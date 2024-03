Propietarios del parking de Arráez, decepcionados por la "postura inamovible" de la concejal de Urbanismo

Los propietarios y futuros propietarios del parking chapuza (así lo llaman) de Almería XXI en la calle Arráez muestran su enésima decepción después de haber confirmado, tras la reunión mantenida el pasado lunes con la consejera delegada de la empresa municipal y concejala de Urbanismo, Eloísa Cabrera, "la postura inamovible del Consistorio, que pasa por no acabar el aparcamiento conforme a estándares normalizados conforme a lo que se había previsto en la memoria de calidades -ladrillo visto, no ladrillo de obra- y garantizar la estanqueidad de los trasteros".

"La decepción es singularmente gravosa en el caso de la falta de solución alguna a la financiación de las propiedades", dicen. "Almería XXI se comprometió por contrato a facilitar la subrogación hipotecaria de los bienes inmuebles, algo que ha sido imposible al haber decidido la mercantil inscribir los aparcamientos y trasteros como un proindiviso y no como hace habitualmente como bienes individualizados. Esta opción tomada por Almería XXI con el único objetivo de ahorrarse los costes registrales ha impedido la subrogación hipotecaria normalizada. Pero no solo eso sino que, además, Almería XXI ha cancelado ya la totalidad de la hipoteca promotor, por lo que, ahora sí, ya no hay modo alguno de que los vecinos se subroguen las condiciones hipotecarias", explican.

Añaden que las condiciones, recogidas en el contrato, "permitían a los propietarios pagar sus bienes a 25 años y con tipos de interés particularmente bajos al inscribirse como garantía el propio bien hipotecado. Ahora, esta gestión ineficaz y que contraviene el contrato obliga a los compradores a afrontar préstamos personales, mucho más caros y con plazos de amortización total de un máximo de ocho años. Múltiples familias se han visto obligadas a renunciar al aparcamiento por este motivo sin que Almería XXI haya cumplido con el contrato o, en su lugar, haya indemnizado a los adquirientes por lo que es a todas luces un incumplimiento de lo firmado".

Peritaje

Lospropietarios explican que Almería XXI contrató un peritaje con el que ha querido dar carpetazo a la situación escudándose en que la obra “se ha ejecutado conforme a proyecto” pese a que la reivindicación vecinal está en que nos sentimos defraudados porque lo ejecutado no se corresponde con lo que se nos prometió en la memoria de calidades y se exhibió en infografías sobre el acabado.

En ese peritaje, sentencian, "no se entra en la materia financiera, para la que en ningún momento ha habido una solución satisfactoria por parte de la empresa municipal. Solo se ha estudiado si la obra se adecúa al proyecto de ejecución -un proyecto que ha ido mutando en los últimos meses y que nada tiene que ver con el proyecto original que ganó el concurso de ideas-".

Sin embargo, argumentan, "no responde a las cuestiones más primordiales y básicas de la reivindicación de los propietarios. Y es que el proyecto básico incluía el enfoscado de las paredes y el enlosado en gres de los trasteros, también las placas solares para abaratar la factura energética. Ninguno de estos extremos se ha ejecutado sin que nadie haya explicado el motivo. Más aún, ni siquiera se ha dado respuesta a por qué los trasteros no son estancos. Entre los pasillos y los trasteros hay cavidades inacabadas que no solo pueden dejar penetrar el humo en caso de incendio, sino que podrían dar acceso a plagas o posibilitar a los rateros acceso al interior del inmueble".

Los propietarios explican que "más allá, tanto Almería XXI como su consejera delegada, Cabrera, insisten en que el parking se ha ejecutado “conforme a proyecto” ya que consideran que el ladrillo de obra sin ningún tipo de cobertura responde a lo previsto, cuando lo que se incluye es ladrillo “visto”, como el utilizado en edificios como el Conservatorio de Música, el Auditorio Maestro Padilla u otras edificaciones igualmente promovidas por Almería XXI".

Ante esta disensión manifiesta entre los criterios que mantiene Almería XXI y la que sostienen los vecinos, la plataforma está estudiando qué medidas tomar. Baraja, como posibilidad, organizar una jornada de puertas abiertas para que los vecinos de toda Almería puedan ver los acabados del aparcamiento y juzguen por ellos mismos si son adecuados o contratar un peritaje de parte que apoye las graves deficiencias que encuentran los vecinos en el acabado.

Los vecinos agradecen que Cabrera haya pedido ser la interlocutora en este asunto después de que el gerente de la empresa volase todos los puentes de comunicación con el envío de burofaxes a los compradores para exigirles la firma o la renuncia, una acción que los vecinos consideraron como una presión más ante una adquisición que no les convence. Lamentablemente, no entienden cómo Cabrera no ve lo que ve todo el mundo en Almería: que el parking está sin acabar y que no es digno de una promotora pública municipal. Asimismo, también muestran su decepción con el hecho de que ni la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ni la concejala Cabrera respondieran a las preguntas de esta plataforma en el pleno escudándose en cuestiones administrativas y de tramitación.