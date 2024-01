Retan a Juanma Moreno a visitar el Princesa Sofía y conocer sus carencias

Y respecto al Personal Técnico de Inserción Social (PTIS) , argumentan que el Princesa Sofía de Almería no dispone de esta figura en todas las unidades escolares, ni todos los PTIS tienen contrato para estar todas las horas lectivas de la semana. Explican que “la mitad de los PTIS están en esa situación, solo trabajan el 80% del horario en el que están los alumnos en el centro. Este servicio es deficiente y además sobrecarga a los PTIS que tiene el propio centro, que hacen su trabajo y el de los que faltan o de las horas que les faltan a los que hay. Por este motivo, serían necesarios dos PTIS más y que todos tengan un contrato con el 100% de las horas en las que los niños y niñas en el centro, es decir la jornada lectiva desde el inicio hasta el final”.

En la carta explica el AMPA a Juanma Moreno que el centro además, cuenta con una pileta de hidroterapia que puede aportar importantes beneficios al estado de la salud de los alumnos pero que tampoco pueden utilizarse porque requiere de la presencia de profesionales con los que no cuenta el centro. “Haría falta al menos otro fisioterapeuta y un licenciado en ciencias de la educación física y del deporte para usar durante toda la semana esta infraestructura”, señalan.

El AMPA señala que en la última reunión del AMPA, nuevamente se ha puesto de manifiesto que el centro tiene un problema muy grave de falta de personal para la atención del alumnado. “Nos faltan fisioterapeutas y PTIS desde el inicio del curso ”, señalan, al tiempo que reflejan que “los dictámenes de escolarización de los 127 niños y niñas que hay establecen que deben recibir sesiones de fisioterapia ante los grandes problemas de movilidad, espasticidad, alteraciones ortopédicas y respiratorias que padecen. De éstos, un total de 68 no reciben las sesiones que deberían y algunos no reciben ninguna. Son necesarios como mínimo dos fisioterapeutas más para dar a los alumnos las sesiones necesarias en el centro según sus dictámenes de escolarización”.

Según ha explicado a Diario de Almería la presidenta del AMPA, María José Aguilera, hace ya más de una semana que el presidente debe de tener nuestra petición y aún no hemos recibido contestación. Esperamos que Moreno no deje caer en saco roto nuestra invitación y que pueda encontrar un hueco en su agenda para venir a conocer la realidad y el día a día de un centro en el que estudian 127 niños y niñas con necesidades especiales, algunos de ellos con trastornos muy graves de conducta.

La Asociación de Madres y Padres (AMPA) Avanzar del Colegio de Educación Especial Princesa Sofía de Almería ha invitado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , a que visite el centro y compruebe en primera persona que las peticiones que llevan años haciendo a la administración, principalmente de personal, no son un capricho.

María José Aguilera: “La Junta está tratando este alumnado con una gran injusticia”

La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Avanzar, María José Aguilera, ha asegurado a Diario de Almería, y así también se refleja en la carta que ha remitido al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que “la Consejería de Desarrollo Educativo y la Consejería de Justicia y Función Pública están tratando a estos chicos y chicas con gran injusticia al no poner ese personal que necesitan. No sabemos si la Consejería de Desarrollo Educativo solicita este personal a la Consejería de Justicia y Función Pública que tiene que autorizar estas contrataciones. Lo cierto es que se necesita y no está. Las familias, la comunidad educativa, los profesionales hemos hecho saber estas necesidades al Delegado de Desarrollo Educativo en Almería, que ni nos recibe, ni nos responde. Creemos sinceramente que debería venir usted, junto a la consejera, para que pudieran conocer la magnífica labor que se realiza en este centro, y también para que pudiéramos trasladarles personalmente estas necesidades de personal de las que le hablo, que creemos de justicia que se satisfagan”.