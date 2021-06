SIPCTE denuncia que Aqualia vuelve a cortar el agua a Correos por el impago de recibos

Como consecuencia de este nuevo corte, más de 80 empleados de varias unidades no pueden usar los servicios ya que estos no se pueden desinfectar "no podemos usar los aseos” “ el olor en los baños comienza a ser insoportable, no tenemos agua ni para beber ".

El Sindicato Independiente SIPCTE preguntó por escrito el pasado viernes a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos los motivos por lo que se ha cortado el suministro del agua a las dos unidades de reparto, aunque la empresa sigue sin dar señales de vida y sigue sin contestar al sindicato.

SIPCTE recuerda que no es la primera vez que cortan el suministro del agua a Correos en Almería por falta de pago ya que el año pasado Aqualia cortó el suministro de la misma por falta de pago. Para el sindicato SIPCTE es muy grave lo ocurrido, ya que se puede estar comprometiendo la salud de los trabajadores, pues la limpieza e higiene de estos centros de trabajo queda en entredicho por la falta del líquido elemento.

Por último el sindicato SIPCTE recuerda que la empresa pública está incumpliendo el Real Decreto 486/1997 , de 14 de abril en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, por este motivo SIPCTE valorará junto con los trabajadores llevar a cabo protestas así como poner estos hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo, ya que entiende que no es de recibo que los trabajadores de la empresa pública sufran la negligencia o mala gestión por parte de los directivos de la empresa postal.