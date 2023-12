Los Premios Rosa Regás reconocen a dos centros educativos de Almería

Los XVII Premios Rosa Regás del curso 2022/23 han reconocido seis trabajos de centros de Marbella y Nerja (Málaga), dos de Jerez de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) y Benahadux (Almería), que promueven la igualdad en el ámbito escolar. Se trata de materiales curriculares que destacan por su valor coeducativo, ha informado la Consejería de Desarrollo Educativo en una nota. También se han premiado 'La odisea de las escritoras', publicado por la Universidad Pablo de Olavide, y 'La voz de nuestras antepasadas', publicada por Saxoferreo, Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Palma del Río (Córdoba) y comarca.

La titular del ramo, Patricia del Pozo, ha destacado que los trabajos ponen de manifiesto la "extraordinaria labor" que realiza el profesorado andaluz por la igualdad, prevenir la violencia de género y la escuela inclusiva. Los Premios Rosa Regás presentan dos modalidades, una para materiales curriculares inéditos, no publicados, presentados y realizados por el profesorado no universitario que preste sus servicios en centros educativos públicos, de forma individual o en equipo; y la otra destinada a materiales publicados por editoriales o instituciones andaluzas, tanto públicas como privadas.

Dentro de la primera modalidad, el primer premio ha recaído en el trabajo 'Coeduca Unboxing', realizado por María Dolores Latorre, profesora del CEI Pinolivo de Marbella (Málga) que persigue favorecer un consumo responsable y no estereotipado de los juguetes. El segundo premio compartido ha sido para el proyecto 'No me quiero casar', elaborado por Dolores Esperanza Sarazá del IES Seritium de Jerez de la Frontera (Cádiz) que tiene como objetivo reivindicar la maternidad, la soltería y el noviazgo libremente elegidos; y para 'Propuesta didáctica: Las mujeres que jugaban al escondite', realizado por Raquel Díaz Real, profesora del CEIP Miguel de Cervantes, también de Jerez, y que se fundamenta en la necesidad de visibilizar la historia de las mujeres, ocultada y silenciada a través de los siglos.

El tercer premio ha recaído en tres docentes por sus distintos trabajos: El proyecto "#GrafiToo", de Celia García, de la Escuela de Arte de Cádiz, y Maite García, de la Escuela de Arte 'Palacio Ventura' de Motril (Granada), en el que partiendo de los mensajes encontrados en los baños de la escuela, se trabaja el empoderamiento de la mujer comparando estos con los estereotipos perpetuados desde los medios de comunicación a lo largo del tiempo. Otro de los terceros es para 'Si yo fuera otra', de María Isabel Motos y Andrea Fernández, profesoras del IES Sierra Almijara de Nerja (Málaga), una propuesta coeducativa donde se trabajan las desigualdades por razones de sexo relativas a la socialización.

Tercer premio, también para el trabajo 'Iluminando sus legados', elaborado por Eufrasio Rigaud, profesor del IES Ana Carmona Veleta de Mijas (Málaga); Mari Ángeles Funes, del IES Azcona de Almería, e Inmaculada Rodríguez, del IES Aurantia de Benahadux (Almería). El proyecto se enfoca en resaltar la contribución de científicas y artistas andaluzas a través de la creación de mini museos, carteles y vídeos informativos.

En la modalidad B, han sido galardonados los trabajos 'La Odisea de las escritoras', que pretende visibilizar la aportación que las mujeres de toda clase social han realizado y realizan a la historia de la comarca de la Vega del Guadalquivir e incluirlas en el currículo escolar, favoreciendo así la igualdad de género y la educación en igualdad. También ha sido reconocido el trabajo 'La voz de nuestras antepasadas', que busca visibilizar el papel de las mujeres en la historia de la literatura a través de la contribución del trabajo de ocho investigadoras e investigadores.