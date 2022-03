Patinetes eléctricos en Almería: 60 multas y 121 accidentes en seis meses

La necesidad de un seguro o la edad mínima depende de las ordenanzas municipales. Los patinetes eléctricos que lleven asiento o los que superan los 25 kilómetros por hora no se consideran VMP y, por tanto, no estarán autorizados. Con la nueva ley de tráfico que entra en vigor el próximo lunes 21 de marzo se establecerá la obligatoriedad de que lleven casco con multas de hasta 200 euros . El consistorio de la capital está trabajando desde diciembre en la actualización de la normativa de circulación en lo relativo a VMP y inició la tramitación de servicios de consultoría y asistencia técnica y jurídica para establecer una zona de bajas emisiones y su integración en el plan de movilidad urbana sostenible con una regulación específica ante el boom de este tipo de vehículos.

En la capital almeriense se han contabilizado 121 accidentes en los que se han visto implicados estos vehículos, principalmente los patinetes eléctricos, entre los meses de septiembre de 2021 y febrero de 2022, según los datos de la Delegación de Seguridad y Movilidad. Las diligencias de la Jefatura de Policía Local recogen 46 atropellos a peatones y otros 75 siniestros por colisión . En los últimos seis meses han sido 63 las denuncias interpuestas por los agentes de Policía Local en la ciudad por las infracciones a la normativa de tráfico y seguridad, la mayoría por no obedecer las señales de entrada prohibida a toda clase de vehículos (R101), circular por zonas peatonales, desplazarse más de una persona en el vehículo, no respetar la luz roja del semáforo o comportarse indebidamente causando riesgo para la circulación.

De ahí la necesidad de una regulación específica que se ha ido definiendo en el último lustro hasta experimentar un hito normativo este año con la entrada en vigor a finales de enero de una resolución por la que se aprueba el Manual de características técnicas de vehículos de movilidad personal . En nuestro país se estima que hay un millón de VMP circulando cada día por las principales ciudades, pero de momento se desconoce la cifra exacta de usuarios en cada uno de los municipios al no requerir matriculación como otros vehículos y tampoco existe una estadística con la cifra de siniestros y sanciones en las que están implicados.

El tráfico en las ciudades afronta desde hace algunos años un nuevo paradigma de movilidad en el que están cobrando cada vez más peso los patinetes eléctricos, segway, monociclos, hoverboard y otros vehículos de movilidad personal frente a los tradicionales turismos, ciclomotores y motocicletas. Este nuevo medio de transporte al alza es más ecológico y sostenible que el resto, si bien genera un dilema en materia de seguridad vial . ¿Son una oportunidad o amenaza? En 2020 fallecieron ocho usuarios en España y resultaron heridos más de un millar , de los que 97 fueron hospitalizados. Según un estudio de la Fundación Línea Directa, el 72% de los ciudadanos consideran que estos vehículos de movilidad personal (VMP) son un peligro y más del 90% de los encuestados creen que no respetan las normas de circulación.

Seguro civil y carril segregado, propuestas de futuro

Los vehículos de movilidad personal (VMP) han sido una cuestión recurrente en las sesiones de la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, que preside el diputado almeriense Juan José Matarí, en la elaboración de la Estrategia Española 2021-2030. Entre las propuestas que expertos de este ámbito de trabajo han puesto sobre la mesa para su incorporación a las diferentes normativas figura la creación de carriles segregados para la circulación, la necesidad de un seguro de responsabilidad civil obligatorio con el fin de que los padres y tutores de menores no tengan que responder por un posible accidente en el que hayan sido culpables sus hijos, dotar de formación adecuada a los usuarios y del conocimiento de las normas de tráfico. “No son juguetes, son vehículos”, comenta uno de los especialistas en este tipo de vehículos, Andrés Luis Romera Zarza, que solicitaba en una de las sesiones la obligatoriedad del casco y el chaleco reflectante, además de subrayar el problema cuantitativo de que no se matriculen al no poder conocer las cifras de usuarios en cada ciudad.