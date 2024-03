Reparto de 2.000 folletos contra el Dreambeach en El Toyo y Retamar

La Asociación 'No al Dreambeach en El Toyo' asegura que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, "no ha cumplido sus promesas con los residentes". Explican que "a pesar de convocar una reunión con la presidenta de la asociación, Rocío Quero, y otros representantes vecinales y empresariales para discutir temas relacionados con el Dreambeach, aún no ha invitado a todos los residentes de la zona, como se comprometió anteriormente en dos ocasiones: en la Asamblea de la Entidad de Conservación de El Toyo en diciembre pasado y durante el Pleno del mes de febrero".

Explican que el concejal había declarado que después de organizar el dispositivo de seguridad y limpieza, convocaría una reunión con todos los vecinos para informar sobre lo acordado y escuchar sugerencias. Sin embargo, la asociación no asistirá a ninguna reunión "selectiva" hasta que se invite a todos los vecinos, como se había prometido.

La asociación ha solicitado una reunión con la alcaldesa, María del Mar Vázquez, para plantear sus preocupaciones y proporcionar información sobre la inviabilidad del Dreambeach tal como está planeado.

En cuanto a la difusión de información, este fin de semana, miembros del grupo vecinal repartirán 2000 flyers informativos en El Toyo y Retamar Norte, Centro y Sur. Estos folletos incluyen un mapa del área donde se llevará a cabo el Dreambeach, mostrando su proximidad a las viviendas. También informan sobre el posible daño medioambiental y la contaminación acústica que podría ocasionar el evento, así como otros inconvenientes como suciedad y congestión del tráfico.

Los flyers contienen un código QR para que los residentes puedan unirse a la petición en contra de la ubicación del festival, así como un enlace para unirse a la asociación.