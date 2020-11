La Consejería de Salud de Andalucía utiliza los cribados masivos de test como herramienta para conocer la situación de los municipios que presentan unos parámetros preocupantes de contagios en las últimas semanas. Una estrategia que busca localizar casos asintomáticos pero que, sin embargo, no está dando muchos resultados en la provincia. La Consejería de Salud de Andalucía utiliza los cribados masivos de test como herramienta para conocer la situación de los municipios que presentan unos parámetros preocupantes de contagios en las últimas semanas. Una estrategia que busca localizar casos asintomáticos pero que, sin embargo, no está dando muchos resultados en la provincia. Hasta el momento se han realizado ocho barridos de test de antígenos en otros tantos municipios y tan solo se han obtenido cuatro resultados positivos.En total, Salud ha hecho 1.639 pruebas rápidas en Pulpí, Turre, Los Gallardos, Albox, Gádor, Vélez-Rubio, Huércal-Overa y Lubrín. De ellos, en cuatro se produjeron positivos por COVID-19, concretamente en Pulpí, Turre, Los Gallardos y Gádor. Es decir, ha habido un 0,24% de positivos.No obstante, son cifras que entran dentro de lo esperado en relación a la incidencia y a las pocas pruebas que se han realizado en cada localidad. En cuatro de los municipios no asistieron ni la mitad de los vecinos que estaban citados. Y es que cabe recordar que las pruebas tienen caracter voluntario, pero solo pueden acudir las personas que reciben un mensaje SMS y que son elegidas de forma aleatoria.Gádor es hasta el momento el municipio con mayor participación, pues se hicieron el test 297 personas de las 360 citadas (el 82,5%). En el lado contrario, Huércal-Overa ha sido donde menos personas han participado: tan solo 278 de las 632 que estaban llamadas, es decir el 43,99%.En el resto de localidades la participación ha sido similar:Pulpí 195 asistentes de 361 citados (54,02%); Turre, 149 test de 320 (un 46,56%); en Los Gallardos se hicieron 157 pruebas de las 325 previstas (el 48,31%);en Albox asistieron 214 de los 400 citados (53,5%), en Vélez-Rubio se hicieron la prueba 172 de los 383 seleccionados (44,91%) y en Lubrín acudieron a la cita 177 de los 270 vecinos que estaban avisados (65,56%).Los test de antígenos tienen un coste mucho más bajo que las pruebas PCR, además de arrojar los resultados en solo 15 minutos y no tener que pasar por el laboratorio. Teniendo en cuenta que cada uno de estos test le cuesta a la Administración autonómica unos 4,5 euros (sin tener en cuenta los gatos de personal), ya se han invertido 7.375,50 euros en los cribados de Almería.Cuatro cribados másSalud anunció ayer que en los próximos días se van a realizar cribados en otros cuatro municipios almerienses porque presentan parámetros preocupantes. Son Benahadux, Berja, Viator y Vícar.