El Saliente analiza con César Bona la innovación educativa en su 35 aniversario

La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente ha celebrado la Jornada "Hacia el Nuevo Paradigma" como parte de las actividades conmemorativas de su 35 Aniversario, con la presencia de César Bona, escritor, conferenciante y también considerado como uno de los mejores docentes de España. El evento ha tenido lugar el pasado 4 de octubre, ante una importante presencia de público que ha ocupado las instalaciones del Paraninfo de la Universidad de Almería.

El ponente ha sido presentado por el Presidente de la Asociación El Saliente, Matías García, quien, además de describir la trayectoria del docente, ha destacado la labor que la Asociación El Saliente viene realizando desde hace más de 20 años en el ámbito de la educación infantil. La Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, comprometida con la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y de otros colectivos con especial vulnerabilidad, gestiona 18 Centros de Primer Ciclo de Educación Infantil cuyas señas de identidad son la estimulación, la innovación y la educación en valores.

Más de 500 personas escucharon atentamente las claves de la educación del siglo XXI y la importancia de fomentar valores como la confianza, la constancia, la tolerancia y el esfuerzo

César Bona ha comenzado diciendo que “los niños y niñas no son los adultos del mañana, sino personas del presente”. Por tanto, la educación en valores ha de iniciarse desde las primeras etapas de la vida, porque “no nos levantamos un día de adultos siendo personas íntegras y con valores. Debemos educar con uno mismo, con los demás y con el entorno”. Asimismo, ha destacado las tres facetas clave de la salud, que son la “física, mental y social” y cómo están relacionadas. De igual manera, ha afirmado que hay que fomentar “el deseo de aprender”. No obstante, ha indicado que “no se puede ser feliz todo el tiempo” y que “muchas cosas en la vida requieren constancia y pasar por momentos que no son fáciles”. En ese mismo sentido, ha puesto en valor la importancia de una actitud positiva. César Bona, que fue nominado al Global Teacher Prize, un galardón equivalente a los Nobel del profesorado, ha compartido sus ideas y visiones sobre la educación del siglo XXI, instando a la creación de entornos de creatividad en las aulas.

Hacia el nuevo paradigma

Ha resaltado la importancia de fomentar la educación en valores y actitudes positivas y proactivas, con el objetivo de inculcar en los niños y niñas capacidades como la resiliencia, el esfuerzo, la constancia y otros valores fundamentales para hacer frente a los desafíos de la sociedad actual. El prestigioso docente, reconocido por su trabajo innovador en el ámbito educativo, ha descrito algunas estrategias de participación en el aula que pueden transformar la manera en que los estudiantes aprenden y se desarrollan. En esa misma línea, ha desarrollado dinámicas con el público invitando a la participación, en una intervención que se ha distinguido por ser práctica y amena. La Jornada "Hacia el Nuevo Paradigma" ha sido un punto de encuentro enriquecedor para las personas asistentes que trabajan en el ámbito educativo, así como estudiantes y personas de diferentes sectores, y del tejido asociativo almeriense, que se han mostrado interesadas en profundizar en el abordaje de la educación inclusiva y la promoción de valores en el proceso educativo.