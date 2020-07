El fuerte tirón de los contagiados en los últimos días ha propiciado que Almería supere hoy el millar de confirmados, una barrera que durante las fases de mayor presión de la pandemia habían alcanzado la mayoría de provincias andaluzas, con la excepción de Huelva que hoy sigue contabilizando la mitad de positivos que la suma de los municipios almerienses. Los cuatro brotes activos no han incrementado su estadística y se mantienen con 64 afectados el de una empresa ejidense, 31 el de una núcleo aislado de Berja, 5 en una vivienda de Roquetas y otros 6 con epicentro en Adra.

La provincia ha cosechado en las últimas 24 horas su peor registro de nuevos positivos desde el inicio de la pandemia hace cuatro meses. La curva epidemiológica del coronavirus se retuerce en lugar de aplanarse y en los últimos días está arrojando resultados preocupantes, sobre todo en los municipios del Poniente que concentran el crecimiento exponencial de los contagios y los cuatro brotes que permanecen activos en investigación. Según los datos facilitados hoy por la Consejería de Salud y Familias de la Junta, la estadística provincial del impacto del coronavirus no presenta ni una variable en la mayoría de apartados, con la misma cifra de pacientes hospitalizados (8), ingresados en la UCI (3) y ya curados (762), si bien se dispara como nunca antes el epígrafe de los PCR que han resultado positivos en la última jornada.

Más de 6.400 test PCR en la provincia desde el 21 de junio

La delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, ha asegurado que están realizando un seguimiento permanente de los cuatro brotes activos en la provincia y lo ha ejemplificado con una cifra: 6.400 test PCR en menos de un mes. Las pruebas que se han realizado desde que el 21 de junio se decretara el estado de alarma han permitido aflorar el centenar de positivos de los focos en un rastreo exhaustivo a todos los familiares y contactos directos, así como otros casos por toda la provincia que en su mayoría -un 95%- responden a pacientes asintomáticos. "Por muchos test que se hagan sigue siendo fundamental la colaboración ciudadana y el sentido común y responsabilidad individual. La sociedad no se puede confiar y es fundamental mantener las medidas de prevención como el uso de la mascarilla hasta que tengamos una vacuna", añade la máxima responsable de la administración autonómica en la provincia. De momento, no consideran pertinente tomar ningún tipo de medida más restrictiva, tal y como vienen analizando con la Consejería de Salud y Familias, más allá del aluvión de PCR que se están haciendo en los últimos días, si bien recuerda que la sociedad no se puede confiar y debe extremar las precauciones.