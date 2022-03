La Policía investiga a las familias de 89 alumnos por fraude en la escolarización

El proceso de escolarización se ha iniciado el día 1 de marzo y se prolongará durante un mes para los alumnos de nuevo ingreso, es decir los de tres años, así como también para los alumnos que quieran cambiar de centro educativo. Es precisamente en el ciclo de infantil donde se producen en mayor medida este tipo de fraudes para lograr plaza, pues una vez que el menor está escolarizado no tendrá que volver a acreditar más la puntuación en la matriculación de los cursos posteriores. Para el alumnado de 3 años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, la Junta de Andalucía ha ofertado para el próximo curso escolar en la provincia de Almería un total de 8.875 plazas de nuevo ingreso , de las que el 91,8% corresponden a centros públicos y el 8,2% a la concertada.

A principio del actual curso escolar se presentaron un total de 25 Recursos de Alzada , o denuncias por parte de padres cuyos hijos se habían quedado sin plaza. A raíz de esto, la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía inició la correspondiente investigación sobre los datos de un total de 89 alumnos y alumnas . Llevaron a cabo visitas en los domicilios, entrevista con familiares y vecinos, incluso inspecciones oculares en el interior de las viviendas para comprobar si había ropa de los niños y de los padres y otros signos de que efectivamente vivían allí como acreditaban con el certificado de empadronamiento... El objetivo es verificar si todo estaba en regla o existía algún tipo de fraude. Tras las averiguaciones policiales, los agentes indicaron finalmente que un total de 24 alumnos no tenían la puntuación que habían reflejado en la documentación entregada para la formalización de la escolarización. A partir de aquí, la Delegación de Educación modificó sus puntos y los recolocó en otros colegios de su zona de influencia real, lo que hizo que las listas se movieran y muchos de los alumnos que habían quedado excluidos de los centros objeto de la investigación finalmente obtuvieron su plaza de forma reglamentaria.

Cambios de empadronamiento, divorcios y otros trucos son los que en los últimos años están bajo el punto de mira de la Policía Adscrita a la Junta de Andalucía cuando llega el momento de la escolarización. Se trata de cuestiones que suben la puntuación de cada alumno y el objetivo no es otro que lograr un aplaza en el colegio que desean.

Los criterios de admisión para adjudicar las plazas

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay ninguna novedad respecto al curso pasado. Se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple, al que se le da un punto y se siguen manteniendo los criterios que otorgan puntos por tener matriculados en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija con la finalidad de fomentar la escolarización en este etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas. En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento.