier otro planteamiento como el de los que promulgan el liberalismo. Si no hubiera un Gobierno que nos ha vacunado a todos a la vez estaríamos en una situación muy diferente.

– ¿Y cómo valora la gestión de la crisis del coronavirus realizada en la Diputación?

- Pues desgraciadamente se ha ensuciado el nombre de la Diputación de una manera irremediable en relación a la compra de material sanitario con dinero público de todos los ayuntamientos de la provincia. Tuvo que intervenir la Guardia Civil deteniendo a un vicepresidente de la Diputación y esto es algo bochornoso que ha marcado su gestión de la pandemia cuando todos los grupos políticos habíamos confiado en el plan del presidente. Siento pena y vergüenza porque se hayan producido estas situaciones con comisiones y mordidas en un asunto tan delicado como la pandemia, es algo de lo que tendrán que dar cuentas sus responsables.– ¿Cree que este caso le pasará factura electoral al PP en Almería?- La Diputación no es una elección directa y vamos porque nos eligen nuestros pueblos. Espero que como mínimo la justicia sea rápida y tengamos pronto una instrucción que aclare estos hechos. También entiendo que si hay personas en un partido que están delinquiendo antes que nadie debe darse cuenta su responsable. Espero que la opinión pública sepa valorar la forma de proceder de cada partido y se nos juzgue no sólo en la gestión, sino también en nuestra organización interna y comportamientos porque el PP en Almería está inmerso en una serie de casos de corrupción deplorables que se vienen arrastrando de Roquetas o con la caja B de Hispano.

– Todos los tramos del AVE están ya adjudicados, pero entiendo que por mucho que invierta el Gobierno el descrédito de la sociedad almeriense con esta infraestructura es ya insalvable...

- El descrédito que pudiéramos tener los políticos con las obras de esta infraestructura lo causa quien lo causa. Hay un presidente del Gobierno que es Zapatero que planifica un AVE, lo financia y lo pone en ejecución para doble vía entre Murcia y Almería. Cuando llega el PP a la Moncloa automáticamente se paralizan todas las obras en la provincia. ¿Qué obra del AVE ha hecho el PP? Tirar a la basura 9 millones de euros en proyectos para rehacerlos con una nueva planificación de una sola vía. Y ahora que vuelve el Gobierno del PSOE se invierten en esta línea 3.000 millones de euros en adjudicar todos los tramos y parece que tienen que responder por todo lo que no han hecho los demás. Hay colectivos incluso que dudan incluso de lo que recogen los contratos. ¿Qué crédito hay que recuperar? Se han realizado adjudicaciones y se han puesto en marcha las obras y muchos siguen encogidos de hombros y se rasgan las vestiduras después de años de silencio cómplice sin una sola obra con Rajoy.

– ¿Cree sinceramente que tendremos AVE en 2026?

- Yo me creo lo que dice un ministro y todo lo que han anunciado los ministros socialistas se ha venido cumpliendo hasta ahora. Entiendo las reivindicaciones de algunas plataformas y hay planteamientos con los que estoy absolutamente de acuerdo, pero no comprendo ese ruido permanente de desconfiar de una administración que viene e invierte 1.200 millones en la provincia y nos ponemos de perfil. Hay otros sitios que están preguntando qué pasa en Almería cuando ven que se han disparado las inversiones. La ministra viene y anuncia que finalizarán en 2026 y al día siguiente salen dos señores a decir que el 2028 sin ver los contratos que se han firmado. Pido confianza porque se están haciendo bien las cosas y Almería el año pasado fue la provincia que más inversiones recibió de toda España y este año está la sexta. Hay que saber valorar las buenas noticias que estamos teniendo y alegrarnos un poquito porque las malas ya vienen solas. El descrédito político por el AVE es exclusivo del PP, el PSOE sí puede sacar pecho porque fue un presidente socialista el que lo empezó y será un presidente socialista el que lo termine.

– Una infraestructura históricamente demandada como el eje eléctrico Caparacena-La Ribina está generando una serie de movilizaciones contra el trazado.

- Hay un rechazo a parte del trazado porque creo que todo el mundo entiende que esta autopista energética es muy necesaria para la provincia. Ha sido un caballo de batalla muy importante por el que hemos luchado muchos años. Se han mantenido reuniones con toda las plataformas y alcaldes y tanto Endesa como Red Eléctrica van a atender la mayoría de peticiones que plantean en los cambios de trazado. Entiendo que si es posible variar el trazado en Sierra de las Estancias se hará. Lo que no es discutible es que esta infraestructura se construya. Recordemos que viene a dar energía a la costa almeriense y no es para las energías renovables porque están ya recogidas en Baza. A los pueblos del Alto Almanzora no nos hace falta ese suministro, los parques ya están evacuados. Esta línea viene a reforzar el Levante que buena falta le hace porque tiene que pasar un AVE que necesita ese suministro.

"El nombre de la Diputación se ha ensuciado de manera irremediable con el caso de corrupción de las mascarillas”

– ¿Qué proyectos echa en falta de la Junta en Almería?

- Me preocupa bastante la política que están haciendo con los fondos de recuperación. La Junta está fiando en la provincia un importante número de infraestructuras a esas partidas europeas y al mismo tiempo critican al Gobierno. Deberíamos saber qué fondos nos va a transferir a las diputaciones y ayuntamientos y ponerlos ya a disposición de los proyectos. No entiendo esta crítica que están haciendo siendo la comunidad que más dinero recibe y por primera vez en mucho tiempo tiene una correspondencia el dinero que llega con la población. Y luego me pregunto, como muchos ciudadanos, qué obras está haciendo la Junta en este tiempo. No hay ni una sola infraestructura que se haya empezado sin darle continuidad a lo que se programó por el anterior gobierno andaluz. Con poco más de tres años ya habría tiempo para que liciten obras y se han dedicado a terminar lo que venía de atrás. Y pongo un ejemplo, la Autovía del Almanzora. Los dos tramos de abajo estaban ya previstos el PSOE, pero de Fines hacia arriba no dicen nada en absoluto, ni estudio informativo. Y luego está la famosa ley urbanística que nos vendieron a bombo y platillo y los municipios pequeños seguiremos teniendo los mismos trámites que los grandes. Le cambian el nombre a los suelos, pero no se ha simplificado nada. Cuando uno analiza todo lo que nos están vendiendo se da cuenta que la derecha es la derecha y beneficia siempre al más grande, como ocurre con los proyectos de nueva construcción de energía renovable ahora ya no van a pagar a los ayuntamientos la prestación compensatoria en suelos no urbanizables.

– ¿Tiene previsto dejar la Alcaldía de Serón y la portavocía de Diputación o ha cambiado de opinión?

- No he cambiado de opinión, sé que dedicarse de lleno a cualquiera de mis tres cargos ocuparía el cien por cien de mi tiempo. Ahora mismo tengo un grupo de personas que me están ayudando mucho a llevar estas gestiones adelante, pero comprendo que me quiero dedicar exclusivamente a este compromiso con mi partido y tendré que dejar las responsabilidades que tenía previamente. Llevo 22 años y medio de alcalde y no me presentaré a las próximas elecciones, pero tengo que valorar si agoto la legislatura o no, sabiendo que mi época de alcalde está llegando a su fin. Entiendo que este verano estaré en disposición de tomar esta decisión.

- ¿Ha tenido que recurrir a la llamada del ahorro con Sánchez Teruel?

- José Luis es parlamentario andaluz y tenemos una muy buena relación. Es la persona que mejor conoce el partido en la provincia, eso te lo puedo asegurar, y una pieza clave en mi gestión, por lo que hablamos muy a menudo de temas que ya estaba gestionando y de otros que han ido surgiendo relacionados con la Junta de Andalucía. Tanto José Luis como Rodrigo no están ya en primera línea pero los necesitamos porque somos el PSOE y tenemos que aprovechar todas las capacidades de nuestros compañeros.