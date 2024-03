¿Prohibido fumar en las terrazas? Los hosteleros de Almería son rotundos

En medio de la creciente expectativa en torno al Plan Integral del Tabaquismo (PIT), Hostelería de España, de la que es miembro la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, ha manifestado su preocupación ante lo que considera una medida desproporcionada. La propuesta de prohibir fumar en terrazas, según el gremio, no solo desplazaría el consumo a lugares menos convenientes, sino que también podría generar un ambiente de ocio desordenado, afectando tanto a la industria hostelera como a la convivencia ciudadana.

José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, ha expresado que las terrazas representan espacios al aire libre y bien ventilados, donde hasta ahora no se han detectado problemas significativos de convivencia entre fumadores y no fumadores. En su opinión, la medida propuesta solo complicaría la situación y no tendría un impacto positivo en la reducción del consumo de tabaco.

Yzuel también ha señalado que esta regulación implicaría para los profesionales de la hostelería una función de control que no les corresponde, lo que podría resultar en situaciones desagradables y confrontaciones innecesarias con los clientes.

Esta medida, además, ha levantado preocupaciones en el ámbito turístico. España, que ya cuenta con una legislación antitabaco entre las más estrictas de la Unión Europea, recibiría un golpe en su competitividad turística si se implementara esta restricción. Con 85 millones de turistas visitando el país el año pasado, muchos de ellos atraídos por el estilo de vida y el modelo de ocio centrado en las terrazas, la medida podría generar confusión entre los visitantes, especialmente aquellos que no están familiarizados con restricciones similares en sus países de origen.

El sector de la hostelería hace un llamado al Ministerio para que cualquier restricción adicional esté respaldada por datos científicos sólidos. Al mismo tiempo, se ofrece colaboración para trabajar en acciones conjuntas destinadas a la prevención y concienciación sobre los riesgos del tabaquismo entre la población.