Un informe de 53 páginas para expulsar a la portavoz del Grupo Municipal de Podemos

La portavoz del Grupo Municipal de Podemos en Almería, Carmen Mateos, tiene las horas contadas en la formación morada y desde la dirección local ya trabajan en la búsqueda de un candidato para las próximas elecciones de 2023. Un expediente de expulsión remitido por el secretario general del Círculo de Podemos en la capital, Antonio Heras, se entregó en el mes de marzo y se mantiene en fase de estudio y valoración por parte de la Comisión de Garantías Democráticas de la formación en Andalucía.

De manera inminente se pronunciará sobre un cese que se antoja inevitable según fuentes consultadas por este periódico. En el dictamen emitido por la dirección del partido en Almería se recogen incumplimientos graves en todos los ámbitos, tanto el organizativo como el político y el ético a lo largo de un dossier de 53 páginas que, según indican desde el partido a nivel local, es “jurídicamente impecable”. No obstante, la última palabra la tendrá el órgano independiente de la formación en la comunidad que se toma su tiempo para este tipo de procedimientos que causan baja definitiva y expulsión de militancia.

Ni portavoz ni asesores han donado parte de su sueldo al partido como recogen los estatutos

Es más, según se recoge en el informe elevado al regional, no rinden cuentas ante la organización y tampoco estarían donando parte de su salario como recogen los estatutos de Podemos. Antonio Heras no ha querido pronunciarse sobre la expulsión hasta que sea confirmada por el órgano habilitado a nivel regional, si bien asegura que se han aportado “pruebas claras y contundentes” para que Carmen Mateos sea apartada de la formación con todas las garantías jurídicas. El Consejo de Coordinación Municipal podría haber acortado los plazos de la salida de su portavoz optando por emitir el expediente de expulsión directamente, pero han preferido que sea un órgano independiente considerando que es más democrático y acorde con los principios de Podemos.

Las relaciones entre Grupo Municipal, incluyendo a los asesores y personal de confianza de Carmen Mateos, y la formación en la capital es nula prácticamente desde el comienzo de la legislatura con desencuentros como el de la abstención en los presupuestos del Ayuntamiento que han dinamitado toda opción de conciliación con el secretario general de Podemos en Almería. Según indican fuentes de la formación en la capital, la portavoz no participa en la vida orgánica ni en la actividad de partido al igual su equipo prácticamente desde que fuera elegida bajo las siglas de Podemos.

La relación de Mateos con la dirección local es nula y se mantiene ajena a la actividad del partido

Poco después de conocer que la dirección local ha elevado una propuesta para echarla de Podemos, la portavoz municipal cuestionó en un artículo publicado en Diario de Almería la legitimidad de las "voces sectarias y cainitas que piden mi cabeza" y poco después en la Cadena SER valoró que el secretario general "no representa a nadie más que a sí mismo, partiendo de la base de que la votación del círculo está impugnada por un posible pucherazo". Carmen Mateos (30 de octubre de 1984) es periodista y diseñadora gráfica, está casada y es concejala del Ayuntamiento de Almería desde el 15 de junio de 2019. De concretarse su expulsión de Podemos, pasaría a formar parte del grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento de Almería a no ser que, en un escenario más que improbable, renunciara a su acta de edil.