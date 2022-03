La Pasión, en el sótano de casa

La casa de Manolo Pérez es una Semana Santa en sí misma. Una enorme vitrina en el sótano, de la pared hasta el techo, donde lucen muchas cofradías de Almería y de Sevilla. A saber: Perdón, Medinaceli, Santa Marta, Gran Poder, Sentencia, Macarena, Santa Cena de nuestra Semana Santa; y Cristo de las Tres Caídas, Misterio de San Benito y Soberano Poder ante Caifás (San Benito), de la sevillana. Además, tiene pedidas Borriquita, Santo Entierro y Resucitado, ésta última la que más le está costando, al haberse constituido como nueva hermandad.

Es su sitio de la casa preferida, el rincón donde encuentra la energía para disfrutar del día, las fuerzas para hacer un rato de día y producir endorfinas, la fe para prepararse en esta Cuaresma de cara a la Semana Santa. Una vitrina guarda celosa preciosos pasos tallados hasta el más mínimo detalle, que poco tienen que envidiar a los originales. Desde el dorado que simula al pan de oro, pasando por la ornamentación floral, los faldones o el palio y la candelería de la Virgen, hasta figuras secundarias pero igualmente importantes como Cleofás, Poncio Pilatos o el caballo de un centurión romano.

“Me gusta bajar al sótano y sentir recogimiento cuando me sitúo ante todas las figuras. Me pongo marchas, vídeos... Es muy especial para mí”, reconoce el que fuera Hermano Mayor del Perdón durante ocho años y al que sigue acompañando Martes Santo tras Martes Santo, al son de los tambores destemplados y una campana que corta el silencio imperante en las calles. Precisamente por su Cristo empezó todo: “Siento una gran devoción por él y quería tener una copia en mi casa. Contacté con el autor Juan Perea Ariza [San José de la Rinconada, Sevilla] y me hizo las primeras copias”.

Poco a poco, la Semana Santa de Manolo fue creciendo. Y las peticiones al autor de las miniaturas también. El almeriense las expuso en la Panadería ‘Del Águila’, a la gente le gustó y fue haciendo encargos al maestro sevillano, que está surtiendo de obras de arte a cofrades de la Semana Santa de Almería.

Además de pasos y réplicas de imágenes, Manolo también tiene otras figuras de las cofradías. Cornetas, tambores, réplicas de campanas, astillas del Cristo, trozos de barros con el que se esculpen las diferentes figuras... Y por supuesto penitentes y demás personajes de cada cortejo procesional.

“La Semana Santa es mi época preferida del año. Disfruto mucho en la capital, y también me gusta viajar para ver procesiones por otro lugares, desde pueblos de Almería como Huércal Overa o Cuevas, hasta otros lugares como Málaga, Sevilla, Úbeda, la Semana Santa extremeña...”, finaliza Manolo mientras recoge con sumo cuidado los pasos y los coloca en su lugar correspondiente, bajo luces de colores que enfatizan todos los detalles de la colección.