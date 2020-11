Los alumnos del CEE Princesa Sofía de Almería llevan meses sin médico

El Colegio de Educación Especial Provincial Princesa Sofía de Almería es el único de su tipo en los 103 municipios almerienses. En el reciben clases alumnos con necesidades especiales que, en muchos casos, precisan de atención sanitaria en las aulas. Sin embargo, según ha denunciado en declaraciones a este periódico la presidenta de la AMPA Avanzar, Enriqueta Reche, desde hace meses este centro educativo no dispone de médico.

Reche señala varias “carencias”del Princesa Sofía, siendo ésta la más urgente porque entre el alumnado “existe un porcentaje muy alto de chicos y chicas gravemente afectados con necesidades sanitarias que sólo pueden prestar un médico y un enfermero”. La cuestión es que el médico del colegio se jubiló hace unos meses. “De hecho, el año pasado, por no dejar abandonado el centro, se quedó trabajando más tiempo del que le correspondía”, afirma Reche, quien sostiene que ante las peticiones de las madres y padres para cubrir esta plaza, se les “desatendió”. Asevera que la respuesta en ese momento es que no se podían comenzar los trámites hasta que no se hiciera efectiva la baja.

“Eso fue en julio. Pero no hubo nada ese mes, tampoco en agosto, ni en septiembre. En octubre sí hubo un médico durante tres días pero luego se fue porque, nos dijeron, fue un error de contratación”, apostilla Reche, quien insiste en que ha sido preciso recurrir al 061 para cubrir atenciones que antes realizaba dicho facultativo, por lo que hay padres que ya han optado por no llevar a sus hijos al centro.

Reitera que dicha petición se hizo por escrito en mayo pasado, tanto a la Delegación de Educación, como la Viceconsejería y la Consejería. “Sólo hemos tenido una respuesta por parte del delegado, quien dice que se está estudiando y que están realizando los trámites para cubrir esas vacantes existentes”. Aunque para los padres lo prioritario es dicho médico, recuerdan que también son necesarios más monitores, una figura de apoyo en clase, ya que el profesor es el que lleva la docencia, pero las necesidades asistenciales son cubiertas por dichos profesionales.

Sin embargo, el médico es “vital porque hay niños con necesidades muy grandes, algunos con insuficiencias respiratorias, muchos que necesitan medicación que tiene que ser administrada por personal sanitaria. No puede hacerlo otra persona, no está en sus competencias e incluso puede buscarse un problema si lo hace”, añade.

Por ello, agotadas para ellos todas las vías administrativas, se ven en una situación en la que no saben qué hacer. “Somos una minoría”, lamenta Reche, quien subraya que ellos no pueden salir a la calle como los padres de la concertada. “Es el único centro a nivel provincial. Cuando se hablar de dotar a centros ordinarios con aulas específicas, si aquí no se puede conseguir un médico para 120 alumnos... ¿Cómo se va a conseguir un médico o una enfermera para cada colegio que tenga estas necesidades”, plantea.

Además, resalta que esta situación coincide con la pandemia de covid-19. “Son niños con problemas de conducta. La inmensa mayoría no guarda las distancias, no va a llevar mascarilla o guardar las distancias de seguridad. No son conscientes del problema que tenemos”, afirma Reche. Y todo ello, sin un médico que se antoja cada vez más necesario. Tal es el problema para estas familias que, tras hacer un llamamiento a la administración, advierten: Si no queda más remedio, acudirán a los tribunales.