Salud Responde no ‘responde’ a las citas previas de los vecinos de La Mojonera

La lucha incansable del alcalde de La Mojonera no cesa. El regidor, José Miguel Hernández, lleva más de dos años clamando por el centro de salud de su municipio de 9.000 habitantes. Primero con el cierre de la Unidad de Gestión propia de Salud que les está obligando a hacer uso de otros centros como el de las vecinas localidades de Vícar y Roquetas de Mar. Como consecuencia de ello, presentó 4.000 firmas del pueblo reivindicando la recuperación de la Unidad de Gestión, pero Salud fue tajante: “Hay cuatro centros a los que pueden acudir a menos de 20 minutos”. También ha denunciado la falta de personal en el Centro de Salud. A todo este embrollo, ahora se suma la indisponibilidad de la cita previa a través de la app ‘Salud Responde’.

El alcalde tacha a la aplicación como “una caza de ratones”, cuando intenta entrar en ella salta una notificación indicando que no hay citas disponibles y que debe personarse al Centro de Salud. concretamente, el mensaje es el siguiente: “INFORMACIÓN. En estos momentos no podemos agendar la cita solicitada. Si necesita atención sanitaria acuda a su centro de salud”. La decisión del regidor es presentar las capturas de pantalla ante notario para que quede constancia que no miente, ni él ni los seis vecinos del Club de la Tercera Edad de La Mojonera que han ido con él a la gestoría. “El alcalde de La Mojonera no es el que miente, como dijeron los de Salud, son ellos los que dicen mentiras todo el tiempo”, expresa Hernández.

El regidor ha mostrado a este periódico los documentos que la notaría le ha redactado con todas las capturas de pantalla con el mensaje de la indisponibilidad de las citas para que quede constancia bajo la firma del notario.

“No es que no te den cita, es que directamente no abre la aplicación”, exclama el regidor con indignación. Asegura que desde Salud intentaron desmentirle comunicándole que las citas por teléfono las dan en 0,8 días y “eso es mentira porque al final tienes que ir de forma presencial a la aventura por si te la dan”.

Colas infinitas

Tal y como asegura Hernández al Diario de Almería, los vecinos guardan cola desde las cuatro y cinco de la mañana en la puerta del Centro de Salud de La Mojonera para coger una cita con su médico. “Luego a las siete de la mañana cuando abren las puertas ya no hay citas y tiene que volver al día siguiente”.

Es por ello que el pasado 17 de noviembre 250 personas se concentraron en las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Exigieron la mejora en su centro de salud tras perder el servicio de Urgencias y contar con menos médicos. Esto ha hecho que se formen largas colas para solicitar una cita o el desplazamiento hasta otras localidades como Vícar para ser atendidos. En una de las pancartas rezaba el lema “sanidad digna para La Mojonera” y la respaldaron junto al alcalde miembros de su equipo de gobierno y de la oposición y también centenares de vecinos.

“Como mínimo hay que esperar quince días para ser atendidos. Es inadmisible e incomprensible que se tengan que desplazar hasta Vícar. Eso no había pasado en La Mojonera desde hace 40 años. Si faltan médicos, que los busquen y los contraten. Ningún médico quiere pasar consulta en La Mojonera por las condiciones laborales que tienen que sufrir”, denunciaba el regidor.

“¿Espero que se muera el niño?”

En el mejor de los casos, la cita la dan para dos semanas. Es lo que le pasó a Rosa Rodríguez, una vecina de La Mojonera, que acudió al Centro de Salud con su nieto de dos años al tener 40ºC de fiebre y la mandaron al de Vícar porque “no había pediatras”. Rosa no tiene coche y así se lo hizo saber al personal, quien le respondió que “ese no era su problema y que no podían verlo”. La abuela del niño con 40 de fiebre afirma que le daban la cita para dentro de dos semanas: “No tengo coche para ir a Vícar. ¿Qué hago? ¿Espero a que al niño le dé algo o se muera en esas dos semanas?”

Este caso choca con lo que aseguraba la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Almería. Insistían y alardeaban en que en todo momento que en La Mojonera desde hace dos años vienen funcionando las consultas de Acogida y que en ese centro de salud, en concreto, se ha atendido a más de 2.200 pacientes. “Esta consulta viene a atender pacientes que por cualquier motivo no han obtenido cita en el día y su motivo de consulta no pueda ser demorable. Esta consulta, atendida por profesionales de la enfermería altamente cualificados, tienden a ser resolutiva en más de un tercio de los casos atendidos”, explican fuentes de Salud consultadas por este periódico.

Además, desde Delegación insisten en que “el punto más cercano de urgencias dentro de la misma Unidad de Gestión Clínica (UGC) es el SUAP de Puebla de Vícar, que se encuentra a 13 minutos del Centro de Salud de La Mojonera”, para a renglón seguido añadir que “por su localización está ubicado a una distancia de 15 minutos del SUAP de Roquetas de Mar, a 19 minutos del SUAP de Ejido Norte y a 15 minutos del Hospital de Poniente”.

Mientras tanto, en lo que se aclaren la clase política y le pongan remedio al asunto, los mojoneros seguirán con su calvario y caos sanitario sin obtener respuesta de Salud Responde.