Seguridad, en bici y andando al colegio

Casimiro se reunió ayer por la mañana con los directores de los centros educativos del barrio de Ciudad Jardín, como son el CEIP Rafael Alberti y el CEIP Mar Mediterráneo, con una representación de padres y madres de alumnos y con escolares de 5º y 6º de Primaria , quienes realizaron un recorrido por los trayectos que se han diseñado tras un estudio previo. La excursión de ayer consistió en la comprobación de que los cuatro trazados cumplan el objetivo marcado, que no es otro que fomentar el uso de la bicicleta para ir al colegio, así como la opción de ir andando, con lo que además de evitar las dobles filas en la puerta de los colegios por la falta de espacios para aparcar, también se promueven hábitos de vida saludables.

Clases de seguridad vial y mecánica

La iniciativa, como ha explicado el concejal Antonio Casimiro a Diario de Almería “incluye un análisis inicial de cada centro de enseñanza, un programa de intervención con unidades didácticas que se están trabajando en clase con el fin de que los alumnos tengan una metodología para los desplazamientos, se fomentará un uso compatible del patinete y bicicleta para que cada vez más niños y adolescentes se decanten por la bicicleta, se están enseñando conocimientos básicos sobre mecánica de la bicicleta, se están impartiendo clases de educación vial, y una evaluación final. El proyecto piloto parte de la idea de que la bicicleta no es únicamente un modo de transporte más. La bicicleta puede cambiar y transformar nuestra sociedad en términos de movilidad, de habitabilidad, de medio ambiente, equidad, sociabilidad, salud, etc. Además, no sólo afecta a quien monta, sino que afecta a quien nos rodea al liberar espacio, al reducir las emisiones y la contaminación acústica, haciendo de las ciudades más amigables.