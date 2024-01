Tatuajes de vida tras el cáncer de mama

Tras una mastectomía, en la mayoría de los casos el pecho se puede reconstruir aliviando a la mujer esa la sensación de estar amputada. Los avances en este proceso han sido muchos en los últimos años, sin embargo, en ocasiones el pecho no queda completo. Como ha relatado a Diario de Almería S. R. A., una mujer que ha superado un cáncer de mama con 45 años, “todos los días te ves en el espejo y no te ves entera … Yo decidí no conservar la aureola en la cirugía para evitar cualquier tipo de riesgo por mínimo que fuera. La falta del pezón y la presencia de las cicatrices te recuerdan todo el dolor y el sufrimiento vivido, las cicatrices las llevas dentro … Ahora tengo otra meta y la mente puesta en el día que mi cuerpo esté preparado para tatuarme, para empezar a verme bien, con mis pechos bonitos e iguales y con un tatuaje precioso, sin recordar mi enfermedad a cada momento. Probablemente me lo autoregale para San Valentín si mi tatuador me da el visto bueno y considera que ya estoy lista para iniciar una nueva vida”.

Es una de las pacientes que tiene en lista el almeriense Rodrigo Gálvez, conocido internacionalmente por ser tatuador habitual de famosos, pero también por haber realizado trabajos de tinta sobre piel a mujeres mastectomizadas que han decidido ponerse en sus manos por su profesionalidad. Rodrigo Gálvez ha tatuado a conocidos como Marc Anthony, Miguel Poveda y Antonio Carmona, estrellas de la NBA como Luka Doncic y Willy Hernan Gómez, la presentadora y actriz Pilar Rubio, el torero José María Manzanares y el futbolista Sergio Ramos..., por citar sólo algunos nombres de una cartera de clientes que no ha dejado de crecer.

El vínculo y la sensibilidad de Gálvez con los tatuajes terapéuticos, como es el caso de los que realiza a mujeres mastectomizadas, le ha llevado incluso a irse de gira con el cantante Alejandro Sanz para trabajar de forma altruista y benéfica durante los conciertos. El cantante, con el que mantiene una excelente relación, quedó impresionado con la labor solidaria que ha realizado con las mujeres que han sufrido cáncer de pecho y le pidió que lo acompañara para este fin. Y es que este profesional de la tinta sobre la piel es capaz de reconstruir con su técnica la areola y el pezón con una simetría más perfecta que la de la cirugía al trabajar la textura, las sombras y el color con el máximo realismo al ojo. Es, por así decirlo y como él mismo lo describe, el punto y final a la etapa de lucha contra esta cruda enfermedad, una vez superada la quimioterapia, puestos los implantes y curadas las cicatrices.

En los últimos meses, Rodrigo Gálvez ha compaginado su trabajo con la formación de los profesionales sanitarios del Hospital Universitario Torrecárdenas que van a poner en marcha una consulta de tatuajes y micropigmentación dentro la Unidad Integral de Mama. “No se trata de curar el cuerpo, se trata de reconstruir parte del alma y de la mente, que es tan necesario como la propia enfermedad”, sentencia el tatuador, convencido de la capacidad de sanar que tienen sus dibujos, muchos de ellos tan reales que a simple vista es casi imposible percibir que son pinturas.

Cristina Sola es una de las enfermeras que ha tenido el privilegio de tener como tutor a Rodrigo en su proceso de formación para ser la responsable de esta nueva unidad que el hospital de referencia de la provincia suma a su cartera de servicios. Una vez completado el curso sobre tatuajes, ahora es el momento de ampliar los conocimientos con otro tipo de técnicas que tras las Navidades aprenderá de la mano de compañeros especialistas del Hospital San Cecilio de Granada.

En este caso la micropigmentación. Como ha explicado la propia enfermera a este periódico, “ahora me espera una nueva formación antes de adentrarme de lleno en las reconstrucciones de areola y pezón con tinta pero mientras tanto ya hemos puesto en marcha la consulta de valoración con las primeras cuatro pacientes candidatas a realizarse la reconstrucción con tinta en Almería. Se les ha hecho la citado, se ha comprobado su situación actual y dos de ellas están listas para la intervención. Serán las primeras en someterse a la micropigmentación a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que desde hace una semana ofrece ya Almería. Otras dos pacientes aún deben someterse aún a un proceso que en ocasiones es preceptivo y que consiste en la simetrización de las mamas, la recolocación de la prótesis o la cicatrización de la herida”, como explica la sanitaria, que es vecina del municipio de Velefique. Un rincón de la Sierra de Los Filabres donde asegura que le aporta la tranquilidad y concentración suficiente para practicar (con prótesis) antes de iniciarse en este nuevo tratamiento al que los almerienses ya tienen acceso. Y no solo será un servicio para mujeres mastectomizadas, sino que pretende atender a todo tipo de pacientes que debido al cáncer y a los efectos secundarios de los tratamientos hayan visto cómo su físico ha cambiado, como es el caso de la caída del pelo en las cejas. “El próximo paso es atender a hombres y mujeres que quieran dibujarse las cejas para no verse sin esa expresión que aporta esta parte de la cara tan importante y que se suele borrar con la quimioterapia”, señala Cristina Sola.

Miembros de la Asociación AMAMA ya conocen el nuevo servicio Representantes de la Asociación de Mujeres de Almería Mastectomizadas (AMAMA) ya han visitado las instalaciones donde se llevan a cabo las consultas de valoración y donde se realizarán las micropigmentaciones, así como al personal sanitario que conforma el nuevo servicio que suma el Hospital Universitario Torrecárdenas. El pasado viernes día 22 de diciembre tuvo lugar la visita de AMAMA y una reunión de los sanitarios que componen el servicio.

Esta es una consulta holística, tan médica como otra aunque su camino huye de la frialdad impuesta por la bata blanca. Ya ha empezado ya a funcionar en la 4ª planta del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor de Almería y se estima que por ella puedan pasar más de medio centenar de mujeres en los próximos meses, primero para su valoración y acto seguido para su intervención. Cincuenta es sólo el número de pacientes que reza en el censo elaborado por la Unidad de Cirugía General, al que hay que sumar el total de pacientes candidatas que han sido intervenidas por la Unidad de Ginecología, el otro área profesional de la sanidad que se encarga de este tipo de intervenciones en Torrecárdenas.

Entre las cuatro paredes de esta nueva consulta que va a dirigir la enfermera Cristina Sola se lucha contra las cicatrices emocionales que deja el cáncer en una persona y borra las huellas de la tragedia personal para colorearla de normalidad.

La micropigmentación se basa en dibujar y delinear la mama a nivel epidérmico con pigmentos que no migran, es decir, que no cambian de ubicación, y cuya coloración marrón y rojiza se asemeja a la natural de la areola y el pezón. Es similar a un tatuaje, pero se diferencia en el tipo de pigmentación y en la duración de la misma. Antes de realizar la técnica se realiza una prueba de alergia a la paciente para una completa seguridad.